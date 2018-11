Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat postului de radio iesean,Radio Hit,primarul Mihai Chirica a fost foarte transant,in privinta situatiei de la clubul de fotbal Politehnica Iasi. Zilele lui Horia Sabo la clubul din Copou sunt numarate. Conducatorii Politehnicii Iași sunt deciși sa renunțe la asocierea cu omul…

- Finanțatorul lui Poli Iași, Horia Sabo, susține ca e forțat sa nu verse banii in conturile jucatorilor atata vreme cat contractul de asociere cu clubul e intr-un blocaj și se teme ca tot ceea ce se intampla "e o rețeta pentru indepartarea unora sau chiar a mea". La Iași nu s-au platit nici ieri salariile…

- Președintele executiv de la Poli Iași, Adrian Ambrosie, susține ca directorul sportiv, la care finanțatorul Horia Sabo nu vrea sa renunțe, e persona non grata in club: "Nici jucatorii nu-l mai vor in preajma". Colaborarea lui Poli cu finanțatorul Horia Sabo pare compromisa. ...

- Horia Sabo, directorul general de la Poli Iasi, a reactionat vehement la acuzele lansate de fostul director economic, Florenta Strujan. Omul de afaceri s-a aparat dupa ce femeia in varsta de 49 de ani i-a reprosat ca nu i-a prezentat niciun contract si ca a fost nevoita sa semneze...

- Finanțatorul moldavilor, Horia Sabo, nu crede ca Flavius Stoican i-a pedepsit pe Andrei Cristea și pe Ionuț Panțaru, scoțandu-i din lot tocmai inaintea meciului cu CFR, pentru ca și așa are șanse minime in Gruia. Poli Iași va aborda meciul cu CFR, de la Cluj, fara capitanul Andrei Cristea, golgeterul…

- Finanțatorul lui Poli Iași, Horia Sabo, spune ca "decarul" Andrei Cristea a acuzat lipsa soluțiilor in aparare: "Am cautat fundași și-n vara, dar n-am gasit care sa merite. Monitorizam cațiva, insa pana la iarna n-avem ce face". Poli a bifat vineri, la 1-2 cu Viitorul, al doilea eșec consecutiv și al…

- Finanțatorul celor de la Poli Iași, Horia Sabo, antrenorul Flavius Stoican și directorul sportiv Tibi Selymes au ingropat definitiv securea razboiului intr-un week-end petrecut in nordul Moldovei A treia victorie la rand in campionat, cu Dinamo, a relaxat definitiv atmosfera la Poli. Finanțatorul clubului,…

- Un scandal de mari proporții a izbucnit în cadrul lotului naționalei de fotbal a României U19, unul dintre jucatori fiind acuzat de furt.Ștefan Târnovanu (18 ani), de la Poli Iași, i-ar fi fotografiat cardul lui Andrei Cristea (Gaz Metan Mediaș), portar și el, și…