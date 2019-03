Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit in urma cu un an, la varsta de 56 de ani, iar acum, Fiica lui Katarina face dezvaluiri emoționante despre omul de radio. Tanara a avut prima apariție intr-un platou de televiziune. „Trebuie sa-i comemoram viața și sa ne gandim ca a fost un om minunat, chiar daca poate a mai greșit.…

- Alessia și-a speriat fanii cand a anunțat recent ca se afla internata in spital de mai bine de doua saptamani. Alessia a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro despre starea ei de sanatate și motivul pentru care a avut nevoie de spitalizare.

- Dupa ce Spynews.ro a anuntat, in exclusivitate, ca Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au despartit, acum, tot Spynews.ro va ofera o noua exclusivitate. Avem primele declaratii ale lui Alex Bodi, dupa ce frumoasa blondina a decis sa puna punct relatiei cu el.

- Primele declarații ale Andreei Balan de pe patul de spital dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Andreea Balan se afla inca la Terapie Intensiva in clinica unde a ales sa iși aduca pe lume cea de-a doua fetița. In timpul operației de cezariana, cantareața a suferit…

- Tatal Adelinei Juncu, fetita pentru care Florentina Gavrila a deschis un cont de donatii dar banii s-au facut nevazuti, a vorbit in exclusivitate pentru www.spynews.ro. Iulian Nicolae Juncu a povestit cum a ajuns in legatura cu Florentina Gavrila si cum s-a desfasurat totul pas cu pas.

- Alex Pițurca a rupt tacerea, dupa ce Cristina Ich a fost surprinsa in compania fostului ei iubit. In exclusivitate pentru Spynews.ro și Antena Stars, "Piți" Junior a anunțat ca s-a desparțit de cea alaturi de care, in ultimele luni, a trait o poveste de dragoste.

- Gigi Becali, patronul FCSB, l-a prezentat azi pe atacantul Ioan Hora, 30 de ani. Transferul a fost anunțat in exclusivitate de GSP.RO. La conferința de presa de la palat, Gigi Becali a vorbit despre Ioan Hora și a plecat pentru cateva momente pentru a reveni cu un cadou: o icoana cu Sfantul Ioan Botezatorul.…

- Dana Razboiu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre presupusul divort! Ce s-a intamplat intre ea si sotul ei, dar si daca este gata sa puna capat casniciei, am aflat de la fosta prezentatoare.