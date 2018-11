Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Curții de Apel București au admis cererea lui Liviu Dragnea de a anula decizia ICCJ privind tragere la sorți a completurilor de 5 judecatori din 9 noiembrie. Decizia nu e definitiva, insa instanța a decis suspendarea executarii hotararii ICCJ pana la soluția finala.Hotararea Colegiului…

- Romania a invins-o pe Muntenegru, scor 1-0 și termina grupa de Liga Națiunilor pe locul 2, cu 12 puncte. Tricolorii aveau insa nevoie de o victorie cu 2-0 pentru a prinde ultimul loc care ar fi pastrat-o in cea de-a treia urna a preliminariilor pentru Euro 2020. Azi, la Podgorica, Romania s-a impus…

- Adrian Petre (20 de ani) a ajuns la reusita cu numarul 4 pentru Esbjerg in acest sezon. Atacantul a marcat golul secund al echipei sale, in minutul 24. Scorul final a fost 2-0, iar Esbjerg a urcat pe locul 3 in Superliga.

- Crintea Pintea, pivotul "naționalei" Romaniei evolueaza in Franța, la Issy Paris, fiind cel mai bun pivot al campionatului din Hexagon, sezonul trecut. Pe langa echipele romanești din Cupa EHF, Romania va mai avea patru jucatoare la celelalte echipe: trei la Siofok (Dedu, Perianu, Geiger) și una la…

- ROMANIA U21 LA EURO 2019. Naționala Romaniei sub 21 de ani s-a calificat la Campionatul European de anul viitor din Italia dupa 20 de ani de seceta. Meciul care a adus calificarea s-a disputat astazi la Ploiești, iar reprezentativa noastra s-a impus cu 4-0. Turneul din Italia, unde va fi prezenta și…

- Casa Fotbalului gazduiește marți, 18 septembrie, de la ora 17:00, tragerea la sorți a șaisprezecimilor Cupei Romaniei, ediția 2018-2019, informeaza site-ul frf.ro. Pana acum se cunosc 31 din cele 32 de echipe care se vor afla in urne, 17 caștigatoare din faza a IV-a naționala, respectiv 14 echipe din…

- Tragerea la sorti din UEFA Europa League, care s-a desfasurat vineri dupa amiaza, la Monaco, a decis urmatoarele componente ale celor 12 grupe ale competitiei. Din pacate, in grupele UEL nu se afla vreo echipa romaneasca, dupa ce FCSB si CFR au fost eliminate in...