Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, ambulanta, in care se aflau soferul, o asistenta medicala si pacientul, a lovit din spate un autoturism in care era doar conducatorul auto, in urma impactului nefiind inregistrare victime. "Ambulanta…

- O autospeciala a Serviciului de Ambulanta Judetean SAJ Vaslui, care transporta un copil cu o amputatie de deget la Spitalul Sf. Maria din Iasi, a fost implicata, joi dupa amiaza, intr un accident de circulatie, pe raza comunei Muntenii de Jos, informeaza Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Scheletul unui soldat roman din Primul Razboi Mondial, mort in transee, si mai multe bunuri apartinand acestuia au fost descoperite luni, intr-o padure din comuna Soveja, de doi cautatori de vestigii istorice, potrivit Muzeului Vrancei. "Intr-o padure de la Soveja a fost descoperit un schelet uman…

- Comisarul sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Costel Gitlan, va ramane definitiv pe acest post. El a castigat concursul organizat zilele trecute. Pentru aceasta functie se mai inscrisese un politist din alt judet, insa nu s-a mai prezentat la examen. Gitlan preluase functia anul trecut,…

- Un polițist din Constanța a fost grav ranit, duminica, 16 septembrie, in timp ce se deplasa cu mașina la o intervenție, o urgența anunțata prin intermediul numarului 112. „Accidentul rutier a avut loc pe DJ 223. Conducatorul auto, agent de politie in cadrul Postului de Politie Seimeni, in varsta de…

- O judecatoare de la Tribunalul Gorj a ajuns, miercuri seara, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Tg-Jiu cu multiple escoriații și acuzand dureri in mai multe zone ale corpului, dupa ce a fost batuta cu bestialitate de soțul sau, ofițer in cadrul Inspectoratului…

- O politista din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi se lupta in instanta pentru a scapa de o sanctiune primita in urma cu mai bine de un an. Madalina Hapau a dat in judecata institutia la care lucreaza dupa ce a primit o atentionare, ea avand de partea sa inclusiv Sindicatul Politistilor…