- CFR Cluj a invins-o pe FC Viitorul Constanta cu scorul de 1-0 (1-0), luni, la Ovidiu, in ultimul meci din etapa a 20-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de George Tucudean (33), golgheterul la zi al Ligii I. FC Viitorul a avut ocazii mari de gol prin…

- Dupa o experiența nefasta la Fiorentina, unde a bifat doar doua meciuri in Serie A, Ianis Hagi ar putea reveni in Italia. Presa din Belgia scrie azi ca dupa ce Standard Liege și Sevilla s-au interesat de Ianis Hagi, și Inter Milano a pus ochii pe mijlocașul de 20 de ani de la Viitorul. Belgienii noteaza…

- Ianis Hagi este dorit de FC Sevilla inca din vara, dar de fiul "Regelui" se mai interseaza si Standard Liege, grupare la care evolueaza Razvan Marin, scrie Voetbalnieuws. In acest moment, pretul lui Ianis Hagi pleaca de la 2,5 milioane de euro, suma pe care Gica Hagi a refuzat-o in vara pentru…

- Revenit la FC Viitorul de la echipa Fiorentina in luna ianuarie a acestui an, Ianis Hagi 20 de ani a avut cifre deosebite, atat la echipa de club, cat si la selectionata de tineret a Romaniei. Cu fosta campioana a Romaniei s a calificat in turneul play off al Ligii 1, unde a fost ales cel mai bun jucator,…

- Ianis Hagi nu exclude o posibila desparțire de Viitorul Constanța. Fotbalistul a avut mai multe oferte in vara, inclusiv de la Sevilla, insa Gica Hagi nu a acceptat suma oferita de liderul din La Liga. ...

- din cuprins Gazeta a citit un raport intern de la Fiorentina in care Ianis Hagi este laudat pentru tehnica. Jucatorul este considerat, insa, prea firav pentru Serie A Impresarii lui Ianis Hagi primeau pe email date confidențiale de la Fiorentina de la președintele onorific și de la directorul sportiv…

- Observatorul Fotbalului a facut un studiu amanuntit asupra loturilor echipelor din Europa si a alcatuit topul celor mai tinere, dar si al celor mai varstnice folosite in acest sezon, din vara, mai exact 1 iulie, si pana la sfarsitul lui septembrie, informeaza mediafax. La capitolul granzilor,…