Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danciulescu a avut o scurta experiența nereușita la Farul. Mircea Rednic s-a zbatut cel mai mult pentru a-l readuce la echipa, alaturi de președintele Alexandru David. Cei doi au militat intens pe langa patronul Ionuț Negoița pentru revenirea legendarului atacant. RUPTURA! Ionel Danciulescu…

- Mircea Rednic are de unde alege daca vrea sa duca Dinamo in play-off. A primit atribuții de manager general, și-a facut transferurile, a adus cinci fotbaliști pe care i-a dorit. In plus, alte doua piese importante ale roș-albilor sunt apte de fotbal pentru proxima etapa, vineri, cu Gaz Metan Mediaș.…

- Nicolae Dica a vorbit azi despre declarația lui Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, care a acuzat prestațiile portarului Vytautas Cerniauskas, in meciurile cu Astra, din play-off-ul sezonului 2015-2016, cand giurgiuvenii au luat titlu. (Detalii AICI) "Daca va uitați la declarațiile lui Rednic, sunt…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al-Shabab Ryadh, l-a criticat in termeni duri pe Mircea Rednic, tehnicianul lui Dinamo. "Sper sa raman cat mai mult (n.r. in Arabia Saudita). E foarte greu acolo. Cand pierzi un meci, doua. L-ati vazut pe Mircea, s-a intors repede din Belgia. Nu ca tiroida, ca... s-a…

- Al patrulea mandat al lui Mircea Rednic (56 de ani) pe banca tehnica a lui Dinamo incepe in aceasta seara, in Stefan cel Mare, cu Dunarea Calarasi (21:00), iar "Puriul" a decis sa lase in afara lotului doi dintre jucatorii pe care nu se va baza in aceasta seara.

- Cristi Borcea, 48 de ani, a oferit primul interviu exclusiv dupa nunta și a facut afirmații categorice cu privire la soția sa: „Doar cu ea voi mai face copii. E ultima și totul pentru mine! E soția mea, prietenul cel mai bun, viața mea”. Fostul model i-a devenit nevasta luna trecuta. Despre nunta spune…

- Dinamo se repliaza cu o lovitura importanta in poate cel mai negru moment al istoriei. Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat pe doi ani noaptea trecuta și va fi instalat in funcția de antrenor, la nici trei saptamani dupa ce Claudiu Niculescu ii luase locul lui Florin Bratu. ...

- Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat in aceasta noapte cu Dinamo! Antrenorul era liber de contract dupa desparțirea de Al Faisaly. GSP.RO a aflat ca Rednic a semnat un contract pe doua sezoane cu roș-albii. Aducerea lui Claudiu Niculescu pe banca echipei din Ștefan cel Mare nu a creat șocul sperat dupa…