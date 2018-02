Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a anuntat, prin intermediul unui mesaj postat pagina de Facebook a clubului, despartirea de Florin Nita (30 de ani), cel care va semna cu Sparta Praga. Cel mai constant fotbalist al vicecampioanei se desparte de formatia ros-albastra dupa patru sezoane si jumatate, timp in care si-a trecut…

- Simona Halep (2 WTA) are un nou suporter de lux in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o pe Halep in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit in a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7, 6-3, 4-6 cu Wozniacki). …

- Un elev de clasa a 5-a a fost batut cu pumnii si picioarele de trei mame ale unor colegi de clasa, chiar pe holul Școlii nr. 28 „Dan Barbilian” din Constanța. Copiii care se aflau in pauza au filmat scena cu telefonul mobil si i-au trimis-o mamei baiatului. Femeile au atacat-o si pe sora mai…

- La invitatia Justice Resource Center si Fundatiei Olanda - Romania, in perioada 21-27 ianuarie 2018, opt elevi ai Colegiului National Pedagogic ”Carol I” - Campulung (Arges) au reprezentat Romania la concursul International Moot Court organizat la Haga. Competitia, la care au luat parte tineri din 14…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel". "Le-am spus colegilor dorinta pe care eu o am de a urmari prioritatile astfel incat economia…

- Scandal fara sfarsit intre Marius Dragomir si fosta lui sotie, Nadia Maftei. Cel mai vandut cantaret roman din anii ’90 a ajuns, din nou, in fata magistratilor, cu femeia alaturi de care are doi copii, din cauza pensiei alimentare pe care artistul trebuie sa o achite. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- Roxana Ciuhulescu a anunțat acum cateva luni ca a divorțatde soțul ei, dupa o relație pe cat de lunga, pe atat de discreta. Acum insa, vedeta este implicata intr-o noua relație și, weekendul acesta, femeia cu cele mai lungi picioare din Romania s-a șiafișat cu barbatul pe care il iubește.

- Aveți mare grija cand cumparați din supermarketuri! Daca nu sunteți atenți, riscați sa cumparați produse expirate. Unul dintre giganții care activeaza pe piața locala vinde produse expirate, informeaza Bugetul.ro.Acest lanț de magazine a devenit, in 2017, cel mai mare din Romania, el avand…

- Misty a nascut in mare secret o fetița perfect sanatoasa. Artista și Keo au devenit parinți a treia zi de Craciun insa au preferat sa țina totul secret, așa cum de altfel au ascuns și faptul ca vor avea un copil. Misty nu a putut naște natural, așa ca medicii au decis sa ii faca cezariana.Se pare ca…

- Indragita interpreta de muzica populara Elena Merisoreanu a fost pradata de propriile angajate. Acestea i-au furat artistei bijuterii valoroase din aur chiar din casa. Doamna Merisoreanu si-a invatat lectia si acum isi tine tezaurul inchis. Prin aceleasi situatii au trecut si Stela Popescu si Mirabela…

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a recasatorit si e extrem de fericita in bratele celui de-al doilea sot! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin…

- La scurt timp dupa ce s-a casatorit, Sorina Docuz, ex-nevasta primarului Robert Negoita, a fost ”prinsa” intr-o telenovela. Fabulosul Madalin de la Giurgiu a facut luna de miere in Bali ”la pachet” cu proaspata sotie si... fosta partenera de viata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta,…

- Fosta sotie a lui Robert Negoita, Sorina Docuz, s-a casatorit in mare secret! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie in exclusivitate detaliile acestei cununii-bomba din showbiz-ul romanesc. Sorina, pe care o chema inca Negoita chiar daca a divortat de primarul Sectorului 3, s-a cununat…

- Identitatea logodnicului Cameliei este inca necunoscuta, scrie libertatea.ro. Fosta campioana olimpica din 2004 n-a mai putut tine secretul. Citeste si Tatal Cameliei Potec in stare grava, dupa ce a omorat un cal cu masina, pe sosea In trecut, Printul Albert de Monaco a curtat-o intens…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse in sectia de Primiri Urgente de la Spitalul din Baicoi. Medicul de garda a respins internarea unei paciente care a chemat ambulanța pentru ca se simtea rau si chiar a rupt documentele.Potrivit site-ului OchiulClujean.ro, ambulanța a dus-o pe batrana la…

- Cascade mirifice, biserici vechi sau paduri seculare din Romania, toate transpuse in imagini unicat. Cu aceste instantanee, un vlogger roman a reusit sa atraga cateva milioane de vizualizari pe diferite platforme online. Cosmin Tomoiaga a dezvaluit, in exclusivitate pentru TVR Iasi, secretele activitatii…

- Fosta vedeta de televiziune Augusta Lazarov are o familie superba, alaturi de care traește viața din plin și se bucura de fiecare moment. Augusta Lazarov este o fosta prezentatoare de televiziune și fosta soție a regretatului om de televiziune Valeriu Lazarov. In prezent, vedeta este casatorita cu actorul…

- Gheorghe Gheorghiu a revenit in Romania la mai putin de o luna de la scandalul cu fosta iubita, Mariana Calfa. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele imagini cu artistul care s-a intors din Canada, ca sa faca sarbatorile acasa. (CITESTE SI: DECLARATII IN EXCLUSIVITATE. N-a mai suportat acuzatiile…

- Fosta gimnasta a publicat un clip video pe pagina sa de Facebook, insoțit de mesajul „Antrenament cu Arnold. Rezoluție pentru 2018", scrie click.ro. In imagini, Nadia executa un exercițiu cu greutați pentru brațe și abdomen și este incurajata și atent supravegheata de Schwarzenegger. Greutatile sunt…

- Lavinia Parva are o relatie speciala cu... verigheta ei, de care e tare mandra! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut imagini exclusive cu sotia lui Stefan Banica Jr. in timp ce isi poarta, intr-un mod cu totul special, pretioasa bijuterie. (VEZI SI: Adevarul despre nunta lui Stefan Banica…

- Catalina, Sandra și Sorana au adunat mii de like-uri pe rețelele de socializare cu pozele postate din vacanța de iarna. Dupa ce si-a incheiat oficial cariera, Catalina Ponor a decis sa plece intr-o vacanta de vis. Fosta gimnasta a ales ca destinatie Thailanda, o tara pe care de multa vreme dorea sa…

- Anchetatorii au refacut firul evenimentelor de seara trecuta, cand o tanara de aproximativ 25 de ani a fost impinsa in fata metroului. Suspecta, o femeie de 36 de ani, a fost retinuta, dar a refuzat sa-si motiveze gestul. Totul a fost surprins de camerele de luat vederi din statia de metrou Dristor…

- Alex Ashraf, sotul Oanei Zavoranu, este adus din nou in fata magistratilor de fosta lui iubita, impreuna cu care are un baietel! Alexandra Oncescu l-a dat in judecata pe palestinian, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce-i cere bruneta fostului partener. (CITESTE SI: Atentie! Imagini…

- Oana Zavoranu socheaza din nou cu marturisiri tulburatoare. Pentru ca nu a reusit sa se desparta de motanelul Marty, pe care l-a iubit enorm, Oana l-a dezgropat, l-a tinut la congelator si apoi l-a impaiat. Diva a povestit totul, cu lux de amanunte, pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania. A (VEZI…

- Doi moldoveni au murit, iar cinci au fost raniti, intr-un grav accident produs in judetul Harghita, Romania. Victimele se aflau intr-un microbuz de pe cursa Praga - Orhei. Din cauza ninsorii si a poleiului, vehiculul a derapat de pe traseu, s-a lovit intr-un stalp si s-a rasturnat.

- Numai istorie nu a fost Narcisa pentru Nicolae Guta, dupa ce au divortat. Au urmat certuri repetate, amenintari, interventia politiei... Cu toate acestea, nabadaiosul manelist este acum pe punctul de a face pace definitiv cu femeia despre care spunea, acum cativa ani, ca este singura din sufletul lui…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica imagini scandaloase cu Oana Mizil in prim-plan. Soferul celebrei deputate parcheaza degajat pe trecerea de pietoni, din dorinta de a-si lasa sefa cat mai aproape de un magazin de haine din Dorobanti, iar partenera de viata a lui Marian Vanghelie nu schiteaza…

- Ovidiu Anton, rockerul roman care a ramas acasa dupa ce s-a calificat la finala Eurovision 2016, asta din pricina datoriilor acumulate de televiziunea publica fața de EBU (European Broadcasting Union), forumul superior stațiilor europene de televiziune, s-a hotarat. Nu se mai bazeaza pe niciun sprijin…

- Fosta iubita a lui Tudor Chirila, in public la Vocea Romaniei. Este vorba despre Andreea Raicu. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, cu puțin timp iniante de inceperea show-ului, vineri seara, de 1 decembrie. Andreea Raicu a fost prezenta in platoul Vocea Romaniei, in cea de-a treia gala…

- O audiere a Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie a fost suspendata, miercuri, dupa ce unul dintre acuzati ar fi consumat otrava in timpul citirii sentintei, informeaza BBC News Online, conform Mediafax.Este vorba de Slobodan Praljak, fost lider al croatilor bosniaci, care…

- Ea este una dintre cele mai cunoscute foste iubite ale Prințului Harry, o femeie superba cu care actualul logodnic al lui Meghan Markle a avut o relație frumoasa, in afara luminii reflectoarelor. Actrița Cressida Bonas in varsta de 28 de ani a avut o relație amoroasa cu Prințul Harry timp de doi ani,…

- Sorina Docuz, fosta sotie a lui Robert Negoita, face eforturi uriase sa nu-si lase la vedere sarcina. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a fotografiat-o recent pe fosta Miss Buzau, care nu renunta la capriciile de doamna si isi ascunde cu talent viitorul bebelus. ( CITESTE SI: Sorina Docuz s-a sarutat…

- Trupul neinsufletit al Stelei Popescu a fost depus la teatrul „Constantin Tanase”, acolo unde rudele, prietenii, colegii de scena, dar si toti romanii care au iubit-o au ocazia sa isi ia ramas bun de la marea actrita. Dis de dimineata, sute de oameni au venit sa-i aduca un ultim omagiu marii doamne…

- Stela Popescu a debutat pe micile ecrane in 1958, in ”Alo? Ați greșit numarul”, o comedie romatica, de situații, cu accente de muzical. La 23 de ani, joaca alaturi de Iurie Darie ori Ștefan Tapalaga rolul Veronicai, o studenta la sport. Pelicula este una eveniment, deoarece, in 1958 - anul retragerii…

- Un tanar din localitatea argeseana Slobozia, suspectat ca si-a santajat fosta iubita cu imagini compromitatoare, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile. Potrivit unui comunicat al I...

- Asa cum v-am promis, revenim cu detalii picante si imagini exclusive legate de rafuiala din fata de la Loft, dintre noul iubit al Andrei Trandas si fosta lui logodnica, Daniela, episod despre care va povesteam AICI . CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, i-a intalnit pe cei doi fosti iubiti in timp…

- Nimeni nu-l credea pe Dani Otil cand isi tachina colegul in emisiuni pentru cumpatarea lui... deosebita, insa CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are acum imaginile care confirma adevarul despre ”matinalul” Razvan Simion. (CITESTE SI: Razvan si Diana Simion, din nou impreuna! Fosta sotie a matinalului…

- Adrian Ilie și Sabin Ilie au fost prezenți ieri, la sala din Chiajna, acolo unde s-a jucat un meci omagial in memoria lui Daniel Prodan. Steaua '96 și Romania '96 s-au infruntat și au terminat la egalitate, 2-2. Evenimentul a oferit cateva imagini memorabile cu foștii mari fotbaliști ai Romaniei. Cei…

- E frumoasa, tanara, are tot ce-și dorește și traiește intr-un loc de vis. In Abu Dhabi sta de aproape doi ani și este managerul unui centru de infrumusețare de lux. Cosmina Velcea a renunțat la viața din Targu Jiu pentru a trai in capitala Emiratelor Arabe Unite și nu de puține ori s-a aratat…

- Imagini greu de crezut au fost surprinse într-o comuna din județul Vaslui, unde o femeie, bolnava de diabet și inconștienta, a fost dusa cu caruța la ambulanța, dupa ce mașina nu a mai putut înainta din cauza drumului dificil.

- Tragedia de la Lugoj, in care un etaj intreg al unui camin de nefamiliști a fost devastat de o explozie, a fost surprinsa de camerele de supraveghere din zona. O persoana a fost grav ranita in urma deflagrației, iar zece garsoniere au fost distruse. Vineri, 3 noiembrie, o butelie defecta a explodat…