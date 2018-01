Stiri pe aceeasi tema

- Ne-am obisnuit deja sa-i stim pe moldovenii nostri intr-o continua cautare de senzatii tari si de locuri care iti taie respiratia. Recent, un grup de moldoveni, printre care si directorul salonului auto „Jaguar” si al companiei „ArtMarket” din cadrul holdingului DAAC Hermes, Andrei Elistratov, au urcat…

- Cei mai buni sportivi ai județului, care au dus numele județului peste tot in lume, au fost premiați luni dupa-amiaza, 8 ianuarie 2018, pe scena Centrului Cultural „Eugen Ionescu“ din Slatina. 28 de sportivi și profesori au urcat pe scena, ...

- Arheologii de la Autoritatea de Antichitati din Israel (AAI) au descoperit un imprimeu din lut vechi de 2.700 de ani, din perioada Primului Templu, intr-un sit al unei foste cladiri care se afla langa Zidul Plangerii.

- Andreea Tivadar este gravida in luna a noua. Bruneta, care se afla in Israel nu a vorbit despre cel mai important moment din viața ei, iar despre copil au știut doar apropiații. Andreea Tivadar și-a ascuns burtica de ochii curioșilor, iar faptul ca este foarte slaba, a ajutat-o mult. Manechinul va naste…

- Mirabela Dauer a vorbit despre anul care tocmai s-a incheiat, cu bune și cu rele, așa cum a fost acesta pentru ea. Mirabela Dauer, care a facut marturisiri de suflet in urma cu cateva zile , a ținut sa spuna prietenilor ei virtuali cum a fost anul 2017 pentru ea. Mirabela Dauer, care a comentat și pe…

- Oamenii au inceput sa se adune in fața scenei inca de la ora 22, pentru a asista la programul propus in acest an de municipalitate, deschis in acest an de Ansamblul “Doina Banatului”. Dupa ora 23 a fost randul trupei Lambrino sa incalzeasca și mai tare atmosfera, iar dupa alte…

- A inceput numaratoarea inversa in Piața Enescu din Capitala, pentru startul celei mai mari petreceri de Revelion. Artiștii au facut repetiții toata ziua. In noaptea dintre ani vor rasuna peste 100 de hituri și zeci de artiști de top vor urca pe scena.

- In luna martie, lumea muzicii populare era zguduita de stirea ca Ileana Ciuculete a incetat din viata brusc! Artista a fost rapusa atunci de o ciroza hepatica galopanta, pe care medicii de la o clinica privata din Capitala nu au mai putut sa o stopeze! Moartea Ilenei a scos insa la iveala…

- Potrivit sursei citate, concertul a fost unul cu momente extrem de neplacute pentru Gheorghe Turda. Astfel, un grup de persoane care aniversau 28 de ani de la Revoluția din 1989 au inceput sa țipe, jandarmii reușind sa-i stapaneasca cu greu. "Gheorghe Turda a cantat in piața, in aer liber.…

- Am plecat spre Israel sperand ca voi gasi liniștea unor momente doar pentru mine, la Mormantul Sfant și Zidul Plangerii; ca voi cunoaște oameni interesanți, ca voi lua „pulsul strazii”, ca voi vedea orașele prin ochii localnicilor, și, in fine, ca voi ramane cu amintiri frumoase și voi fi mai bogata…

- Un barbat a urcat pe scena unde Tayyip Erdogan urma sa țina un discurs, pentru a-l îmbrațișa. Erdogan tocmai urcase pe scena și saluta mulțimea atunci când din public a sarit pe scena un tânar. Forțele de securitate l-au imobilizat imediat și l-au scos din sala de conferințe. Reacția…

- Corina Dragotescu s-a luptat ani buni cu cancerul. Jurnalista a reusit sa invinga cumplita boala si acum vrea sa se bucure din plin de viata. Corina Dragotescu a fost diagnosticata cu ani in urma cu cancer, boala s-a vindecat, dar periodic trebuie sa mearga sa-si faca analizele pentru a se asigura ca…

- ”PNL-ul nu mai vorbește despre proprietatea privata, o valoare centrala a liberalismului. Sper ca Ludovic Orban sa-și lamureasca povestea asta cu ultima infațișare, sper sa fie achitat, pentru ca și eu cred ca e un nevinovat, și de atunci incolo sa nu mai fie la fel de timid in a lua taurul de coarne.…

- Florin Piersic a filmat recent, alaturi de alti artisti cunoscuti. Aceasta, insa, a starnit ingrijorarea celor prezenti, colegii lui de platou au observat ca marele actor nu se simtea foarte bine. Potrivit unor surse, Florin Piersic s-a balbait, a uitat replicile si a parut ca nu se poate concentra…

- Duminica seara au avut loc primele doua concerte din cadrul Targului de Craciun de la Mioveni. La fel ca si anul trecut, evenimentul a foist prezentat de catre Catalin Maruta. Primul care a urcat pe scena a fost Liviu Teodorescu. Acesta si-a incantat fanii cu cele mai frumoase melodii. Dupa aceea …

- Simona Halep profita din plin de vacanta si se distreaza la maximum alaturi de oamenii dragi din jurul ei. A ajuns nr. 1 mondial in tenis si se pare ca acum vrea sa cucereasca lumea si cu vocea ei, asa ca-si face incalzirea din timp.

- Ziua de luni debuteaza cu concerte de colinde susținute de elevii de la Colegiul Tehnic Napoca sau Liceul teoretic “Lucian Blaga”. Vor mai urca pe scena și prichindeii de la Gradinița Țandarica, iar seara se va încheia cu un concert de blues susținut de G Brothers. Poate…

- De 40 de ani, Carol Erdos este nelipsit de pe scena Teatrului de Nord din Satu Mare, unde a ajuns intamplator, dupa un accident pe care l-a suferit in tinerete in adancul minei de carbune de la Petrila.

- Intr-o atmosfera speciala, 13 copii speciali au urcat pe scena Casei Tineretului din Targoviste, la Gala Stelutelor Talentate. Le spunem Post-ul Spectacol emoționant la Targoviște! Copii cu Sindrom Down si Autism au urcat pe scena alaturi de voluntari apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mirabela Dauer a slabit intr-un timp record și declara ca nu a folosit niciodata pastile de slabit, așa cum s-a spus. Insa, artista are un ritual zilnic, pe care il urmeaza cu strictețe. Rezultatele nu au intarziat sa apara. Mirabela Dauer este mulțumita de felul in care arata, dupa ce a slabit aproape…

- Sambata, 2 decembrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, Lidia Buble il va imita pe bunul sau prieten Fuego și se va emoționa atat de tare cand acesta ii va face surpriza sa urce langa ea, pe scena, ca va uita versurile cantecului pe care-l interpreta, „Casa parinteasca nu se vinde”.

- Monalisa Pandelea s-a intors recent din Israel. Aceasta a avut parte de momente cu adevarat speciale vizitand locurile deosebite din Tara Sfanta. Experientele traite acolo au fost unele cu adevarat de neuitat, asa ca frumoasa Monalisa si-a tinut la curent prietenii de pe Facebook cu experientele…

- Raul, pe numele din buletin Rares Borlea, a facut in aceasta primele declaratii dupa ce CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a prezentat in exclusivitate sentinta definitiva pe care a primit-o artistul care a cantat in trecut cu Mirabela Dauer.

- Hotararea Curții de Apel Constanța este definitiva: "Condamna pe inculpatul BORLEA RARES-CORNEL, la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare. In baza preved. art.91 Cod penal suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an si 6 luni inchisoare, aplicata inculpatului BORLEA RARES-CORNEL pe un termen…

- Raoul a spus in sfarșit ce s-a intamplat intre el și Mirabela Dauer. In urma cu ceva timp s-a vorbit mult despre legatura dintre cei doi, mulți crezand ca este vorba despre o relație de iubire. Artistul a recunoscut in direct la tv ca s-a simțit…sufocat. Raoul a raspuns si declaratiilor pe care le-a…

- Baiețelul Andreei Mantea, probleme de sanatate. David a avut o raceala puternica care l-a chinuit 17 zile, perioada in care mama lui a trecut prin clipe grele. Prezentatoarea tv se panicheaza atunci cand copilul ei nu se simte bine. Andreea Mantea este o mama singura, insa traiește cea mai frumoasa…

- Raoul a povestit in emisiunea „Cool Sunday Nights”, de pe Antena Stars, prezentata de Madalina Balan si Adi Cristescu, despre vizitele sale dese in Statele Unite, dar si despre relatia sa cu Mirabela Dauer.

- Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciati cantareti de muzica de petrecere din Romania. Recent, manelistul a facut un adevarat show intr-un club de lux din Capitala, chiar daca muzica sa nu este la moda in astfel de localuri. A

- Regimul Dukan, bazat, in principal, pe produse hiperproteice, a ajutat multe vedete sa scape de kilogramele in plus. In Romania au fost mai multe vedete care l-au urmat si au reusit sa slabeasca spectaculos, cum ar fi Luminita Anghel sau Bodo, dar si artisti precum Nico sau Diana Matei care au ajuns…

- Probleme de sanatate pentru Mirabela Dauer dupa ce a incercat sa scape de surplusul de kilograme urmand dieta Dukan. Spre deosebire de alte vedete care au ajuns la spital, Mirabela se considera norocoasa ca...

- Horia Brenciu susține trei concerte de Craciun. Biletele pentru cele doua concerte de Craciun anunțate de artist la Sala Palatului s-au epuizat intr-un timp record, insa acesta vine cu o veste extraordinara: o noua seara de sarbatoare. Astfel, Horia Brenciu va susține pe 8, 9 și 10 decembrie trei…

- Angelina Jolie este plina de surprize in ultima vreme. Din ce in ce mai fermecatoare și mai prezenta in spațiul public de la desparțirea de Brad Pitt, actrița impresineaza cu fiecare apariție la vreun eveniment. Așa ca, prezența sa la una dintre cele mai importante ceremonii de premiere a filmului,…

- Soțul pirandei le-a ciordit hainele juraților de la iUmor și s-a urcat cu ele pe scena sa-și ia femeia. Dialogul dintre ei a starnit hohote de ras, dar și prezența scenica, bai baiatule, a fost de zile mari. Și n-am zis-o noi, ci... cei trei! ”Am ras din tot sufletul”, le-a zis Bendeac.

- In 8 noiembrie este marele praznic al Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil, numiti in traditia romaneasca si Sfintii Voievozi ai ostirilor ceresti. Mihail este implinitorul dreptatii dumnezeiesti, purtand in mana dreapta sabia de foc. La porunca Domnului, el l-a alungat din cer pe Lucifer,…

- Cum a reușit Mirabela Dauer sa slabeasca 14 kilograme cu un amestec simplu. Artista a dezvaluit tuturor micul ei secret. Artista a recunoscut ca nu poate ține o dieta. Mirabela Dauer bea in fiecare dimineața apa fiarta cu lamaie, iar acest amestec a ajutat-o sa slabeasca 14 kilograme. Cum a reușit Mirabela…

- Leosvel si Diosmani sunt din Republica Ceha, care au participat la un show francez. Cei doi frați acrobați au demonstrat ca pentru om, aproape nimic nu este imposibil, daca muncește extrem de mult. Aceștia s-au folosit de o bara poziționata vertical și au facut exerciții foarte complicate,…

- Interpreta unor slagare nemuritoare si una dintre cele mai impresionante si iubite voci din Romania, Mirabela Dauer a avut o viata foarte incercata. De-a lungul celor 70 de ani, artista a trecut prin...

- Mirabela Dauer spune totul despre relația cu Raoul, in cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”, dar și despre viața ei sentimentala. Artista a fost intotdeauna o persoana discreta. Interpreta unor slagare nemuritoare si una dintre cele mai impresionante si iubite voci din Romania, Mirabela Dauer a avut…

- Afirmatiile generalului reprezinta prima confirmare a faptului ca Aitolahul Ali Kamenei, liderul spiritual al Iranului, a impus restrictii in ceea ce priveste programul balistic al tarii. Raza de actiune a rachetelor iraniene fiind limitata la 2.000 de kilometri. Aparent, aceasta masura…

- Toata lumea mondena a Argesului a sarbatorit Halloween... fie la Bucuresti, fie in orasul nostru, cluburile au fost pline de argeseni costumati care mai de care mai spectaculos. Scena pe care au sustinut „reprezentatiile“ - care s-au dorit, din cand in cand, inspaimantatoare - au fost cluburile din…

- Dedeman Bacau, cea mai mare companie antreprenoriala din Romania, a inregistrat in primul semestru un avans de 17% al cifrei de afaceri, la 565 milioane de euro, potrivit datelor publice, transmite Ziarul Financiar. Recent, compania Dedeman a anunțat ca se retrage pe piața din Republica Moldova in "cauza…

- Doua bilețele pe care Albert Einstein i le-a inmanat unui curier din Tokyo, dintre care unul despre secretul unei vieți fericite, au reaparut dupa 95 de ani și vor fi vandute la o licitație la Ierusalim, relateaza AFP. În 1922, fizicianul german, celebru pentru teoria sa asupra relativitații,…

- Toți foștii președinti americani in viata au strans randurile pentru victimele uraganelor si inundațiilor. De la Jimmy Carter pana la Barack Obama, foștii lideri au participat la un eveniment caritabil organizat in Texas, unul dintre statele grav afectate.

- Cinci foști președinți ai Statelor Unite ale Americii, intr-o rara demonstrație de unitate, au urcat unul langa altul sambata pe scena unui concert din Texas organizat in sprijinul strangerii de fonduri pentru victimele uraganelor care au devastat sudul țarii și zona Caraibelor, transmite AFP. …

- Este din Chișinau, dar lucreaza in Londra, unde s-a angajat la un restaurant, de 8 luni. Lilian Dobanda i-a vrajit pe cei patru jurați cu o melodie compusa de el, o alegere care i-a adus aprecierea lui Ștefan Banica jr.

- Marius Copil a implinit astazi 27 de ani. Prima racheta a Romaniei a sarbatorit intr-un bar de gheața. Marius Copil, locul 74 ATP, va evolua maine, la turneul ATP 250 de la Stockholm (Suedia), contra germanului Jan-Lennard Struff (27 de ani și locul 49 ATP). Romanul il conduce cu 4-1 pe neamț, in meciurile…

- Gigi Becali a decis sa taie in carne vie si sa-l „arda” pe Alibec acolo unde il doare mai tare. „I-am dat o amenda de 25 la suta din salariu. Am vorbit cu Argaseala si Alibec fi amendat cu 75.000 de euro”, a dezvaluit finantatorul. De asemenea, antrenorul Nicolae Dica nu va mai apela la Denis Alibec…