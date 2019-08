Randy Fenoli, unul dintre ce mai cunoscuți specialiști internaționali in moda pentru mirese, și gazda emisiunii „Say Yes to the Dress” (Rochia Perfecta) de pe TLC, ne-a acordat un interviu in exclusivitate și ne-a vorbit despre pașii pe care orice viitoare mireasa ar trebui sa-i urmeze in cautarea rochiei perfecte. Vezi ce ne-a marturisit barbatul care consiliaza peste 15.000 de femei anual! Buna Randy! Pentru inceput, vorbește-ne puțin despre tendințele anuale in moda pentru mirese. Se schimba acestea in fiecare an? Randy Fenoli: Cred ca ceea ce se schimba in tendințe este determinat de mirese,…