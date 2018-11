La Ploieşti, o nouă ediţie a Concursului Naţional de Dans „Everybody Dance with Us”

Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti, în parteneriat cu Universitatea Petrol – Gaze, organizează în perioada 15 – 17 noiembrie 2018 cea de-a XIII-a ediţie a Concursului Naţional de dans „ Everybody Dance with Us ”. Scopul… [citeste mai departe]