- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), cea mai mare banca chineza, dar si cea mai mare din lume pe baza capitalizarii, se afla pe punctul de a obtine autorizatie bancara in Grecia, potrivit Kathimerini, citat de Rador.

- Sunt voci in piata imobiliara, mai mult sau mai putin avizate, care apar in presa si subliniaza ca exista clar anumite semne cu privire la o noua criza. Trebuie insa se ne uitam pe cifre si la situatia generala pentru a trage o concluzie care ar putea avea un impact negativ asupra celor care voi…

- Vazuta ca o recuperare a valorilor cotelor la imobiliare din urma cu zece ani, creșterea prețurilor la locuințe arata de fapt, o supraincalzire a pieței, supraincalzire ce duce spre o noua bula imobiliara. Surse din piața imobliara vorbesc deja de o decelerare accentuata a vanzarilor atat la apartamente…

- Huawei Mate 10 Pro a fost unul dintre cele mai interesante dispozitive mobile din 2017, fiind si printre ultimele care au ajuns pe piata inainte de sfarsitul anului. Acesta a fost lansat insa alaturi de o versiune mai ieftina, Mate 10 Lite, dedicata celor care nu au nevoie de toate briz-briz-urile unui…

- Laszlo Sepsi are șanse sa vina la Dinamo in aceasta iarna. Fundașul stanga de 30 de ani mai are 6 luni de contract cu Nuremberg. Fostul internațional roman are doar un singur meci in a doua divizie germana, insa Vasile Miriuța a anunțat ca-l vrea și ca a luat deja legatura cu el. "Cu Laszlo Sepsi pot…

- Situatia economica din Romania anului 2017 pune presiune pe asteptarile din acest an, ca urmare a inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza. Consultantii Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei…

- Informatia a aparut pe fondul temerilor ca un nou an cu bonusuri scazute i-ar putea determina pe bancherii de investitii sa plece la banci mai generoase, potrivit unor surse citate de saptamanalul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Reprezentantii Deutsche Bank au refuzat sa comenteze. In luna…

- Specialistii companiei de consultanta imobiliara Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est (ECE) si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

- Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare in anul 2018, cu toate ca situatia la nivel macro nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internationala,…

- Clujul, cel mai dorit oraș pentru mutare in 2018. Tendințele imobiliare ale anului Marile companii vor viza in acest an extinderea sau inființarea unor birouri in afara capitalei, iar Cluj-Napoca va fi cel mai accesat dintre orașele principale ale Romaniei, alaturi de Timișoara și de Iași, prognozeaza…

- Situatia economica din Romania anului 2017 pune presiune pe asteptarile din acest an, ca urmare a inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza. Consultantii Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale…

- Vicepresedintele PNL Florin Cîtu a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contraca un împrumut, „al doilea ca marime din istoria României” pentru ca tara sa nu se prabuseasca, afirmând ca parteneri strategici discuta…

- Producatorul roman de dermatocosmetice Ivatherm, cu vanzari de 3 milioane de euro in 2017, planifica sa ajunga la o cifra de afaceri de 5 milioane euro anul acesta. Rucsandra Hurezeanu a relatat pentru Wall-Street care sunt urmatoarele piete vizate si care este cel mai mare client al companiei la…

- Un om de afaceri italian a injunghiat mortal un barbat, cetatean roman, vineri, intr-un apartament din zona Alba Iulia din Capitala, italianul fiind dus la audieri.Conform unor surse judiciare, italianul a fost preluat de barbat de la Aerportul "Henri Coanda" si au mers impreuna in apartamentul…

- "Se aproba asocierea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu unele unitati administrativ-teritoriale din judetul Ilfov, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie Bucuresti, persoana juridica de…

- Pietele imobiliare din Europa de Est raman atractive pentru dezvoltatori, in conditiile in care perspectivele economice contracareaza volatilitatea politica din regiune, au apreciat directorii din industrie care au participat la o conferinta la Viena, transmite Bloomberg. ‘Cu toata viteza inainte’,…

- Pietele imobiliare din Europa de Est raman atractive pentru dezvoltatori, in conditiile in care perspectivele economice contracareaza volatilitatea politica din regiune, au apreciat directorii din...

- Anuntul a fost facut pe Facebook de unul dintre prietenii sai. Victor Spirescu era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii.

- In acest an piata imobiliara va inregistra o crestere de 15-20% fata de anul 2017 a cererii de spatii de birouri, care va depasi pragul de 400.000 metri patrati iar cererea neta, din care sunt excluse renegocierile, va avea o pondere de peste 60% din cererea totala, apreciaza Mihai Paduroiu, head…

- "Imobiliarele sunt supra-evaluate cu 20-25%. Daca faci un calcul mediu cu chiria care poate fi incasata pe 10 ani pe metru patrat, la un grad de ocupare de 90% al activului si reinvestirea chiriei la un randament armonizat real de 3% intr-o clasa de active cu risc sub medie cum ar fi obligatiuni, am…

- Un hipermaket Carrefour are in medie 200-250 de salariati. Carrefour a anuntat ca va inchide hipermarketul situat in Vitantis Shopping Center, incepand cu 15 ianuarie, ca urmare a schimbarii mediului de piata si a preferintelor clientilor din zona. “Dupa o analiza atenta si fundamentata…

- La start de 2018, Andreea Comsa, unul dintre cei mai importanti specialisti din real estate, apreciaza ca piata imobiliara dispune mai mult ca oricand de capacitatea de a se "autosustine", in contextul unei cereri puternice si unei oferte competitive. "Piata imobiliara traieste si…

- PRIMA CASA 2018. Scaderea fondurilor de la programul Prima Casa ingrijoreaza pe multi, scrie digi24.ro. Aproape doua treimi dintre locuintele noi cumparate anul trecut au fost finantate printr-un asemenea imprumut. Citeste si Se schimba programul Prima Casa: Si bancile vor fi evaluate…

- Se vind: 1) complexe de producție și depozitare: - Stația Bulboaca, Raionul Anenii Noi suprafața cladirilor – 7 600 mp suprafața terenului – 2,99 hectare (titlu), toate comunicațiile, fintina arteziana. vinzarea este posibila pe parți. - mun. Chișinau, str. Petricani 23/2 suprafața cladirilor – 6 200…

- Numarul tranzactiilor a crescut in 2017, ajungand la aproximativ 580.000, in conditiile in care preturile caselor au avansat, pe medie, cu 10%, lucru care a plasat piata imobiliara printre factorii cu risc mediu la adresa stabilitatii financiare, arata statisticile oficiale consultate de MEDIAFAX.

- Potrivit datelor Uniunii Agențiilor Imobiliare, anul viitor, preturile apartamentelor construite in anii 50-60 se vor scadea cu pana la cinci la suta. Astfel, un metru patrat va costa de la 460 pana 550 de euro.

- Pretutindeni în lume, popoarele crestine, între care si cel român, celebreaza de secole Nasterea Domnului, Craciunul, la 25 decembrie. La început, praznicul Nasterii Mântuitorului se sarbatorea împreuna Boboteaza. Din secolul al IV-lea, cele doua praznice…

- Piața imobiliara de la noi este in ascensiune. In zece luni ale anului, tranzacțiile de cumparare-vanzare a bunurilor imobile au crescut cu 6 la suta, fața de aceeași perioada din 2016, arata datele Agentiei Servicii Publice.

- Presedintele Igor Dodon spune ca daca ar fi avut imputernicirile necesare l-ar fi declarat demult pe Traian Basescu persona non grata in Republica Moldova, acuzand ca fostul sef al statului roman "promoveaza deschis o propaganda de lichidare" a Republicii Moldova."Sa fi detinut imputernicirile…

- In timp ce China e la un pas sa cumpere ProTV, de departe cea mai mare televiziune de la noi, statul roman continua sa-si bata joc de TVR si RRA, singurele cu buget comparabil, scrie Catalin Tolontan. Se aduna tot mai multe informatii validate de surse internationale reputate ca CME, compania-mama…

- In biroul lui Liviu Dragnea se afla, potrivit Mediafax, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, premierul Mihai Tudose si ministrul de Externe, Teodor Melescanu. La ora 12.00, plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa dea vot final pe proiectul de buget pentru anul 2018.…

- Presedintele Igor Dodon sustine ca nu e de ajuns ca fostului lider de la Cotroceni Traian Basescu sa-i fie doar retrasa cetatenia moldoveneasca, este necesar ca oficialul român sa fie declarat si persona non grata. Seful statului a mentionat ca acest lucru demult s-ar fi produs, daca ar fi…

- ♦ 670 de farmacii numara in prezent reteaua Catena. Lantul de farmacii Catena, detinut de antrenorul roman Anca Vlad, cel mai mare jucator din piata farma­ceutica lo­ca­la, incheie anul 2017 cu afaceri de aproape 2,9 miliarde de lei, in crestere cu 12%, si a ajuns sa detina 670 de…

- Piata spatiilor de birouri din Romania cunoaste un ritm alert de crestere si experimenteaza un proces de maturizare, spune Horatiu Floreascu, CEO al companiei de consultanta imobiliara Knight Frank. Cu toate acestea, exista si cateva provocari, care nu sunt neaparat specifice anului 2018, ci a unei…

- Comisia Europeana a anunțat ca a lansat o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit companei un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind…

- O agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi anunta posibilitatea de a incheia tranzactii si in bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale. „Intrucat am observat o crestere a numarului de romani activi in piata bitcoin, dintre care…

- Miliardarul Ion Țiriac se pregatește sa lanseze doua proiecte imobiliare de anvergura. Pe langa "Ansamblul Rezidential Grant", despre care au aparut informatii zilele trecute, cel mai bogat roman conform TOP 300 Capital are in vedere si construirea unui zgarie nori.Citește și: Prins in „flagrant”!…

- ADVERTORIAL. Piața imobiliara timișoreana, in permanenta ascensiune, se bucura sa ofere locuințe cat mai moderne, care sa beneficieze de toate facilitațile și dotarile, conform cererii. Modul de viața actual dicteaza tendințe noi, in permanenta schimbare. Astfel, in cautarea echilibrului dintre starea…

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, anunța ca fondul de investiții Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare acționar al companiei, odata cu achiziția pachetului minoritar de aproximativ 30%, deținut de fondul de investiții Axxess Capital. Ca urmare a acestei tranzacții,…

- Georgian Marcu povesteste ca a avut "norocul" sa isi lanseze business-ul propriu de consultanta imobiliara, Green Angels, acum zece ani, intr-o perioada in care "nu se tranzactiona nimic si nu mai dorea nimeni sa cumpere", adica "direct in criza". Astfel ca startul a…

- Operatorul de pariuri sportive Superbet, cu obligatiuni emise din aceasta toamna pe piata alternativa AeRO de la Bucuresti, si-a lansat, marti, la Varsovia, in mod oficial, operatiunile pe piata din Polonia, devenind astfel singurul operator strain autorizat sa functioneze pe piata poloneza.

- Rezidentialul autohton continua sa fie caracterizat de un evident paradox: cel mai mare pret mediu pe segmentul apartamentelor este solicitat nu de catre vanzatorii din Capitala, desi, punctual vorbind, cele mai scumpe proprietati aici pot fi gasite, ci de cei dintr-un alt mare oras al tarii, potrivit…

- In timp ce milioane de romani au fost cu ochii pe Black Friday, ROBOR a facut inca un salt. Ratele in lei tot cresc. Primul efect se vede in piata imobiliara. Multi clienti au facut un pas in spate.

- Deprecierea monedei naționale in fața euro și creșterea semnificativa a ROBOR au dus la un dezechilibru al ratelor pentru creditele Prima Casa. Rata unui imprumut Prima Casa in valoare de 262.000 de lei, echivalentul a 57.000 de euro, creste cu peste 160 de lei, dupa avansul ROBOR. Romanii s-au speriat…

- Ministrul energiei, Toma Petcu, despre posibilitatea ca memorandumul cu Rompetrol sa nu mai fie prelungit: „Am considerat ca e mai bine sa revenim la situația de dinainte de 2014, iar compania sa-și plateasca datoria istorica”.

- Prima parte a anului curent a inregistrat pe piata imobiliara o adevarata miscare, semn ca dezvoltarea din acest punct de vedere este o cerere pe piata. Preturile au crescut semnificativ, Brasovul fiind plasat intr-un top 3 al cresterilor. Metrul patrat a ajuns sa fie estimat la 1000 per mp, ceea ce…

- „Concurenta pe piata fortei de munca este acerba in Timisoara, iar spatiul de lucru va reprezenta un factor de diferentiere intre companii. In acelasi timp, viitorul segmentului de birouri va fi influentat si de conditiile din piata de munca“, spune Virgil Tornoreanu, managing partner la Werk Property…

- „Cele mai multe vânzari de imobile au fost înregistrate, în primele zece luni ale anului 2017, în Bucuresti (65.963), Cluj (34.802) si Ilfov (30.022). Judetele cu cele mai putine imobile vândute în aceeasi perioada sunt Teleorman (3.756), Salaj (3.331) si…