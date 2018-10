Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiu Morutan (19 ani) a reuxit sE-i intre la inimE lui Gigi Becali. Puxtiul are evolutii din ce in ce mai bune la FCSB, iar latifundiarul din Pipera este decis sE-i punE o clauzE de reziliere a contractului in valoare de 150 de milioane de euro xi sE-i dea tricoul cu numErul 10. Cum a reuxit cel…

- FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, s-a impus in fata celor de la Hermannstadt, 3-1, golurile fiind marcate de Tanase (41 si 66) si Gnohere (57), respectiv Dilbea (25). Dar, remarcatul lui Gigi Becali a fost Olimpiu Morutan, jucatorul de 19 ani contribuind la golurile doi si trei....

- Gigi Becali are doar cuvinte de lauda la adresa mijlocașului Olimpiu Moruțan, 19 ani, transferat pentru 700.000 de euro de la FC Botoșani. "M-a sunat MM si m-a rugat frumos sa termin cu Morutan. Cum sa dai 700.000 pe Morutan, ne facem de ras? Nu mi-l dadea cu 700.000, am dat un milion. Acum Mihai e…

- Gigi Becali a avut ointervenție la TV dupa egalul FCSB-ului cu FC Botoșani, 2-2, in care a analizat evoluțiile mai multor jucatori. Finanțatorul l-a luat din nou in colimator pe goalkeeper-ul Andrei Vlad. "I-am spus lui Andrei Vlad sa nu mai paseze lateral, ca nu e Maradona. El tot așa a facut. O sa-i…

- In ultimele zile s-a scris despre un interes al celor de la AS Roma pentru Dennis Man, insa italieni au venit cu o alta varianta: nu negociaza pentru transferul jucatorului de la FCSB. "In aceasta dimineața au aparut in Romania zvonuri despre un transfer iminent al lui Dennis Man la AS Roma.…

- Olimpiu Moruțan e ”noul Messi”. Croații, in alerta: ”Hajduk, fii in garda!”. Olimpiu Moruțan i-a bagat in sperieți pe croați, dupa ce mijlocașul de la FCSB a facut faza din preliminariile din Liga Europa, marcand in poarta slovenilor de la Rudar Velenje, dupa ce a driblat mai mulți adversari. „Hajduk,…

- Dorin Rotariu a raspuns ofertei de la FCSB: ”Le-am spus clar ca asta e prioritatea mea”. FCSB ii are, ca noutați, in aceasta vara, doar pe Olimpiu Moruțan (FC Botoșani) și Kamer Qaka (CSM Poli Iași). In rest, Becali a primit numai refuzuri de la Nemec, Omrani, Rusescu. Mai nou, și Dorin Rotariu a spus…