Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul de la Realitatea TV, Rareș Bogdan, este curtat intens de PNL pentru a accepta oferta de a deschide lista partidului pentru europarlamentare. Capital a anunțat in premiera faptul ca numele lui Rareș Bogdan este luat in calcul de liberali.

- Merge sau nu Liviu Dragnea la Mic - dejun cu rugaciune, eveniment organizat an de an in SUA la Casa Alba? Este cu siguranța intrebarea aflata pe buzele multor membri PSD și nu numai. Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, susține ca de fapt liderul PSD nici nu are fi fost invitat."O fi de la pașaportul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi plecat pentru cateva zile in Statele Unite, potrivit unui anunt al PSD Telerman. Vizita lui Dragnea la Washington are loc in conditiile in care coalitia PSD-ALDE nu a reusit sa treaca nici macar de Guvern bugetul pe 2019.

- Cu puțin timp înainte ca PNL sa-și definitiveze lista pentru europarlamentare, fostul președinte al partidului, Crin Antonescu, susține ca nu știe daca se va regasi printre candidații liberalilor. „​Nu știu daca sunt pe liste. (...) Repet niște lucruri care credeam ca vor fi clare.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea are o discuție vineri seara cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, privind o eventuala suspendare a președintelui, anunța Antena3, dupa ce Iohannis a refuzat numirea celor doi miniștri și a șefului Armatei. Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat ca președintele…

- „Eu am o relatie foarte buna cu premierul israelian. Nu este bazata pe chestiune conomice, amandoi avem convingerea ca colaborarea dintre Romania si Israel poate sa fie mult mai buna si mult mai eficient. Si acum, prietenie, neprietenie, se fac doi ani de cand Romania nu are ambasador in Israel.…

- Interviul dat de fostul președinte pentru cotidianul francez a fost prezentat in emisiunea ”Jocuri de Putere” de la Realitatea TV. Potrivit inregistrarii audio transmise de Rareș Bogdan, Ion Iliescu a spus cine ar avea mai multe șanse la prezidențiale, daca ar fi fi susținut de PSD. ”Șoc…