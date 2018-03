EXCLUSIV/ România a pierdut un credit de 465 milioane de euro pentru o magistrală de metrou dintr-un motiv absurd Romania a pierdut un credit de 465 de milioane de euro pentru metrou, contractat de la Banca Europeana de Investiții (BEI), arata raportul Curții de Conturi pe anul 2016 , ultimul disponibil. Banii trebuiau folosiți pentru Magistrala 5, pe tronsonul Universitate – Pantelimon, dar au fost pierduți dintr-un motiv absurd: statul nu a folosit banii. Ca atare, nici metrou nu avem, dar nici credit disponibil. Documentul constata ”anularea imprumutului in valoare de 465 milioane euro, acordat Romaniei de catre Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a metroului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fara sa fie descurajat, primarul vrea insa sa construiasca acolo un carusel montan care sa functioneze si pe perioada verii. Investitia de 7 milioane de euro, care a indatorat orasul, pentru urmatorii 20 de ani, s-a dovedit un esec. Problema: altitudinea maxima este de 683 de metri, iar temperaturile…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un comunicat…

- Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, estimeaza pierderi de 95,3 milioane lei in acest an, la venituri totale de 1,73 miliarde lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli publicat in dezbatere de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.Bilantul…

- De aproape un deceniu, sute de mii de locuitori, din cartierul bucurestean Drumul Taberei, asteapta finalizarea lucrarilor de construire a metroului, cel mai important proiect de infrastructura din Capitala, ce pare blestemat sa nu se mai termine. Proiectul de construire a Magistralei 5 de metrou, care…

- Magistrala 6 de metrou, ce ar trebui sa lege Bucurestiul de aeroportul din Otopeni, un proiect de infrastructura estimat la 1,3 miliarde de euro, ar trebui sa fie finalizata in 2020, dar situatia de pe teren arata o stagnare a proiectului. In acest timp, vecinii bulgari se bucura de aproape trei…

- Compania greceasca de explorare si productie de hidrocarburi Energean Oil & Gas a anuntat ca a semnat un acord de credit in valoare de 180 milioane de dolari cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB), EximBank Romania si Intesa…

- Agenți ai Oficiului European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor in legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei), anunța Hotnews.

- Oficiali ai OLAF s-au oprit, recent, la compania care asigura transportul in comun de subteran. Motivul l-a reprezentat Magistrala M5. Mai exact, pe surse s-a aflat ca reprezentanti ai OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda) au mers la sediul Metrorex cerand o serie de inscrisuri ce au legatura…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat surse din Ministerul Transporturilor, citate de Agerpres. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fără să menţioneze dacă…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat, joi, surse din Ministerul Transporturilor. Potrivit...

- OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme cu acest contract si fara sa spuna nimic la sfarsitul controlului, care s-a incheiat miercuri, potrivit acelorasi surse. "OLAF este auditul Comisiei Europene si poate veni in control pe orice proiect pe fonduri europene. Avand…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Transporturilor. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme…

- Agenți ai Oficiului European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor în legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei), anunța Hotnews.

- Agenți ai OLAF au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor in legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei).Potrivit unor surse guvernamentale citate de HotNews, OLAF suspecteaza plați supraevaluate catre consorțiul…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.In iulie…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acorda Libra Bank un credit de 15 milioane de euro, bani care vor fi folosiți pentru finanarea intreprinderilor mici și mijlocii din Romania. „Suntem increzatori in derularea cu succes a primului nostru acord cu Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei. În…

- Libra Internet Bank a primit un imprumut de 15 milioane de euro din partea Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), ce va fi destinat finantarii intreprinderilor micro, mici si mijlocii. 0 0 0 0 0 0

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 15 milioane de euro catre Libra Internet Bank, cel mai nou partener din Romania, pentru a creste sprijinul oferit intreprinderilor mici si mijlocii, a anuntat miercuri Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania…

- Banca Europeana de Reconstructie și Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai – Otopeni, n.r.) a anuntat ministrul Transporturilor, Felix Stroe. La sfarșitul anului trecut, Ministerul Transporturilor…

- Ministrul Mediului de Afaceri se lauda cu doua fabrici din Cluj Unitatea de producție a componente pentru avioane Sonaca, creata in comuna Moldovenești, presupune o investiție de 12 milioane de euro și va crea 200 de locuri de munca, potrivit raportului pe 2017 al ministrului Ilan Laufer. Sonaca…

- Consilierii locali baimareni prezenti la sedinta extraordinara de luni, 15 ianuarie, au aprobat in unanimitate proiectul de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2017. Conform proiectului, banii au fost alocati dupa cum urmeaza: Art.1 Se aproba utilizarea sumei…

- Luni, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a venit cu o serie de precizari legate de evolutia a doua foarte importante proiecte de infrastructura: autostrada Ploiesti – Brasov si linia de metrou M6, 1 Mai – Otopeni. Felix Stroe, ministrul Transporturilor: „Am…

- 300 de milioane de euro de la BERD, pentru metrou Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare a decis luni sa aloce aproximativ 300 de milioane de euro pentru a completa sprijinul financiar necesar constructiei magistralei de metrou 6 pâna la Otopeni, proiect a carui valoare este…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai - Otopeni, n.r.) a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Felix Stroe. "Astăzi am avut o nouă…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai - Otopeni, n.r.) a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Felix Stroe. "Astăzi am avut o nouă…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a lua decizia finala in ceea ce priveste alocarea unei sume de circa 300 de milioane de euro pentru magistrala de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, a declarat luni ministrul Transporturilor, Felix Stroe.

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a lua decizia finala in ceea ce priveste alocarea unei sume de circa 300 milioane de euro pentru magistrala de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, a declarat luni ministrul Transporturilor, Felix Stroe.

- "Astazi (luni, n.r.) am avut o noua intalnire de lucru cu BERD. Vreau sa precizez ca aceste intalniri sunt saptamanale. Reprezentantii BERD ne-au dat o veste foarte buna. S-a luat decizia finala la Londra, la BERD, pentru alocarea sumei de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai - Otopeni, n.r.) a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, intr-o conferinta de presa.…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai - Otopeni, n.r.) a...

- Guvernul a aprobat si propune spre ratificare Parlamentului doua acorduri de finantare, unul cu Asociatia Internationala pentru Dezvoltare si altul cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (ambele institutii fac parte din grupul Bancii Mondiale), in vederea realizarii proiectului „Modernizarea…

- Vesti bune, anul are. Desi, schimbarile pe care le-a adus 2018 ii ingrijoreaza pe majoritatea cetatenilor galateni care vor trebui sa scoata, incepand de luna aceasta, mai multi bani din buzunare pentru platile facturilor, la gaze, pentru energia electrica, pentru taxe si impozite si pentru alte utilitati,…

- Marin Anton, fost deputat PNL si PMP si secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie. El este acuzat ca ar fi primt o mita de 23.000.000 lei (5,3 milioane euro) de la compania care a realizat noul terminal al Aeroportului Otopeni.…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va finanta cu 300 de milioane euro realizarea liniei de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, proiectul de 1,391 miliarde euro...

- Prioritatile de infrastructura in perioada 2021-2027. La ce costuri ajung Guvernul discuta, in sedinta de miercuri, un memorandum pentru demararea pregatirii unui portofoliu de proiecte de transport, printre care autostrazile Brasov-Sibiu si Brasov-Iasi-Ungheni, ce urmeaza a fi implementate in viitorul…

- „Duminica, Ministerul Transporturilor a depus aplicatia rescrisa pentru magistrala de metrou M6. A fost acceptata cererea de finantare de catre Comisia Europeana si este vorba de legatura retelei de metrou cu Aeroportul International 'Henri Coanda' - Otopeni", a afirmat Felix Stroe in ședința de Guvern.…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat joi ca, in urma depunerii aplicatiei rescrise pentru magistrala de metrou M6, Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a acesteia. "Duminica, 24 decembrie, Ministerul Transporturilor a depus aplicatia rescrisa pentru magistrala…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 65,7 milioane de lei Primariei Sibiu pentru pentru achizitia a 50 de autobuze noi, cu emisii reduse. Finantarea face parte din programul SMART al BERD (Romania Framework for Sustainable Mobility and Access to Road Transport),…

- BERD acorda Primariei Sibiu un imprumut in valoare de 65,7 milioane de lei (aproximativ 14,2 milioane de euro) pentru achizitia a 50 de autobuze noi, cu emisii reduse, in vederea imbunatatirii serviciilor de transport public si a protejarii mediului, a anuntat miercuri institutia financiara.Vehiculele…

- "Din stația de metrou Romancierilor, trenul de metrou are posibilitatea, prin manevrarea unui schimbator de cale, sa parcurga traseul spre stațiile Brancuși și Raul Doamnei sau spre Valea Ialomiței printr-o galerie de legatura (cale dubla), ce supratraverseaza unul dintre tuneluri", a declarat pentru…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- Investitiile Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare in tara noastra au atins o cifre record in 2017. Institutia financiara a oferit Moldovei, sub forma de grant sau imprumut, peste 130 de milioane de euro.

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de guvern, ministrul Felix Stroe. Citeste si: Imagini NEASTEPTATE cu consiliera Laurei Codruta…

- Intr-un efort comun de consolidare a securitații energetice a Republicii Moldova, Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investiții (BEI) și Banca Mondiala ofera un pachet de finanțare in suma de 270 milioane de euro pentru a finanța interconectarea…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ministrul Felix Stroe. "În ultimele două luni de zile am rescris o aplicaţie,…

- În cadrul etapei a doua a proiectului Migrație și dezvoltare locala, care va fi implementat în 2018, Guvernul Elvetiei va acorda noua granturi economice a câte 25 mii USD pentru noua localitati partenere MiDL, transmite CURENTUL. În cadrul ședinței Consiliului de…

- Printr-o investitie care vizeaza beneficiile de mediu si principiile comerciale in serviciile publice, BERD finanteaza cu 114 milioane de lei (25 de milioane de euro) achizitia a 105 autobuze noi in Brasov, au transmis vineri reprezentantii Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).