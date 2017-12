Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Cristea pare sa fie urmarit de ghinioane. Daca in plan amoros a dat lovitura dupa lovitura, in afaceri, „Printul” este un adevarat dezastru, iar probleme uriase cu care s-a confruntat, in ultima vreme, l-au adus pe celebrul barbat intr-o situatie delicata...

- Presedintele Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Camera Deputatilor, Lucian Bode, s-a declarat neplacut surprins, marti, la inceputul sedintei comisiilor reunite de specialitate din Parlament, de faptul ca ministrul Transporturilor, Felix Stroe, nu este prezent la dezbaterea proiectului…

- Președintele Comisiei pentru transporturi și infrastructura din Camera Deputaților, Lucian Bode, s-a declarat neplacut surprins, marți, la începutul ședinței comisiilor reunite de specialitate din Parlament, de faptul ca ministrul Transporturilor, Felix Stroe, nu este

- Adrian Cristea e din nou in carti! Dupa ce iesise din schema, in timpul relatiei cu ”Regina Sprancenelor”, fostul fotbalist si-a facut incalzirea cu bruneta Codruta, care, insa, se pare ca nu a stiut sa-l duca in prelungiri. In schimb,A CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , l-a prins in ofsaid pe…

- Cand vine vorba de micuta lor, Rania, Adrian Cristea si Denisa Nechifor sunt mai uniti ca niciodata. Asa ca, de Sarbatori, vedeta a luat cea mai inteleapta si anume de a petrece ca o familie.

- "Aplicatiile precum Uber, serviciile de carsharing, de taxi si transportul in comun constituie, impreuna, solutii care pot duce la reducerea aglomeratiei, a poluarii si pot rezolva problema parcarilor din Bucuresti. Peste 350.000 de bucuresteni se bazeaza pe Uber pentru drumurile zilnice si mii de…

- Aproximativ 400 de militari si 45 de mijloace tehnice de lupta si sprijin au defilat, de Ziua Nationala, la Alba Iulia. Un lugojean a venit aici pentru a 15-a oara in ultimii 18 ani, cu bicicleta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Eugen Cristea, fostul prezentator al emisiunii pentru copii ”Feriti-va de magarus”, a venit la Teatrul de Revista ”Constantin Tanase”, pentru a-i aduce un omagiu Cristinei Stamate, care a decedat luni, la 71 de ani. El a venit alaturi de sotia sa, actrita Cristina Deleanu.

- Trupul neinsufletit al Stelei Popescu a fost depus la teatrul „Constantin Tanase”, acolo unde rudele, prietenii, colegii de scena, dar si toti romanii care au iubit-o au ocazia sa isi ia ramas bun de la marea actrita. Dis de dimineata, sute de oameni au venit sa-i aduca un ultim omagiu marii doamne…

- Dupa ce si-a facut de cap la Londra alaturi de noua sa cucerire, Codruta, o bruneta originara din Cluj-Napoca, Adrian Cristea a revenit in forta in Romania! Primul lucru pe care „Printul” l-a facut pe meleagurile mioritice a fost sa-si vada fiica.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat marti dupa amiaza la DNA pentru a i se aduce oficial la cunostinta ca i s-a pus sechestru pe avere in dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal si in care prejudiciul este estimat la 21 de milioane de euro din fonduri europene. Dragnea a sosit…

- Ce a facut Bianca Dragușanu inainte sa ramana insarcinata.Prezentatoarea tv a recunoscut pentru prima oara acest lucru, in direct, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu și Victor Slav formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Au impreuna o fetița și se ințeleg…

- Ministrul Educatiei se va afla in Iasi in acest sfarsit de saptamana. Liviu Pop va lua parte la discutiile din cadrul Consiliului National al Rectorilor, care se desfasoara la Universitatea Tehnica „Gh. Asachi". Sambata, la ora 12.00, ministrul va vizita Scoala Gimnaziala Paun, construita cu fonduri…

- El a spus ca, ''pentru a diminua pierderile'' generate de reducerea impozitelor pe venit de la 16 la 10%, alesii locali vor vota cresterea impozitelor si taxelor locale cu o medie de 19%, in conditiile in care deficitul bugetar pentru municipalitate in 2018, dupa modificarea Codului Fiscal, va fi…

- Deputatul social-democrat Claudiu Manda, aflat luni dimineața in fața sediului DNA din București, a declarat ca gestul sau este unul de susținere pentru liderul PSD, Liviu Dragnea, fara sa fie vorba de o forma de presiune. "Am venit sa-l susțin pe Liviu Dragnea. În fața…

- ”Prințul” Adrian Cristea pare sa se bucure din plin de momentele in care nu este haituit de vreo domnișoara pentru calitațile sale. Și nu, nu ne referim la cele de fotbalist, cariera lui parand incheiata inainte de vreme. Dar, cu toate acestea, din cand in cand, fostul ”vrajitor” al balonului rotund…

- Invitat in studioul TV Telekom Sport, jurnalistul Alin Buzarin a dezvaluit modul in care camerunezul Collins Fai (25 de ani) a fost adus la Dinamo in vara lui 2013. "Mi-a povestit Ghișe de la Sanatatea Cluj cum a ajuns Collins Fai la Dinamo. Avea un var student in Cluj, a venit și el in Romania, nu…

- Denisa Nechifor a tras o sperietura graznica dupa ce fiica sa a suferit un mic accident. Cel supranumit „Prințul” a avut o relație cu Bianca Dragușanu și are o fetița, Rania , din relația cu Denisa Nechifor, cea in care fostul sportiv are incredere oarba in ceea ce privește creșterea copilului lor .…

- Bianca Dragusanu s-a iubit cu multi barbati cunoscuti din showbiz-ul romanesc, precum Catalin Botezatu si Adrian Cristea, dar niciunul nu a avut ''acel ceva'' pe care prezentatoarea TV l-a gasit la Victor Slav.

- NOUTATI… Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” se redreseaza incet, dar sigur, scapand de spectrul declasificarii. Planul de conformare merge bine, au sosit deja primele containere in care se vor muta toate birourile administrative. Pana pe 31 decembrie va fi internalizata si bucataria spitalului, spalatoria…

- Fostul fotbalist Adrian Cristea are o fiica extraordinar de frumoasa, rania, din relația pe care a avut-o cu Denisa Nechifor. Fostul fotbalist Adrian Cristea a fost in centrul atenției, de-a lungul anilor, mai mult din cauza vieții sale private decat a performanțelor sportive. Cel supranumit „Prințul”…

- O polițista de 22 de ani din București, care abia ieșise din tura și urma sa mearga sa sarbatoreasca de ziua ei, a imobilizat un individ care voia sa plece dintr-un magazin cu mai multe produse, fara sa le plateasca.

- Vasile Miriuta a recunoscut ca 4 dintre strainii lui Dinamo au venit pentru a-i cere explicații despre petrecerea colegilor inaintea meciului cu Aerostar. "Poate sa-mi spuna mie orice antrenor, dar nu te poți duce peste un jucator, in camera de hotel, la 11 jumatate noaptea, sa vezi ce faci. Asta in…

- Potrivit proiectului, semnat de primarul general Gabriela Firea, pentru familia monoparentala al carei venit mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 de lei inclusiv, ajutorul ar putea fi in cuantum de: 300 de lei pentru familia cu un copil, 600 de lei pentru familia cu doi copii, 900…

- Intors din Londra, loc pe care l-a vizitat in compania iubitei sale, Adrian Cristea pare decis sa recupereze timpul pe care nu l-a petrecut in compania fetiței sale, Rania. Așa ca, de cum a aterizat in București, fosta vedeta a fotbalului romanesc a inceput sa iși rasfețe fetița.

- Sylvya si Jerry Lynn au auzit, timp de 13 ani, un sunet straniu care venea dinspre peretele sufrageriei, la ora 19:50 in fiecare zi. Speriati de ce ar putea fi in spatele peretului au chemat si alti oameni care sa le confirme ca ce auzeau nu erau simple imaginatii.

- Dennis Man eroul serii, William de Amorim cu o ”dubla”, Vlad Achim cu un gol superb. Dincolo de reperele normale ale partidei in care FCSB a spulberat Sanatatea Cluj, 6-1 in deplasarea din Cupa Romaniei, echipa lui Dica a mai propus o serie de povesti. Cum e cea a lui Emilian Pacionel, pustiul tuns…

- Venit sa dezvolte un mega-proiet futurist la Marea Rosie, tanarul print mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed ben Salmane, a creat senzatie printre participantii la un recent forum economic denumit "Davos in desert", prezentand planurile sale de transformare radicala a regatului ultraconservator.

- Adrian Cristea a dus-o pe bruneta intr-un restaurant din Londra, unde au avut parte de o cina romantica, conform Antena Stars. Cei doi s-au filmat și au postat filmulețul pe contul de socializare. Fostul iubit al Biancai Dragușanu a trait o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Maria Pauna,…

- Fostul președinte al Republicii Moldova se arata puțin speriat de faptul ca fostul șef de stat al Romaniei, Traian Basescu s-a lansat in politica din Moldova. Acesta spune ca ar fi bine sa plece, pentru ca aici nu e locul lui.

- Adrian Cristea se pare ca a dat marea lovitura! Atat in plan amoros, cat si in plan financiar! Iar Spynews.ro a aflat cine este femeia care l-a prins pe fotbalist in mrejele ei și l-a dus la Londra, sa ii ofere o vacanța in care sa se relaxeze.

- Adrian Cristea a plecat pentru cateva zile la Londra, acolo unde se relaxeaza alaturi de noua lui cucerire. Conform unei surse din aturajul fotbalistului, Adrian Cristea sufera enorm pentru ca a fost nevoit sa puna ghetele in cui. "E foarte suparat ca nu isi gaseste echipa. Asta e unul din…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 6-4, 6-2, pe sportiva franceza Caroline Garcia, locul 8 WTA, in primul meci din cadrul Grupei Rosii a Turneului Campioanelor de la Singapore.

- Adrian Cristea nu pierde vremea atunci cand e vorba de iubit! Fostul fotbalist a ”marcat” din nou, de data asta ”tinta” este o bruneta focoasa, pe nume Codruta. Relatia celor doi pare ca prinde avant, ”Printul” laudandu-se prietenilor cu noua cucerire.

- Denisa Nechifor a avut o relatie cu Adrian Cristea, din care a rezultat si o fetita. Cei doi s-au despartit, iar blonda a dezvaluit motivul pentru care nu a ajuns, pana acum, in fata altarului, desi multi barbati i-au facut curte. A

- Teodor Danci are 14 ani, iar scena nu ii este deloc straina. Este foarte sigur pe el, are atitudine de vedeta, dar și ceva experiența. Printre concursurile la care a participat se numara și ”Next Star”.

- A avut o relație cu Adrian Cristea, au un copil impreuna, s-au deparțit, iar ea nu și-a mai facut nicio relație stabila, de casatorie nici vorba! Invitata in cadrul emisiunii Agenția VIP, Denisa Nechifor a dezvaluit de ce nu s-a casatorit pana acum.

- Este din Chișinau, dar lucreaza in Londra, unde s-a angajat la un restaurant, de 8 luni. Lilian Dobanda i-a vrajit pe cei patru jurați cu o melodie compusa de el, o alegere care i-a adus aprecierea lui Ștefan Banica jr.

- Mai exact, spun surse apropiate de familia celor doi indragostiți, Gabriela a luat in calcul, la modul cel mai serios, sa iși ofere, ei și lui Tavi, ocazia de a face doua nunți, scrie spynews.ro. Una departe de Romania, tocmai la Paris, alaturi de doar cațiva apropiați, iar alta in Romania, o paranghelie…

- Dupa ce a traversat o perioada nevasta in plan amoros, relatia cu Maria Pauna ducandu-se pe apa sambetei, „Printul” Cristea pare sa se fi „evaporat” din viata publica. Spynews.ro a aflat ce se intampla, acum, cu Adrian Cristea.

- Cateva zeci de angajați ai Societații de Gospodarire Urbana au protestat in jurul orelor 17 in fața sediului administrativ al SGU din cauza faptului ca nu a fost semnat contractul colectiv de munca. In fața angajaților a venit directorul Ovidiu Negulescu, care a invitat salariații in curte, la discuții.

- Incident in trafic intre doua personaje celebre din lumea mondena! Fosta iubita a lui Adrian Cristea, Maria Pauna, supranumita „Printesa Sprancenelor”, l-a atins usor cu masina pe Laurent, celebrul „pervers de la gradinita”, cum a fost poreclit cu umor dupa ce a urmarit-o pe Simona Patruleasa. Dupa…

- Autoritatea Națioanla de Reglementare in domeniul Energiei a decis ca aceasta iarna sa fie ultima in care municipalitațile vor mai subvenționa agentul termic pentru incalzirea populației. Acest lucru va fi pus in practica incepand din aprilie 2018. ANRE a anuntat ca se vor acorda ajutoare financiare…

- Premierul Mihai Tudose a spus joi seara, la sfârșitul ședintei PSD, ca miniștrii Sevil Shhaideh și Rovana Plumb au vrut sa demisioneze imediat dupa ce au primit citația de la DNA și s-au dus la el cu demisiile, însa el le-a oprit de la acest gest. ”Sevil Shhaideh și Rovana…

- Premierul Cataloniei, Carles Puigdemont, a declarat marți seara ca ca regiunea si-a "castigat dreptul la independenta", dar a pledat pentru lansarea de negocieri constitutionale in urmatoarele saptamani.

- Mai mulți deputați din Parlamentul European și-au exprimat sprijinul fata de Ilan Sor dupa vizita acestuia la Strasbourg, se arata intr-un comunicat de presa al formațiunii. Potrivit sursei citate, europarlamentara, reprezentanta Austriei, Barbara Kappel, a apreciat inalt vizita liderului „Partidului…

- Pe langa salarii, angajații primesc bonusuri, sporuri și vouchere de vacanța. In acest fel, chiar și o femeie de serviciu poate ajunge sa caștige pana la 3 000 de lei. Ca sa deții o funcție de conducere in cadrul Primariei Cluj-Napoca este foarte rentabil din punct de vedere financiar. De exemplu,…

- Este prima aparitie a lui Cristian Pomohaci dupa ce in presa a aparut o stire scandaloasa care anunta ca acesta s-ar fi sinucis. "Am venit cu mari emotii la dumneavoastra si daca imi permiteti o gluma, am venit spanzurat gata. Copiii lui Dumnezeu nu se gandesc niciodata la asa ceva. As mai sta, dar…

- Bunica Denisei Nechifor a murit. Fosta iubita a lui Adrian Cristea a facut anunțul trist pe contul de socializare, unde a scris un mesaj emoționant. Denisa Nechifor este in doliu. Dupa ce anul trecut și-a pierdut bunicul, acum bunica acesteia s-a stins din viața. Bunica Denisei Nechifor s-a stins din…