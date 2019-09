Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre scouterii lui Ajax, Marco Timmer, a discutat in presa olandeza despre cazul "Razvan Marin". Acesta a avut o prestatie foarte slaba in play-off-ul Ligii, cu APOEL Nicosia si multi se intreaba daca se justifica prezenta lui in primul "11". Vazut ca un inlocuitor al lui De Jong, plecat la Barcelona,…

- Internationalul brazilian David Neres a acceptat sa-si prelungeasca cu un an contractul cu Ajax Amsterdam, pana la 30 iunie 2023, a anuntat miercuri seara clubul olandez de fotbal, la care evolueaza mijlocasul roman Razvan Marin.

- Presedintele Viitorului, Gica Popescu, a facut marele anunt în privinta lui Denis Dragus. Fotbalistul urmeaza sa devina component al echipei Standard Liege, iar în scurt timp va ajunge în Belgia pentru a face vizita medicala.Cu aproximativ jumatate de ora înainte de returul…

- Transferul lui Ianis Hagi (20 de ani) la Genk in schimbul a 4 milioane de euro a starnit reacții dure in presa din Italia. Jurnaliștii italieni de la calcionews24.com se așteptau ca Fiorentina sa primeasca o suma importanta dupa transferul mijlocașului in Belgia, ținand cont ca s-au vehiculat oferte…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a semnat vineri cu echipa Racing Genk un contract valabil pana in 2024, a anuntat campioana Belgiei pe site-ul sau oficial. Site-ul lui Genk il prezinta pe Ianis Hagi ca pe...

- Fotbalistul român Ianis Hagi va efectua vineri vizita medicala înainte de a semna cu Racing Genk, campioana Belgiei, scriu ziarele Het Nieuwsblad si La Derniere Heure, potrivit Agerpres.Potrivit La Derniere Heure, negocierile în vederea transferului au intrat în ultima…

- N-a fost nici Barcelona, nici Spartak Moscova, nici Borussia Dortmund. Ianis Hagi, 20 de ani, merge in Vest, dar nu intr-un campionat de prima marire. Jucatorul lansat de Viitorul iși va arata talentul in Belgia, acolo de unde și-a luat zborul la Ajax colegul sau, Razvan Marin. Ianis Hagi a semnat cu…

- Standard Liege urmareste in continuare jucatori romani la Campionatul European U21. Dupa ce l-au avut pe Razvan Marin, care a facut o impresie excelenta si a adus milioane bune in conturile clubului, belgienii vor sa transfere inca un fotbalist din nationala lui Mirel Radoi, din cate se pare, informeaza…