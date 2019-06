Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni au murit, iar peste 30 au fost raniti in urma cutremurului produs duminica in America de Sud. Seismul a avut magnitudinea de 8 si a fost resimtit in special in Peru si Ecuador. Acesta s-a produs la o adancime de aproximativ 140 de kilometri.

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, si candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion si-au exercitat dreptul de vot duminica dimineata, acestia prezentandu-se la urne imediat dupa deschiderea programului de votare, la sectia de votare nr. 201 din municipiu, informeaza Agerpres.…

- Doi oameni de afaceri și-au pierdut viața, miercuri dupa-amiaza, intr-un accident de avion petrecut in vecinatatea barajului Siriu. Pilotul avionului de mici dimensiuni era un cunoscut om de afaceri din Sibiu, Mihai Covaciu, un dezvoltator imobiliar care a investit masiv in construcția de apartamente…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca sunt mai multi oameni de afaceri interesati sa cumpere clubul, dar depinde si de ceea ce isi doreste patronul Ionut Negoita. Intrebat daca omul de afaceri Horia Sabo, care ocupa in prezent functia…

- ​Facebook a ”pus deoparte” între 3 și 5 miliarde de dolari pentru scandalul gestionarii controversate a datelor personale, compania așteptându-se sa fie amendata în SUA pe acest subiect. Facebook a anunțat rezultatele financiare, cifra de afaceri depașind 15 miliarde dolari,…

- *„Avocatii ieseni nu sunt niste aparatori ai interlopilor,care se comporta de multe ori precum acestia, ci sunt oameni bine pregatiti profesional, oameni implicati in diverse activitati sociale, in orice caz oameni care aduc plus-valoare orasului" *„Pregatire profesionala in Iasi, transparenta, consultare…

- In direct la GSP Live, masonul Adrian Thiess - noul partener de afaceri al Anamariei Prodan Reghecampf - a declarat ca sunt oameni politici care dețin echipe de fotbal din Romania. VEZI AICI DECLARAȚIILE LUI THIESS DE LA GSP LIVE Omul de afaceri Adrian Thiess este un personaj controversat despre care…

- Procurorii DIICOT au efectuat sapte perchezitii in Bacau, in cadrul unei anchete care vizeaza oameni de afaceri ce au amenajat un club clandestin, in care organizau aproape zilnic petreceri in timpul carora se consumau o gama variata de droguri si substante psihoactive si se utilizau serviciile unor…