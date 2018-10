Stiri pe aceeasi tema

- Tavi Clonda va deveni, din nou, tatic de fetița in martie anul viitor. Artistul este in culmea fericirii, iar dupa ce a aflat marea veste au aparut și primele declarații! Dupa ce a aflat ca va deveni, din nou, tatic de fetița, Tavi Clonda a publicat pe contul sau de Instagram o fotografie in care […]…

- Un clip cu Florin Salam, dupa scandalul din Italia, a fost publicat pe rețeaua de socializare la doar cateva ore dupa ce a fost batut. Manelistul le multumeste prietenilor sai si tuturor celor care il susțin. „Multumesc lui Dumnezeu ca sunt bine. Dintr-o greseala a cuiva, nu ii mai dam numele sa nu…

- Florin Salam a fost agresat și rapit, sambata seara, in timp ce sustinea o cantare la o nunta, in Milano. Un interlop i-a dat un pumn in fata, iar acum celebrul manelist a facut primele declaratii. Artistul a tinut sa lamureasca lucrurile, printr-un live pe Facebook. Desi anunta ca nu mai canta si ca…

- Florin Salam, cunoscutul manelist, a fost lovit de un individ in timp ce susținea o ”cantare” la Milano. Agresorul, Lower Stan, susține ca este… finul lui Salam și ca iși iunește nașul foarte mult, numai ca modul in care s-a manifestat ridica numeroase semne de intrebare. El era beat și drogat atunci…

- Surse din anturajul manelistului au precizat pentru Libertatea ca Florin Salam a reușit sa comunice cu prietenii sai din țara, dupa ce a fost ținut peste 10 ore intr-o camera de hotel din Milano. In urma cu cateva minute, manelistul le-a spus apropiaților ca acum este „in siguranța” informeaza Libertatea."Sunt…

- Betty Stoian a devenit cea mai tanara mamica din showbiz și este in culmea fericirii! Și nu doar ea ci intreaga familie, in frunte cu Roxana Dobre care a facut și primele declarații dupa ce fiica lui Florin Salam a nascut. Prima zi din luna octombrie a fost una extrem de speciala pentru familia lui…

- De astazi, Valentina Pelinel a devenit Valentina Borcea, dupa cum chiar ea a marturisit in cadrul primului interviu dupa cununia civila cu celebrul afacerist. Fostul model a luat astfel in acte numele de familie a lui Cristian Borcea. Pe treptele de la Starea Civila, cei doi au vorbit despre cum a decurs…

- Dragos Patraru, realizatorul emisiunii „Starea Natiei“, a oferit primele declaratii despre revenirea pe micile ecrane, anuntand ca a facut o investitie serioasa in viitorul sezon, iar acest lucru se va vedea in calitatea programului.