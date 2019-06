Stiri pe aceeasi tema

- Denis Alibec, atacantul de 28 de ani al celor de la Astra, a marcat un gol spectaculos in meciul Astra - Viitorul, din etapa a 4-a din play-out-ul Ligii 1. Denis Alibec a marcat in minutul 34 al meciului, la scorul de 2-0 pentru Viitorul. Atacantul a primit mingea la 55 de metri de poarta adversa și…

- Fostul sef al statului Traian Basescu e evaluat, la Digi24, sansele de reusita la alegerile prezidentiale ale presedintilor de partid. Cel mai recent sondaj realizat de IMAS arata ca actualul presedinte Klau Iohannis are toate sansele sa-si asigure un al doilea mandat la Palatul Cotroceni, in conditiile…

- Ministrul de externe al Venezuelei, Jorge Erreaza, a declarat joi la Damasc ca tara sa doreste sa evite un conflict similar celui care devasteaza Siria din 2011, informeaza France Presse, potrivit agerpres.ro.Din capitala siriana, Erreaza, care a fost primit de presedintele sirian Bashar al-Assad,…

- Bruce Gagnon, coordonatorul Retelei Globale impotriva Armelor si a Energiei Nucleare in Spatiu, a declarat, citandu-l pe astronautul american Edgar Mitchell, ca daca va avea loc un razboi in spatiu, va fi ultimul, deoarece vor fi generate atat de multe resturi in spatiu in urma aruncarii in aer a satelitilor…

- SUA au acuzat marti Rusia si China de cresterea riscului unui conflict in spatiu, in special prin dezvoltarea armelor antisatelit, in mijlocul unei dezbateri asupra unui tratat de mentinere a pacii in spatiu, informeaza AFP.

- Pentru ca iși dorește atat de mult imunitatea, Jojo iși pune viața in pericol cand face autostopul, iar acum, cand Paul Ipate nu mai este langa ea sa o opreasca, este mult mai hotarata.

- In timp ce Romania iohaneste intr-o suspecta stare vegetativa, vecinii din Balcani lupta cu toate puterile pentru securitatea energetica. Bulgaria si Ungaria urmeaza exemplul Germaniei si sprijina construirea gazoductului TurkStream, dand, astfel, cu flit indicatiilor Bruxellesului de a nu face afaceri…

- Denis Alibec (28 de ani) are un inceput de an excelent. Atacantul a impresionat atat in perioada de pregatire din iarna, cat si in campionat. Evolutiile sale foarte bune i-ar putea aduce mult asteptatul transfer in strainatate.