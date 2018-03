Stiri pe aceeasi tema

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica a facut declarații la TV dupa ce s-a aflat ca Israela Vodovoz ar fi murit din cauza inelului gastric pe care il avea, care s-a rupt și i-a provocat o hemoragie interna. Israela Vodovoz a incetat din gviața in urma cu cateva zile, fiind gasita moarta in locuința…

- Ies la iveala noi amanunte despre moartea Israelei Vodovoz. primul om care a intrat in casa acesteia impreuna cu echipajul SMURD a oferit detalii despre ce a gasit in casa. Israela Vodovoz, care a fost casatorita cu Liviu Arteni , a fost gasita moarta in baie in locuința ei in urma cu cateva zile. Aceasta…

- Sora lui Liviu Arteni, fostul soț al Israelei Vodovoz, a dezvaluit ce reacție a avut acesta in momentul in care a aflat ca ex-partenera sa de viața a murit. Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela Vodovoz, insa cei doi au ajuns la divorț. Dupa separare, Liviu Arteni a ajuns sa cerșeasca pe strada ,…

- Israela Vodovoz, de religie mozaica, va avea parte de un ritual de inmormantare cu totul aparte. Moarta in data de 9 martie 2018, vedeta va fi condusa pe ultimul drum intr-un mod cu totul deosebit.

- La o emisiunea de televiziune au fost oferite amanunte despre ultimele zile de viața a celei care a fost femeia de afaceri Israela Vodovoz. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința sa in urma cu cateva zile . Femeia de afaceri ar fi murit din cauza unei hemoragii digestive . La emisiunea „Xtra…

- Initial s-a crezut ca Israela a murit din cauza unui atac cerebral insa in urma necropsiei efectuate de medicii legisti s-a constatat ca aceasta a murit din cauza unei hemoragii digestive. Israela Vodovoz s-a intors din lumea de dincolo, a fost in moarte clinica. Ce a marturisit despre experienta…

- Chiar daca Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovoz, este de negasit, preotul care s-a ocupat de problemele barbatului cu alcoolul a vorbit despre ultima discutie telefonica cu Israela Vorovoz.

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, a reacțoionat dupa moartea Israelei Vodovoz. Deși cele doua s-au certat urat in trecut, acum Adriana Iliescu a avut o reacție cu totul neașteptata. In urma cu cațiva ani, Adriana Iliescu și Israela Vodovoz au fost la cuțite , cele doua aruncndu-și vorbe…

- Vestea ca mama lor a incetat din viata a cazut ca un trasnet pentru copiii Israelei Vodovoz. Desi ajunsese la varsta de 70 de ani, Israelei Vodovoz era o femeie puternca si nimeni nu se gandea ca aceasta ar putea sa-si gaseasca sfarsitul in acest fel. Chiar daca in ultima perioada problemele de sanatate…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- Vestea ca mama lor a incetat din viata a cazut ca un trasnet pentru copiii Israelei Vodovoz. Desi ajunsese la varsta de 70 de ani, Israelei Vodovoz era o femeie puternca si nimeni nu se gandea ca aceasta ar putea sa-si gaseasca sfarsitul in acest fel.

- Dat disparut de toata lumea, Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovoz, se afla in acest moment in Spania, scrie stirilekanald.ro. Informatia a fost confirmata cu putin timp in urma de preotul Liviu Burlacu, cel care a avut grija de fostul sot al Israelei la centrul de dezalcoolizare din Bacau,…

- Vestea mortii Israelei Vodovoz i-a pus pe drumuri pe copiii femeii de afaceri, care au decis sa o inmormanteze in Israel. Femeia de afaceri a fost gasita vineri fara suflare in baie. Avea 70 de ani. Nimeni nu mai vorbise cu ea de cinci zile. Inainte sa moara, Israela a pus toate lucrurile la punct,…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, in locuința sa, vineri (9 martie). Celebra femeie de afaceri s-a stins din viața la 70 de ani. Puțini știu care era viața ei inainte sa se casatoreasca cu Liviu Arteni. Ea a ajuns in atenția presei dupa nunta din 2008, cand a șocat pe toata lumea dupa ce […] The…

- Israela a povestit in urma cu cațiva ani, in cadrul unei emisiuni tv, ca a avut un amant celebru, scrie cancan.ro. Este vorba despre un cantareț foarte cunoscut și iubit in lumea intreaga. Leonard Cohen, care a murit in urma cu doi ani la varsta de 81 de ani, ar fi fost amantul Israelei, cand ea…

- Dupa moartea Israelei Vodovoz, discutiile despre mostenirea femeii se poarta incepand de la un presupus testament pe care aceasta a anuntat ca l-a facut in favoarea lui Liviu, pe vremea cand cei doi erau inca in relatii bune, scrie wowbiz.ro. Scandalul urias pe care Israela l-a avut cu sotul ei i-ar…

- Israela Vodovoz se pare ca ar fi murit in urma cu fix o saptamana, dar abia dupa 5 zile a fost descoperita fara suflare in casa ei. Autopsia va scoate la iveala cauza exacta a morții, iar polițiștii continua cercetarile in apartamentul femeii de afaceri. "In ziua de luni a fost ultima zi cand…

- Vestea ca Israela Vodovoz a incetat din viata la 70 de ani a cazut ca un trasnet peste lumea mondena din Romania. Dupa mai multe zile in care nu a mai raspuns la telefon, vedeta a fost gasita fara suflare in propria locuinta. Paparazzii Spynews.ro au surprins, in exclusivitate, imagini uluitoare din…

- Israela Vodovoz a murit in locuința ei, iar avocata ei a dezvaluit cauza adevarata a morții. Rodica Bucur, avocata Israelei a povestit in direct la o emisiune tv despre ultimele momente din viața ei, dar și ce a condus la acest eveniment tragic. Conform avocatei, Israela ar fi murit din cauze naturale,…

- Israela Vodovoz a murit în locuința ei, iar avocata ei a dezvaluit cauza adevarata a morții. Rodica Bucur, avocata Israelei a povestit în direct la o emisiune tv despre ultimele momente din viața ei, dar și ce a condus la acest eveniment tragic.

- Constienta ca a trecut de mult de prima tinerete, Israela s-a hotarat sa isi faca testamentul. Asa ca si-a chemat avocatul si i-a marturisit care sunt ultimele ei dorinte. Citeste si Catalin Maruta, batut in propria emisiune. Sotul Israelei nu s-a putut abtine VIDEO "Israela stie ca…

- Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede ca prietena ei s-a sinucis. „Vorbeam o data la doua saptamani. Imi cerea tot felul de trucuri de frumusețe. Acest lucru inseamna ca iși dorea sa traiasca, iși dorea sa fie tanara.…

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Liviu Arteni este de negasit dupa moartea Israelei Vodovoz. Deși cei doi s-au desparțit de ceva timp, aceștia nu au divorțat oficial. Se pare ca barbatul și-ar fi schimbat și numele intre timp. Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovan, este de negasit. Se pare ca barbatul si-ar fi schimbat numele,…

- Rodica Bucur, avocatul Israelei Vodovoz, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Israela Vodovoz a murit, vineri, la varsta de 70 de ani. De altfel, pe pagina de Facebook a acesteia au aparut mai multe mesaje de condoleante. Israela Vodovoz suferea de astm, dupa cum a anuntat singura pe retelele…

- Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in locuința ei. Femeia a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. In ciuda varstei, Israela era foarte activa pe rețelele de socializare. Discuta frecvent cu fanii și le oferea sfaturi. Ultimul…

- In timpul unui concert care a avut loc miercuri, la St. David's Hall din Cardiff, pentru a sarbatori starurile muzicii anilor 1960, Mike D'Abo, cunoscut ca membru al formatiei Manfred Mann, a anuntat celor peste 700 de spectatori prezenti ca Bassey a murit. Acesta a spus ca a primit aceasta informatie…

- Nu exista o criza a imunoglobulinelor in Europa, declara la RFI fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu. El se așteapta ca Romania sa obțina ajutorul scontat, dupa ce țara noastra a declanșat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pacienților…

- Constatarea prescrierii infractiunilor din dosarul Microsoft nu este nici legala si nici rezultatul unei griji bruste pentru soarta unor inculpați, potrivit unor surse EVZ. Aceasta solutie are rolul de a impiedica o viitoare ancheta privind achizitia de alte licente, in aceleasi conditii, facuta de…

- Veste mare in showbizul romanesc. Adelina Pestritu a dat vestea cea mare, pe care toti fanii sai o asteptau. Frumoasa bruneta a anuntat ca este insarcinata in 3 luni chiar in ziua in care a implinit 31 de ani. Implinirea varstei de 31 de ani i-a adus Adelinei Pestritu cel mai frumos cadou, un copil.…

- Moartea solistei The Cranberries, Dolores O'Riordan, nu este tratata ca suspecta de catre Politia Metropolitana, care a confirmat ca dosarul intocmit a fost transferat spre investigatie medicilor legisti

- E greu sa-i prinzi pe toti intr-un cadru: Andreea, sotul ei, doctorul Constantin Stan, si copiii Eva si Petru. Despre viata intre joburile solicitante si familie, despre bilantul anului ce-a trecut si planurile pentru cel care tocmai a inceput am stat de vorba pe-ndelete intr-o seara, dupa ora 20.30,…

- ACCIDENT GRAV la Viseu de SUS in urma cu cateva minute! ȘOFERUL vinovat a fugit de la locul accidentului. O MAȘINA facuta PRAF Politistii au fost sesizati ca la Viseu de Sus a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute. Din informatiile primite o masina se afla rasturnata…

- Monalisa Pandelea s-a stins din viata, miercuri noapte, la varsta de doar 26 de ani. Tanara si-a gasit sfarsitul pe patul unui spital, potrivit apropiatilor sai. Ea fusese diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer de piele si se pare ca boala a fost descoperita prea tarziu. Cu ceva timp inainte…

- Un accident rutier deosebit de grav a avut loc cu doar cateva minute inainte de trecerea dintre ani. Un femeie din localitatea Motca a murit dupa ce a fost lovita violent de un vehicul. Ieseanca circula pe strada, pe timp de noapte, atunci cand a fost acrosata. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Soferul unui Mercedes, un barbat de 45 de ani, din Bucuresti, care se indrepta spre casa, dinspre Ramnicu Valcea, a constatat, pe DN 7, ca masina i-a luat foc in mers. A tras pe dreapta si a reusit sa se salveze impreuna cu femeia si bagajele din autoturism. Pana la venirea pompierilor, insa, masina…

- A fost o stare de panica in aceasta dimineata, dupa ce la Stirile Pro Tv a fost anuntat ca Marian Ralea a murit. Stirea a fost stearsa in doar cateva minute, iar postul tv si-a cerut scuze pentru gafa comisa.