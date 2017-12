Stiri pe aceeasi tema

- Viața merge inainte pentru Florin Salam, dupa desparțirea de Roxana Dobre, cea despre care s-a spus ca a fugit de acasa și s-a aruncat in brațele fostului iubit. Departe de cea care i-a daruit doi copii, manelistul a facut chef mare.

- Cea mai recenta despartire din showbizul romanesc este cea cuplului Florin Salam - Roxana Dobre. Roxana Dobre va ramane cu cele doua fetite minunate si o masina de lux, in urma despartirii de Florin Salam. Manelistul i-a facut cadou masina si nu are de gand sa i-o ia inapoi. Bruneta va trebui insa…

- Betty Salam a dezvaluit cum isi petrece tatal ei Craciunul – primul dupa despartirea dureroasa de cea de-a doua "sotie", Roxana Dobre. Marturisirea asteptata cu sufletul la gura de multi prieteni si fani de-ai manelistului a fost facuta intr-un live pe o retea de socializare de-ale artistei. De asemenea,…

- A fost petrecere mare in familia lui Florin Salam! Fiica lui cea mica, Ranya, a implinit un an, așa ca au pregatit o surpriza pentru micuța. Toți cei apropiați familiei lor au venit cu cadouri și au sarbatorit-o pe mezina.

- Dupa momentele tensionate pe care le-a avut in familia sa, Florin Salam are puterea sa zambeasca din nou! Chiar daca recent s-a despartit de Roxana Dobre, manelistul a petrecut alaturi de cei dragi un eveniment important din familia sa.

- Florin Salam s-a despartit cu scandal de Roxana Dobre, care este acuzata ca i-ar fi furat din locuinta nu mai putin de 500.000 de euro. Pana la aflarea adevarului, manelistul petrece cat mai mult timp alaturi de cei dragi. A

- Florin Salam a fost parasit de Roxana Dobre, care l-ar fi lasat si fara 500.000 de euro, bani cu care ar fi fugit din locuinta manelistului. De la izbucnirea scandalului, tot mai multe detalii au inceput sa iasa la iveala, care confirma faptul ca relatia lor nu era una perfecta. A

- Despartirea de Roxana Dobre l-a daramat pe Florin Salam! Celebrul artist a fost surprins in urma cu cateva ore in timp ce se ruga intr-o biserica. Imaginea in care se afla in fata unei icoane in care apare Mantuitorul nostru a aparut pe internet, iar fanii sai nu au ramas nepasatori la suferinta manelistului.

- Florin Salam se desparte de Roxana Dobre, iar copiii vor ramane la mama. Manelistul a confirmat despartirea, dupa ce bruneta a plecat de acasa si s-a spus ca l-ar fi inselat. pe langa cele doua fetițe pe care le va avea in grija, Dobre mai ramane și cu bolidul de lux pe care l-a primit cadou.

- Florin Salam se desparte de Roxana Dobre, iar copiii vor ramane la mama. Manelistul a confirmat despartirea, dupa ce bruneta a plecat de acasa si s-a spus ca l-ar fi inselat. pe langa cele doua fetițe pe care le va avea in grija, Dobre mai ramane și cu bolidul de lux pe care l-a primit cadou.

- Dupa ce s-a inteles cu Florin Salam ca fiicele lor: Jacqueline Maria si pe Rania sa ramana in grija ei, bruneta a inceput sa petreaca prin cluburi. Mai mult, ea a facut public un mesaj despre care multi au spus ca ar fi pentru tatal fetitelor sale. Cu ceea ce a scris, Roxana Dobre a atras multe critici.

- Dupa ce Florin Salam a dezvaluit in exclusivitate pentru spynews.ro ca nu are de gand sa se impace cu Roxana Dobre, aceasta a facut ceva cu totul neasteptat, care cu siguranta va starni multe critici dure.

- Florin Salam pare sa se fi decis, definitiv, cu privire la situația lui cu Roxana Dobre. Mai mult decat atat, din declarațiile facute de celebrul artist, el este decis, in ciuda suferinței pe care o indura acum, sa regleze, pentru totdeauna, relația pe care o are cu bruneta. Nu ne mai impacam”, a spus…

- La scurt timp dupa ce Florin Salam a declarat in exclusivitate pentru spynews.ro ca nu se va mai impaca cu Roxana Dobre, fiica lui cea are, Betty, a postat o fotografie cu care a starnit o multime de reactii.

- Florin Salam rupe tacerea. A confirmat desparțirea de Roxana Dobre și marturisește ca nu exista cale de intoarcere. Este pentru prima oara cand interpretul are o reacție dupa ce mama fetelor lui a facut declarații in direct la Antena 1. Chiar daca nu vrea sa arate, Florin Salam sufera mult dupa desparțirea…

- "Nu iese fum fara foc", spune o vorba din batrani, care se potriveste perfect cu scandalul izbucnit in urma plecarii de acasa a Roxanei Dobre. Mai mult, in timp ce bruneta sustine sus si tare ca ar fi doar o cearta si separare temporare, Florin Salam nici nu vrea sa mai auda de ea.

- S-au facut noi dezvaluiri in cazul despartirii anului din lumea showbiz-ului. Ei bine, se pare ca Florin Salam ar fi fost fortat in urma unui santaj sa dea o mica avere unui interlop de temut ca sa isi pastreze femeia alaturi. Este vorba despre Roxana Dobre.

- Problemele din familia lui Florin Salam par sa fie mai serioase decat și-ar dori Roxana Dobre sa spuna ca sunt. Iar daca ea inca mai susține ca este o cearta temporara, se pare ca manelistul nici nu se gandește sa o mai vada in fața ochilor.

- Desparțirea lui Florin Salam de Roxana Dobre scoate la suprafața un episod incredibil din viața celebrului manelist. Acesta ar fi fost obligat, prin șantaj, sa plateasca o suma fabuloasa unui interlop extrem de periculos, pentru a-și putea pastra soția.

- Roxana Dobre a confirmat ca s-a certat cu Florin Salam si ca a plecat de acasa, insa neaga ca cei doi s-au despartit. Sotia manelistului sustine ca ea si Florin Salam s-au impacat dupa cearta pe care au avut-o si dupa plecarea ei de acasa.

- Florin Salam a fost parasit de Roxana Dobre, care l-ar fi lasat si fara 500.000 de euro, bani cu care ar fi fugit din locuinta manelistului. Cu toate acestea, cantaretul de muzica de petrecere nu a renuntat la statutul de barbat aflat intr-o relatie. A

- Dupa ce bomba ca manelistul Florin Salam si iubita sa, Roxana Dobre, s-au despartit, totusi, cantaretul ar mai astepta o speranta de care sa se agate, pentru a se impaca. Nu doar ca Roxana Dobre l-a golit de jumatate de milion de euro, dar a plecat val-vartej, fara a privi inapoi! Insa, pe retelele…

- Roxana Dobre si Florin Salam au avut o intalnire de gradul zero, insa gesturile lor au tradat, de fapt, cat de mare de tensiunea dintre ei. Potrivit celor mai recente declaratii facute de persoane care au dorit sa isi pastreze anonimatul discutia pe care cei doi au purtat-o la un restaurant nu a…

- Fiica lui Florin Salam trece printr-o perioada destul de tensionata dupa ce s-a tot speculat ca Roxana Dobre ar fi plecat din locuinta manelistului. Ei bine, Betty Salam a simtit nevoia de o evadare, asa ca a plecat la munte cu iubitul ei.

- Dupa ce s-a spus ca Florin Salam a fost parasit de Roxana Dobre, manelistul a primit un mesaj pe Facebook, de la un fan, in care il sfatuieste ca nu tebuie sa sufere dupa iubita lui si sa accepte lucrurile, deoarece ca prima nevasta si mama pentru copiii lui nu va mai fi nimeni.

- Florin Salam a primit o crunta lovitura atunci cand mama copiilor lui a fugit de acasa, fara sa dea nicio explicatie, scrie cancan.ro. S-a zvonit chiar ca e plecata in Cehia, la Praga, alaturi de un fost iubit, dar recent, ea a fost surprinsa in Bucuresti impreuna cu celebrul manelist. Citeste…

- Rau i-a mai fost lui Florin Salam zilele acestea, dupa ce sotia a disparut de acasa! Artistul, spun apropiatii, venea la repetitii cu cearcane si cu o mina trista. Dar acum s-ar parea ca soarele a iesit pe strada lui.

- Puiu Gheorghiu a decis sa spuna adevarul despre tot ceea ce se intampla intre Florin Salam și Roxana Dobre. Omul de incredere al manelistului susține ca nu crede ca bruneta este insarcinata, dar daca ar fi are un singur sfat pentru Florin Salam.

- Omul de incredere al lui Florin Salam a confirmat despartirea manelistului de Roxana Dobre. Apropiatul artistului a dezvaluit cum a plecat bruneta din casa lui Salam, dupa ce s-a spus ca ar fi fugit cu jumatate de milion de euro.

- La cateva ore dupa ce s-a aflat ca Roxana Dobre a plecat de-acasa, Puiu Gheorghiu, apropiatul lui Florin Salam a confirmat acest lucru și a și detaliat ce s-a intamplat. In tot acest timp, bruneta a luat o decizie radicala.

- Puiu Gheorghiu, un om foarte apropiat lui Florin Salam, spune adevarul despre plecarea roxanei Dobre de acasa. Invitat in cadrul emisiunii "Rai da buni", acesta a dezvaluit ca manelistul știa ce se va intampla.

- Vancica este si el insurat, insa asta nu i-a impiedicat sa fuga impreuna, scrie spynews.ro. Roxana Dobre nu a fugit cu mana goala de la Florin Salam, a luat cu ea aproximativ 500.000 euro. Citeste si Florin Salam, TRANSFORMARE-SOC. Cum a aparut in public celebrul interpret de manele VIDEO…

- Catalin, logodnicul lui Betty Salam si barbatul care urmeaza sa devina ginerele lui Florin Salam, a vorbit despre episodul fugii de acasa a Roxanei Dobre. In urma cu doua zile, fata ar fi fugit din casa lui Florin Salam, dar nu singura, ci alaturi de celebrul Vancica, fostul ei iubit, care acum e insurat.

- Vestea ca Roxana Dobre a fugit de acasa pentru a se refugia in brațele lui Florin a lui Vancica a fost precum o "bomba' pentru manelistul Florin Salam. Impresarul cantaretului, Puiu Gheorghe, a dezvaluit cum o trata manelistul pe femeia sa.

- Roxana Dobre a plecat de langa Florin Salam. Aceasta a decis ca este cazul sa isi ia lumea in cap si sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in bratele lui Florin al lui Vancica.

- Logodnicul lui Betty Salam a facut primele marturisiri despre ruptura dintre Roxana Dobre si viitorul sau socru. Catalin Visanescu e surprins de cat de rau au degenerat lucrurile si, in ciuda faptului ca stia ca sunt unele probleme in cunoscutul cuplu, el nu se astepta la asa ceva, mai ales ca la mijloc…

- Dupa ce Roxana Dobre a fugit de acasa, de langa Florin Salma, cu tot cu jumatate de milion de euro, cantaretul de manele si-a postat pe retelele de socializare o fotografie alaturi de copiii sai, Bety si Danny.

- Vestea ca Florin Salam și Roxana Dobre s-ar fi desparțit i-a luat pe toți prin surprindere, cu atat mai mult cu cat cei doi par, de ani buni deja, a fi suflete pereche, iar manelistul spune, de fiecare data cand are ocazia, ca bruneta i-a oferit liniștea de care avea nevoie.

- Florin Salam si-a gasit linistea in bratele Roxanei Dobre si se bucura impreuna de cele doua fetite pe care le au impreuna. Din cate se pare, faptul ca manelistul se declara foarte fericit, langa Roxana si copiii sai, nu multumeste pe toata lumea. Mai multe persoane au raspandit zvonul ca Salam ar fi…

- Gabriela Firea s-a razgândit. Nu mai crede ca Mihai Tudose vrea sa preia șefia PSD. Primarul Capitalei spune ca au trecut momentele încordate și acum are o relație calma cu premierul. La fel și Liviu Dragnea.

- Roxana Dobre, originara din Gorj și partenera de viața a manelistului Florin Salam, a vorbit despre relatia sa cu cantaretul, dar a dezvaluit si unele dintre secretele cuplului pentru spynews.ro. Aceasta a vorbit despre plecarea in Statele Unite, de care nici nu a confirmat, nici nu…

- Roxana Dobre, partenera lui Florin Salam, a vorbit despre relatia sa cu cantaretul, dar a dezvaluit si unele dintre secretele cuplului. Aceasta a vorbit despre plecarea in Statele Unite, de care nici nu a confirmat, nici nu a infirmat, dar a tinut sa precizeze ca i-ar placea sa locuiasca acolo pentru…

- E clar, Madalina Ghenea și Matei Stratan au mai dat o șansa relației lor. Și, mai mult decat atat, seara de miercuri a fost una plina de romantism pentru cei doi, frumoasa Madalina fiind ”rasfațata” serii.

- Nicolae Robu si Alin Nica s-au aflat, in ultima vreme, intr-o competitie interna care a depasit, pe alocuri, limitele unei dispute politice decente. Iata ca cei doi primari, ai Timisoarei, respectiv Dudestilor Noi, au aceeasi abordare atunci cat e vorba de politica Guvernului PSD. Dupa ce Robu a spus…

- Cristiano Ronaldo, cel mai important om de la Real Madrid, traverseaza o perioada neobisnuit de slaba din punct de vedere al golurilor marcate si a marturisit, intr-un interviu pentru L'Equipe, ca si familia sa il intreaba ce se intampla cu el de nu mai are acelasi randament. Cu un singur…

- O imagine de colecție il infațișeaza pe Florin Salam așa cum arata acesta la inceputurile sale in lumea muzicala. Florin Salam este astazi unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de manele. Puțini dintre admiratorii sai știu cum arata acesta pe vremea cand incerca sa devina celebru. “I-am cunoscut pe…

- In curand, Florin Salam va urca din nou pe scenele din Romania. Inainte de a semna primele contracte, manelistul a mers la biserica, unde s-a rugat si a sarutat mai multe icoane. Iubita lui, Roxana Dobre, i-a facut o poza si a facut totul public. Multi dintre fani au fost uimiti de ipostaza in care…

- Relația dintre Florin Salam și Roxana Dobre pare sa fi inflorit de cand manelistul a stat departe de petrecerile nebune la care tot era invitat sa cante. Mai mult decat atat, pare-se, cantarețul pare sa adore perioada asta, cea in care s-a dedicat in intregime familiei.