Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi proprietari ai padurilor aflate in Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas, dar si in situri Natura 2000 au primit despagubiri de la stat, dupa ce doua dintre composesoratele care administreaza aceste suprafete au actionat in instanta Ministerului Mediului si Ministerul Apelor si Padurilor…

- Firmele vor fi obligate sa instaleze un soft direct conectat la sistemele lor de salarizare, astfel incat diferențele nejustificare intre salariile femeilor și cele ale barbaților vor putea fi ușor descoperite. Premierul francez Edouard Philippe a propus ca, într-un interval de trei ani, companiile…

- La standul KIA de la Salonul Auto de la Geneva a avut loc premiera noii generații KIA Ceed si impreuna cu aceasta a debutat varianta Sportswagon care a fost tinuta in secret pana in ultimul moment.

- Premiera mondiala la standul companiei BMW de la Salonul Auto de la Geneva. Noul BMW Concept M8 Gran Coupe este un studiu care ofera o perspectiva de viitor asupra variantei celei mai atragatoare și exotice a noului BMW Seria 8.

- Teatrul national timisorean a pregatit o noua premiera, a carei prima reprezentatie va avea loc in 7 martie, de la ora 19.00, la Sala 2. „Push Up” de Ronald Schimmelpfennig este titlul piesei care exploreaza unul din miturile preferate ale lumii contemporane, acela ca singurul drum acceptabil este cel…

- Joi, 1 martie, la Casa Culturii “Ion Creanga” din Targu-Neamt a avut loc deschiderea oficiala a manifestarilor dedicate celei de-a XLVIII editii a “Zilelor Ion Creanga” ce se vor desfasura in perioada 1-3 martie. La eveniment au participat primarul Daniel Harpa, viceprimarul Vasile Apopei, city-managerul…

- Firmele care au angajati ce lucreaza de acasa sau alta din alt loc, la distanta de locul de munca, cum ar putea fi, de exemplu, programatorii saua lti IT-isti, vor avea de respectat o serie de reguli ale activitatii de telemunca, concept normativ introdus printr-o noua lege adoptata miercuri de Parlament.

- In aceeași zi de 26 martie 2018, societațile vor avea termene de depunere și plata (daca este cazul) și pentru urmatoarele declarații: Decontul de TVA (Declarația 300) Decont special de TVA (declarația 301) – aceasta declarație se depune de catre societațile care sunt inregistrate special pentru…

- La inceputul lunii martie la ROMEXPO are loc o noua editie Baby Boom Show – cel mai mare eveniment pentru parinti si copii cu varste cuprinse intre 0 si 7 ani. Asa cum si-a obisnuit publicul, Baby Boom vine si de aceasta daca cu peste 300 de brand-uri reprezentate, super oferte la mii de produse, cursuri,…

- Doi studenti de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca au realizat, in premiera, un pantof de ciocolata cu ajutorul unei imprimante 3D, care poate fi umplut cu crema, dulceata, praline, transmite corespondentul...

- BNR a avertizat in ultimii 5 ani din 3 in 3 luni asupra riscurilor induse de politica fiscala (in fiecare raport trimestrial asupra inflatiei), cu o singura exceptie- in martie 2015, cand aceste riscuri erau minime, reiese dintr-o prezentare a directorului adjunct al Directiei de Modelare economica…

- “Ie, Romanie” incepe de Marțișor, la Antena 1. Emisiunea prezentata de Mircea Radu se va difuza in fiecare zi de joi și vineri, de la ora 21.15. Insa, pana atunci, oamenii lucreaza cu drag și spor și descopera locuri noi, de-o frumusețe și incarcatura deosebite.

- Mai precis, Grupul OMV Petrom a realizat un profit in anul care tocmai a trecut de 2,491 miliarde de lei, in crestere cu 139% fata de anul 2016, cand compania a realizat un profit de 1,043 de miliarde de lei, scrie capital.ro. "In 2017, rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale aproape…

- NEWS ALERT Noi zboruri internationale de pe aeroportul Cluj - surse. VEZI destinatiile O companie low-cost se pregateste sa lanseze doua rute noi cu plecare din Cluj Napoca. Conform informațiilor aparute pe forumul Fly-Ra, Blue Air va zbura catre Paris, aeroportul Charles de Gaulle, și Bruxelles. Boardingpass.ro…

- Firma de casa a PNL Arad, care primește contracte pe banda rulanta din partea Primariei Arad și Consiliului Județean Arad, și-a facut un obicei din a bloca majoritatea proiectelor PSD din județul Arad, acuza social-democratii aradeni. Ultima licitație contestata de aceasta firma este cea privind pasajul…

- Acțiunea se axeaza pe depistarea precoce a fibrilației atriale, care sta la baza unui procent insemnat de accidente vascular cerebrale letale. Fundația CardioPrevent din Timișoara a lansat la jumatatea acestei saptamani o campanie care constituie o premiera pentru Romania, avand ca scop prevenirea…

- Un document facut public in Statele Unite releva ca firma Cogent Strategies LLS, serviciile careia sunt platite de Partidul Democrat, distribuie in SUA sintezele a 11 articole din presa moldoveneasca și cea internaționala, care ar demonstra cum coaliția de la guvernare de la Chișinau lupta cu propaganda…

- Simona Halep (2 WTA) si-a controlat emotiile, imediat dupa ce a pierdut a treia finala de Grand Slam din cariera. Daca dupa meci, romanca a avut numai cuvinte frumoase la adresa adversarei, acum, la trei saptamani distanta, ea si-a mai schimbat discursul.

- La filmarile pentru lungmetrajul „Ciprian Porumbescu“, actorul Vlad Radescu a invatat cateva acorduri de pian, precum si sa tina in mana vioara si arcusul. Vrednic inca din facultate, isi aduce aminte ca lucra pana si in vacante, caci a tot primit roluri. Astazi, se gandeste cand si cand la trecut,…

- Cercetatorii au indepartat din tesutul ovarian ovocite aflate in cea mai timpurie faza a dezvoltarii lor si le-au ''cultivat'' pana la punctul in care au devenit pregatite pentru fertilizare, potrivit studiului publicat in Molecular Human Reproduction. Femeile supuse unor tratamente care…

- Firmele prinse pe picior greșit de ANAF vor fi pasuite de la plata unor amenzi. In plus, inspectorii vor fi obligați sa le explice celor responsabili ce trebuie sa repare. Daca in 90 de zile problema nu este rezolvata, abia atunci firmele vor fi sancționate.

- Firmele de taxi platesc impozit subtanțial mai mic decat compania UBER, potrivit datelor ministerului de Finanțe. Mai exact, cele mai mari 9 companii de taxi din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, in timp ce Uber a platit un impozit pe profit…

- Cele 290 de modificari aduse Codului fiscal în 2017 au lovit dur IMM-urile, unde au început concedierile masive. ”Riscul cel mai mare este cel al pierderii locurilor de munca. Am avut, de exemplu, masura cu plata integrala a contribuțiilor sociale…

- Alpiniștii Vlad Capușan și Zsolt Torok au reușit ascensiunea faimosului varf patagonian Cerro Torre, in premiera romaneasca. Desi masoara doar 3106 m, Cerro Torre, aflat in sudul Argentinei (Anzii Cordilieri), este considerat unul dintre cele mai inaccesibile obiective in alpinism din cauza verticalitații…

- Guvernul ar trebui sa elimine formularul 600, iar persoanele cu activitati independente sa depuna doar formularul 200, in anul urmator, pentru plata contributiilor sociale, spune consultantul fiscal Mihaela Mitroi, intr-un interviu video acordat StartupCafe.ro. De asemenea, liderul Departamentului de…

- Romania preia miercuri, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC - Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat transmis STIRIPESURSE.RO. Citeste si: Guvernul, vesti NEASTEPTATE pentru profesori: Ce se intampla…

- Flavia Mihasan a avut parte in aceasta dimineața ținta ironiilor colegilor sai de platou, Razvan și Dani. Vedeta s-a despartit de doua saptamani de Codin Maticiuc, dar s-a aflat abia zilele trecute.

- Unul dintre marile branduri iesene in confectii pregateste o mutare indrazneata pe piata, dupa ce in septembrie anul trecut anunta ca vinde terenurile si cladirile si ca isi muta productia la Vaslui. Iasitex, societatea detinuta de omul de afaceri Stefan Vuza prin intermediul SC A2 Impex SRL Ploiesti,…

- Premiera unui controversat film a provocat violente in India. Mai multe sali de cinema au fost luate cu asalt, proprietarul unui mall a fost atacat, iar un barbat a incercat sa-si dea foc in semn de protest, relateaza presa locala.

- Sud-coreeanul Hyeon Chung, locul 58 ATP, l-a invins, miercuri, cu scorul de 6-4, 7-6 (5), 6-3, cu americanul Tennys Sandgren, locul 97 ATP, calificandu-se in semifinalele Australian Open.Chung, 21 de ani, s-a impus dupa un meci care a durat doua ore si 28 de minute, urmand a disputa prima…

- Soros, miliardarul ala care nu il lasa pe Dragnea sa aplice programul de guvernare, a mai facut una nefacuta. De la 1 februarie scumpeste painea cu 10%. Asta dupa ce ne-a scumpit deja facturile la energie, gaze naturale, ne-a crescut rate...

- Tehnologia de la distanta a dronelor a dus la salvarea unei perechi de inotatori care s-au aventurat in largul coastei Australiei. Procedura de salvare a durat mai putin de 70 de secunde. Comparativ cu timpul de sase minute necesar pentru ca un...

- Legea prevenirii a intrat in vigoare. Inițiata de Guvern și adoptata de Camera Deputaților, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial in 28 decembrie 2017.

- Oportunitate unica pentru fanii modelului! Land Rover a decis sa faca o editie limitata a modelului Defender cu ocazia aniversarii de 70 de ani pe care producatorul o sarbatoreste in acest an.

- Emisiunea „Bravo, ai stil! All Stars“ va debuta la Kanal D pe 22 ianuarie si va readuce in competitie concurente ale sezoanelor precedente, incluzand cele trei castigatoare ale editiilor anterioare.

- Peste 6.000 de candidați s-au prezentat, ieri, la Școala de Poliție din Câmpina, județul Prahova, pentru înscrierea la primul examen de admitere organizat iarna, unde sunt disponibile 1.300 de locuri pentru viitorii polițiști. Potrivit comandantului Școlii de Poliție din Câmpina,…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, considera presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romanie (AAFBR), Iancu Guda. "Este foarte important ca firmele active in Romania sa-si creasca…

- Totodata, medicii timișoreni vor fi primii din zona Europei Centrale și de Est care vor opera copii cu ajutorul celui mai modern dispozitiv medical din aceasta gama Spitalul de copii Louis Țurcanu din Timișoara va fi primul din țara in cadrul caruia chirurgia robotica va fi folosita și in cazul operațiilor…

- O investitie de 6.400 de euro la un hectar de nuci forestiere genereaza, în 25 de ani, un profit de peste 600.000, sustine o asociatie din Târgu-Mures, care încurajeaza înfiintarea în România a unor livezi de nuci fructiferi sau forestieri, ca afacere de familie.…

- Astfel, un fost administrator de rețea a fost condamnat pentru acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice și frauda informatica (21 de acte materiale), in ceea ce, dupa cum rezulta din documentarea Profit.ro, este primul caz de acest tip din Romania. La inceputul…

- Medicii care lucreaza in spitalele de stat din Timișoara au facut, și in anul 2017, minuni pentru mai mulți pacienți care sufereau de diferite afecțiuni grave. Astfel, in urma efectuarii unor operații in premiera regionala sau naționala, au fost salvate numeroase vieți, in mod miraculos. Una dintre…

- Cum se vor schimba legile la data de 1 ianuarie 2018 Ziua de 1 ianuarie 2018 este prevazuta ca data de intrare in vigoare a unor normative si reglementari care vor genera plusuri sau, uneori, minusuri in bugetele populatiei si firmelor Cele mai importante schimbari sunt de ordin fiscal, dar mai…

- Asociația Betania a demarat campania de convingere a oamenilor de afaceri de a direcționa fara nicio cheltuiala 20% din impozitul pe profit. In premiera, Betania anunța ca primește și donații in Bitcoin. O mana de ajutor pot intinde și persoanele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Parlamentarii propun ca agenții economici care se incadreaza in plata impozitului pe profit in limita de 1% sa poata opta pentru evidența contabilitații simplificate. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal a fost respinsa in prima camera sesizata,…

- Premiera la manifestarile dedicate comemorarii victimelor din Decembrie 89. Reprezentantii PNL Lugoj au refuzat sa participe la comemorarea ad-hoc organizata de primarul Boldea si Petrica Balint, zis Bedeu, subliniind faptul ca au depus coroane separat si ca nu se alatura niciodata unor impostori platiti…

- Mai multe firme din Timișoara au transmis un memoriu Consiliului Local Timișoara prin care cereau retragerea de pe ordinea de zi a unui proiect ce prevedea instituirea unei taxe speciale de 2 la suta din tarifele de cazare practicate in municipiu, deoarece proiectul nu a trecut prin dezbatere publica.…

- Maghiarii primesc cele mai mari bonusuri cu ocazia sarbatorilor de iarna dintre tarile europene, incasand echivalentul a pana la 91% din salariul lunar de baza. Primele de Craciun sunt cele mai raspandite in Croatia, unde pana la 44% dintre angajati primesc un astfel de bonus, insa suma reala…

- O agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi, Cityland, a anuntat luni ca permite clientilor sa incheie tranzactii si in Bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale, o premiera pentru piata din Romania.

- Trei firme de exercițiu de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian” din Alba Iulia au participat la prima ediție a Targului Internațional al Firmelor de Exercițiu din GYOR, Ungaria, desfașurat in data de 14 decembrie. Firmele de exercitiu participante, Fresh Event SRL (prof. coordonator Furdui Amalia),…