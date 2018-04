Stiri pe aceeasi tema

- Este extravaganta, extrem de libera in gandire si naturala. Despre Delia vorbim, care nu rateaza nicio ocazie sa isi amuze fanii. Cu un simt al umorului extrem de dezvoltat, artista a reusit sa starneasca hohote de ras cu o fotografie.

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat recent pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC. „Mi-am exprimat preocuparile privind Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire de alti retaileri,…

- Piata auto migraza spre masinile autonome, electrice, in contextul in care clientii romani isi doresc sa fie in pas cu evolutia noilor modele de masini si cu tehnologia cu care vin acestea, a spus George Dorobantu, group CEO MHS Group si Automobile Bavaria, prezent in cadrul conferintei ZF Transport,…

- In scopul sporirii protecției sociale a veteranilor de razboi, Guvernul a aprobat astazi instituirea Consiliului național pentru problemele veteranilor de razboi, componența și Regulamentul de activitate al acestuia.

- Salariile romanilor vor creste si in 2018, dar nu in acelasi ritm si nu pentru toti angajatii, unora acordandu-li-se beneficii din categoria celor de lux: de la masaj, pana la cosuri de fructe sau mic dejun la birou.

- Politistii de investigatii criminale din Aiud l-au identificat pe un barbat de 48 de ani, din comuna Lopadea Noua, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de „insușirea bunului gasit”. In 22 octombrie, in timp ce se afla in piata din Aiud, barbatul ar fi gasit un telefon mobil in valoare de…

- Huawei a lansat P20 si P20 Pro, noile sale smartphone-uri varf de gama. Potrivit DXoMark , Huawei P20 Pro are cea mai buna camera de pe piata in acest moment. Totusi, cele doua terminale vin cu „breton”, un element controversat preluat de producatorii de smartphone-uri cu Android de la iPhone X. Huawei…

- Interesul manifestat de elevii de liceu din județ pentru a performa la diversele faze ale olimpiadei de informatica este motivat și de cautarea pe care o au specialiștii IT pe piața muncii. Administrator baze de date, analist, inginer de sistem in informatica, inginer de sistem software, manager de…

- Episcopia Romano-Catolica din Timisoara este revoltata de atitudinea Primariei, care a dat acordul pentru organizarea unui maraton, duminica, in timpul solemnitatii Floriilor dupa calendarul romano-catolic.

- Dupa ce au realizat cu numai 28 de milioane de lei o piața agroalimentara nou-nouța, cum Timișoara inca nu are, autoritațile locale din... The post Au realizat o piața agroalimentara cum Timișoara inca nu are, dar nu se lasa… appeared first on Renasterea banateana .

- Șeful ANCOM, Sorin Grindeanu, susține ca dorește sa inițieze o Strategie Naționala pentru introduce in Romania rețeaua de tip 5G. El susține ca acest tip de rețea va ”insemna o alta abordare”, dar arata ca trebuie gandit bine inainte de a introduce noua tehnologie, pentru ca va afecta mai multe domenii.…

- A trecut mai bine de un an de la protestele impotriva OUG 13, decretul care a scos in strada cei ai mulți romani de la Revoluție pana in prezent, dar lucruri nu sunt nici pe departe rezolvate. Ministrul Justiției a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, pe motiv ca face abuzeaza de autoritatea…

- Grupul Alexandrion a semnat un acord pentru achizitia portofoliului de vinuri romanesti a grupului Halewood. Finalizarea tranzactiei este preconizata sa aiba loc in urmatoarele trei luni si marcheaza prima mare achitizie din piata de vinuri din Romania din acest an. 0 0 0 0 0 0

- Unul din patru copii romani sufera de obezitate, arata cele mai recente statistici, care ii ingrijoreaza pe specialisti. Acestia atrag atentia ca prevalenta obezitatii s-a triplat in randul noilor generatii in ultimele doua-trei decenii.

- Mihai Gadea a facut, marți seara, o dezvaluire bomba in emisiunea sa de la Antena 3. Directorul postului de televiziune a dezvaluit ca, dupa ce Dan Voiculescu a fost arestat, a primit o oferta incredibila din partea unui investitor foarte mare vis-a-vis de Antena 3.

- Viorica Dancila a ținut un discurs la Congresul PSD, unde candideaza pentru funcția de președinte executiv! Premierul a propus 100 de masuri ce vor fi aplicate in acest an. Printre acestea, intrarea in vigoare a legilor justiției, avand și un mesaj direct pentru Klaus Iohannis.”Inființarea…

- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), citate…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca in urmatoarele zile va definitiva o lista a unui consiliu consultativ care ar urma sa se ocupe inclusiv de elaborarea unei noi legi a educatiei. "In aceste zile voi definitiva o lista a unui consiliu consultativ, care sa se ocupe de cele mai…

- Calin Geambasu continua seria dezvaluirilor halucinante despre parintii lui. El sustine ca a fost sabotat din punct de vedere financiar de parinti! In anul 2010, si-a vandut unica proprietate imobiliara, un apartament din zona Tei pentru a-i imprumuta pe parintii sai, si nici pana astazi nu a primit…

- Analistul spune ca ieșirea lui Liviu Dragnea a fost una foarte contondenta, una care nu ii este caracteristica. "L-ați auzit pe Liviu Dragnea, care in termeni diplomatici, aproape mieros, i-a cerut lui Codrin Ștefanescu sa-l intrebe pe 'asociatul' sau, Gabriel Oprea despre respectivele petreceri.…

- Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara Leonardo Badea a dat asigurari soferilor romani ca tariful pentru polita auto obligatorie (RCA) nu va creste dupa implementarea noilor tarife de referinta. "Tarifele calculate de Deloitte sunt niste referinte, nu inseamna ca asiguratorii…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, vineri, ca va initia un concurs international de solutii, in valoare de un milion de euro, pentru un proiect ce vizeaza reabilitarea bulevardului Magheru. "Ne dorim ca cel putin zona centrala sa aiba o noua abordare. Prin proiectul de buget am…

- Primaria Municipiului Bucuresti va initia un concurs international de solutii, in valoare de un milion de euro, pentru un proiect ce vizeaza reabilitarea bulevardului Magheru, a anuntat vineri primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Ne dorim ca cel putin zona centrala sa aiba o…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu 30 iunie 2018, obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului. ”In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul…

- Machiata atent, fardata, imbracata elegant, Floricica Dansatoarea și-a facut apariția la „iUmor” acum mai bine de un an, in luna Marțișorului. Cu un aer deloc primavaratic, ci PACIFIST („Saaaa fie paceeee!”, a tot aclamat concurenta), Floricica a venit in fața uraților cu un numar rostit pe ton de razboi.

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este intr-un razboi permanent cu cei de la PNL, in plenul Parlamentului. In ședința comuna de astazi se discuta inființarea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activitații Directorului Serviciului…

- Aproximativ 2.000 de demonstrati au protestat, duminica, in Germania, impotriva Conferintei de Securitate de la Munchen, cu sloganuri precum ‘Fara razboi’, ‘Aboliti NATO’ si ‘In razboi nu exista invingatori’, relateaza dpa, citata de Agerpres. Dupa ce s-au adunat in Piata ...

- Rivalii lui Liviu Dragnea dispar rand pe rand din partid. Presedintele Executiv Nicoale Badalau a anunțat ca nu știe daca va mai candida la congresul din Martie. Mai mult, Dragnea ar putea sa fie singurul candidat la functia de presedinte al PSD in congresul anuntat pentru luna viitoare.…

- Luni, 12 februarie, ora 12:00, la centrul de presa Sputnik Moldova, va avea loc o videoconferința Chișinau – Kiev – Minsk – Tallinn – Bișkek cu tema: „Revoluție pe piața auto: automobilele electrice in Moldova și in lume”.

- Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu privire la acțiunile de informare și promovare ale produselor agricole puse in aplicare pe piața interna și in țarile terțe, care prevede lista temelor prioritare, bugetele aferente și acțiunile care pot fi puse in aplicare. Scopul…

- Demersurile facute de Rusia și anunțate printr-un comunicat oficial denota pregatiri intense pentru un viitor razboi. Pragul atins de Rusia in privința echipamentelor militare vandute este comparatibil cu cel din 2016. Insa o alta cifra sperie: clienții sunt din 53 de țari.

- Mugur Isarescu a declarat miercuri ca BNR a inceput un razboi cu inflația, insa exista și influente externe care influenteaza politica bancii centrale. Astfel, instituția a decis majorarea dobanzii de politica monetara la 2,25%.

- E din nou scandal in jurul concursului Eurovision. De data aceasta, nu este vorba despre scandaluri intre cantareti, ci intre prezentatori. Se pare ca gazdele semifinalelor ar fi intrat intr-un conflict extrem de dur. Actrita Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu, fost reprezentant al Romaniei la Eurovision,…

- Coreea de Nord va considera act de razboi suspendarea in totalitate a aprovizionarii cu produse petroliere, avertizeaza ambasadorul Rusiei in Phenian, Aleksandr Matzegora, citat de site-ul agentiei Reuters. Natiunile Unite si Statele Unite au adoptat o serie de sanctiuni impotriva Coreei…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca. Intrebati privind criza…

- Organizațiile de media iși exprima ingrijorarea in legatura cu semnalele privind existența unei ințelegeri de cartel pe piața publicitații mass-media, care ar distorsiona și mai mult piața audiovizuala din Republica Moldova, marcata de numeroase nereguli și disfuncționalitați. Recent, patru posturi…

- Elita politica din SUA nu este pregatita pentru faptul ca Rusia nu dorește „sa traiasca intr-o lume unipolara“, astfel incat administrația președintelui american Donald Trump nu are voie sa lucreze cu Rusia, iar jurnaliștii occidentali sunt „spalați pe creiere“, a declarat Andrei Kostin, președintele…

- Șeful reprezentanței grupului Renault din Romania, algerianul Hakim Boutehra, a declarat in cadrul unei mese rotunde cu jurnaliștii ca, in opinia sa, o piața auto corecta in Romania ar insemna vanzarea a 250.000 de vehicule noi pe an

- J Balvin lanseaza „Machika”, un track plin de culoare si energie, alaturi de cantareata braziliana, Anitta, si de Jeon, o noua senzatie a muzicii internationale. „Machika” nu este un cuvant in spaniola, ci este preluat din limba papiamento, limba vorbita in Aruba, Bonaire si Curacao si face referire…

- Numit odata "capitala Revoluției", orașul sirian Homs a fost sub asediul forțelor guvernamentale timp de 4 ani. Armele au tacut acum și oamenii se intorc treptat la ce a mai ramas din casele lor. Organizațiile mondiale ii ajuta sa-și repare locuințele.

- UE declara razboi gunoaielor din plastic, acesta fiind parte a planului de a schimba atitudinea europenilor si de a face ca fiecare ambalaj de pe continent sa fie reutilizabil sau reciclabil pana in 2030, scrie Guardian.

- In acest an piata imobiliara va inregistra o crestere de 15-20% fata de anul 2017 a cererii de spatii de birouri, care va depasi pragul de 400.000 metri patrati iar cererea neta, din care sunt excluse renegocierile, va avea o pondere de peste 60% din cererea totala, apreciaza Mihai Paduroiu, head…

- Activele nete ale celor 189 de fonduri deschise si inchise (cu exceptia SIF si a Fondului Proprietatea), locale si straine, au crescut cu 0,3% in luna decembrie, pana la nivelul de 26,4 miliarde de lei (5,7 miliarde de euro), inregistrand un avans de 5,6% in anul 2017, potrivit unui comunicat al Asociatiei…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Un "razboi" fara mila se desfasoara pe piata asistentilor virtuali in aceste zile in Las Vegas, unde a fost inaugurat, marti, un prestigios targ anual de produse electronice (CES), ai carui protagonisti sunt in principal companiile americane Amazon si Google, informeaza AFP. "Vocea este…

- Datele aferente inmatricularilor de noi vehicule pentru anul 2017 nu sunt inca disponibile, insa este cert ca anul trecut au intrat in circulație circa 140.000 – 150.000 de autoturisme și vehicule comerciale. Pentru anul abia inceput, prognozele se afla sub semnul incertitudinii, piața fiind dependenta…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt Dana…

- In 2017 ponderea vanzarilor de masini electrice si hibride a fost in Norvegia de 52% din totalul masinilor noi vandute, scrie Reuters. Norvegia este in fata tuturor tarilor in ceea ce priveste ponderea masinilor electrice in parcul auto total, iar asta se datoreaza si faptului ca exista subventii generoase,…