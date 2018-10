Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt destul de bine informati cand vine vorba de pediculoza (infestatia cu paduchi), cu toate acestea, 21% dintre cei chestionati afirma ca problema este „una de igiena personala”, arata rezultatele unui studiu in domeniu.

- Un refugiat sirian este principalul suspect in cazul crimei din Bucuresti. Barbatul ar fi ucis-o pe femeia care lucra ca menajera in vila din Militari, cel mai probabil, pentru a se razbuna pe fiica proprietarilor, oameni de afaceri din Capitala.

- Rasturnare de situație in cazul polițistului de la Iași, care a murit in aceasta dimineața intr-un accident rutier grav. Acesta era intr-o misiune de salvare, in cautarea unui copil in varsta de 10 ani, dat disparut.

- Apar noi detalii despre bucata de pod prabușita in apropiere de orașul Genova, in Italia. Podul, o copie vaga dupa cunoscutul Brooklyn Bridge din New York, a fost inaugurat la 1 martie 1964, insa s-a dat...

- Rasturnare de situatie in cazul Nicoletei Caciula, o romanca ce a fost gasita moarta in casa care ii luase foc. Deși inițial s-a crezut ca femeia a murit din cauza incendiului, ancheta a scos la iveala detalii infioratoare: a fost ucisa. In mai puțin de o luna de la sinistrul, incident, anchetatorii…

- Folclorul romanesc este de astazi mai sarac. Celebrul Dumitru Farcaș, artistul care a fascinat generatii cu taragotul sau fermecat, s-a stins la varsta de 80 de ani. Vestea a venit in dimineața zilei de 7 august și a așternut un val de doliu peste Romania.

- Cristian Borcea a tinut sa o duca neaparat pe Valentina Pelinel in Insula Capri. Cristi Borcea si Valentina Pelinel, IMAGINI FABULOASE din vacanta petrecuta in Insula Capri FOTO "Putini stiu ca prima lor iesire a fost pe iaht, in Italia. Atunci, in urma cu ani de zile, s-a consolidat…