Stiri pe aceeasi tema

- Bugetarii din Romania s-au obișnuit cu ideea ca primesc vara de vara un sprijin financiar din partea statului. Exista insa și o problema pentru unii dintre hotelieri, care au avut parte de o adevarata lovitura, fiind obligați sa lucreze astfel decat erau obișnuiți.

- "Cu sufletul greu anuntam ca ieri ne-a parasit Marian Radulescu, un actor generos și dedicat al Teatrului Excelsior. Suntem alaturi de familia și apropiații indoliați. Dumnezeu sa il aiba in paza!”, scrie pe pagina de Facebook a Teatrului Excelsior. Trupul actorului va fi depus astazi, intre…

- ROMANIA-GERMANIA LIVE VIDEO. Inter l-a vandut pe Radu, vara trecuta, la Genoa, cu optiune de rascumparare, pe care a activat-o de curand. Insa gruparea milaneza nu considera ca este momentul ca portarul nationalei de tineret a Romaniei sa se alature acum lotului antrenat de Antonio Conte. Pe…

- Romania U21 - Croația U21 // Romania U21 va debuta azi la EURO 2019, contra naționalei similare a Croației. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1 și TVR HD, de la 19:30. Vezi in video ce a spus Adrian Iencsi la GSP LIVE despre Romania U21 și de ce se teme de prezența lui Ionuț Nedelcearu.…

- Romancele ar putea da piept in primul tur cu Cehia (locul I, 28.835 de puncte), SUA (locul 2, 22.160 de puncte), Franta (locul 3, 17.100 puncte) sau cu Australia (locul 4, 14.160 de puncte). In urna a doua se vor afla Romania, Belarus (locul 5, 11.880), Germania (locul 7, 6.822,5) si Spania…

- Rompetrol Downstream, divizia de retail a Grupului KMG International in Romania, a inaugurat astazi, 23 aprilie, prima sa benzinarie din Adjud, situata pe Bulevardul Republicii 1D – la intersecția cu drumul european E85. Investiția totala se ridica la aproximativ 1,4 milioane dolari. Panglica inaugurala…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2019 un excedent de 135,2 milioane euro in comertul international cu cereale, in contextul in care exporturile au totalizat 170,4 milioane euro, iar importurile 35,2 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de cereale…

- Simona Halep a invocat o accidentare suferita in meciul Romania - Franta din semifinalele Fed Cup. "M-am accidentat in primul set cu Garcia. Nu am fost pregatita sa joc aici. Sunt epuizata si mental deoarece am dat totul cu Franta. Vreau sa pun sanatatea pe primul loc. Este suficient timp…