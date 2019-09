Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona (Spania), Borussia Dortmund (Germania), Inter Milano (Italia) si Slavia Praga (Cehia) sunt adversare in Grupa F a Ligii Campionilor la fotbal, a decis tragerea la sorti organizata joi la Monaco. Slavia Praga, echipa lui Nicolae Stanciu si Alexandru Baluta, a trecut de campioana…

- Jurnalistii din Hexagon anunta ca sefii lui Lyon au decis sa ii propuna titularului buturilor fostei campioane a Frantei, Anthony Lopes, prelungirea contractului, negocierile fiind aproape finalizate. Tatarusanu, pus la colt de boss-ul lui Lyon. Romanul a provocat scandalul anului in Franta…

- Ciprian Tatarusanu (33 de ani) traverseaza o perioada neagra in cariera sa de fotbalist! Transferat in aceasta vara de la FC Nantes la Olympique Lyon, portarul roman are probleme mari in Franta. Goalkeeper-ul a pierdut lupta pentru titularizare cu Anthony Lopes (28 de ani) si risca sa fie scos din circuitul…

- Jean-Michel Aulas, presedintele lui Olympique Lyon, a dezvaluit, vineri, intr-o postare pe Twitter, ca lui Ciprian Tatarusanu nu i s-a promis la venirea la gruparea franceza ca portarul Anthony Lopes va pleca.

- Posturile Look Plus și Look Sport au anunțat azi oficial achiziționarea drepturilor de difuzare a Ligue 1, printr-un comunicat al companiei care le deține, Clever Media Network. Noul sezon din Franța va debuta vineri, 9 august, de la ora 21.45 cu derby-ul AS Monaco – Olympique Lyon. Meciul va fi transmis…

- Cotidianul Le Progres a scris, marti, ca portarul Ciprian Tatarusanu a primit la sosirea lui la Olympique Lyon o prima de instalare de un milion de euro, informeaza News.ro.În vârsta de 33 de ani, Ciprian Tatarusanu a refuzat sa-si prelungeasca întelegerea cu FC Nantes, scadenta…

- Olympique Lyon a vandut 25 de jucatori in ultimii 15 ani in marile campionate europene pentru o jumatate de miliard de euro.» Aici ajunge Ciprian Tatarușanu. La Olympique Lyon. Un club puternic, cel mai bun din Franța in perioada 2002-2008, cand a cucerit șapte titluri la rand in Ligue 1 (record in…

- Ciprian Tatarusanu (33 de ani) are o situatie complicata la Nantes. Jurnalistii din Franta anunta ca vrea sa plece, iar acum a iesit in evidenta un alt detaliu care e menit sa intareasca ideea. Presa a aflat, mai nou, ca Nantes a pus ochii pe un inlocuitor, din Ligue 2, anunța MEDIAFAX.Saturnin…