- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara OCPI Constanta a decis sa aduca unele modificari sediului situat pe strada Mihai Viteazu, in care s a mutat in luna mai 2016. Primaria Municipiului Constanta a emis pe data de 5 martie Certificatul de urbanism nr. 667, in vederea modificarii proiectului…

- Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri, informeaza AGERPRES . Statistica arata ca, in intervalul mentionat, in Romania, numarul caselor, terenurilor si…

- Judetele in care au fost vandute cele mai multe terenuri agricole in a doua luna din 2018 sunt Dambovita – 1.061, Timis – 924 si Arad – 733, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in februarie 2018 in Romania a fost 50.756, cu 4,5% mai mare decat in februarie anul trecut, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In februrie 2017, numarul tranzactiilor a fost de 48.567. ”Cele…

- N. Dumitrescu Dupa o perioada in care, la nivel national, inclusiv in Prahova, piata tranzactiilor imobiliare a inregistrat un adevarat declin, pare ca vanzarea de apartamente, dar si de terenuri – in mod special cele agricole, s-a mai dezghetat. Confirmarea vine de la Agentia Nationala de Cadastru…

- Daniel Dragomir: DNA avea acces direct, fara mandat, la toate datele de cadastru si notariale ale romanilor DNA ar fi incheiat, in anul 2013, dupa numirea Codrutei Kovesi in functia de sef al institutiei, un protocol cu Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care ar fi permis Directiei sa aiba…

- Ieri, fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a dat publicitații pe site-ul romania30.ro, protocoalele securitații. Redam, integral, materialul publicat pe romania3.0. DNA = Securitatea 2.0. Iata protocoalele Securitații 2.0: Începând din anul 2013, chiar dupa numirea sa, Kovesi…

- DNA ar fi incheiat, in anul 2013, dupa numirea Codrutei Kovesi in functia de sef al institutiei, un protocol cu Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care ar fi permis Directiei sa aiba acces fara mandat la toate datele de cadastru si notariale ale romanilor, potrivit lui Daniel Dragomir.

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut azi, 13 februarie, audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti seful serviciului juridic, Dorle Cosmin, consilierul pe relatii cu publicul, Gazdac Florin respectiv reprezentantul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI)…

- Argesenii au vandut in prima luna a acestui an cu 70% mai multe locuinte si terenuri decat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara ...

- Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, in anul 2017 s-au vandut nu mai puțin de 7.671 de terenuri agricole din extravilan. Terenurile sunt principala marfa pe care o tranzacționeaza cei interesați de piața imobiliara. Daca pana nu de mult locuințele erau cele mai…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut azi, 6 februarie audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti seful serviciului juridic, Dorle Cosmin, consilierul pe relatii cu publicul, Gazdac Florin respectiv reprezentantul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI)…

- O situație fara precedent, in doua blocuri din Craiova, unde se afla apartamente care, in ciuda existenței fizice, nu figureaza in baza de date a Direcției de Impozite și Taxe și a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Dolj, ...

- Faurești este prima comuna din Valcea cu toate imobilele cadastrate. Aproape 11.000 de acte au fost eliberate gratuit, prin Programul național de cadastru și carte funciara 2015-2023 (PNCCF). Lucrarile de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și…

- Primarii a doua comune teleormanene invecinate, Beuca și Dracșanei, respectiv Cristea Berechet și Ion Glonț se afla in situația de a-și pierde mandatele daca magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție ii va gasi vinovați in procesele intentate acestora de catre Agenția Naționala de Integritate.…

- Timisul este judetul cu cea mai mare suprafata agricola, dar, in acelasi timp, se detaseaza si ca lider national al pietei funciare. Potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), in judetul Timis s-au perfectat pe parcursul anului trecut nu mai putin de 8.866 de…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a marit fondurile alocate primariilor in vederea cadastrarii proprietatilor si a anuntat ca va scoate la licitatie lucrari de cadastru din 660 de comune, ce vor fi realizate din fonduri europene. 31 ...

- ANCPI grabește inregistrarea gratuita in 2018 a imobilelor, in evidențele de cadastru și carte funciara Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF), 587.013 de imobile, dintre care 192.606 in anul…

- Ca și regula generala, legistația actuala menține regula potrivit careia, cumparatorul suporta cheltuielile necesitate de incheierea contractului de vanzare cumparare (de exemplu chetuielile cu intocmirea inscrisurilor, cele privitoare la angajarea unui expert etc.), dar și cheltuielile de preluare…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anuntat ca va grabi inregistrarea gratuita a imobilelor in evidentele de cadastru si carte funciara. Astfel, datorita functionarii institutiei in regim de autofinantare, suma alocata ...

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a crescut la 155.000 de lei fondurile alocate primariilor in vederea cadastrarii proprietatilor si a anuntat ca va scoate la licitatie lucrari de cadastru din 660 de comune, ce vor fi realizate din fonduri europene.

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF), 587.013 de imobile. Dintre acestea, 192.606 au fost inregistrate in anul 2016 si 386.298 in anul 2017. In 2018, ANCPI va grabi inregistrarea gratuita…

- In anul 2017, la nivelul judetului nostru au fost vandute 16.716 de imobile, Aradul situandu-se pe locul 9 pe tara in ceea ce priveste dinamica vanzarilor, potrivit datelor statistice puse la dispozitie de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In luna decembrie 2017, numarul…

- Numarul vanzarilor de imobile a ajuns, la sfarsitul anului 2017, la 627.802 unitati, in luna decembrie numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, a fost de 55.974 se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Cadastru…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate anul trecut in Romania a fost 627.802, dintre care 19,8% numai in Bucuresti si Ilfov, arata datele transmise miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).Astfel, cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate,…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) vrea sa cumpere, prin procedura negocierii, servicii de mentenanta software (corectiva si evolutiva) pentru sistemul IT de cadastru si publicitate imobiliara e-Terra, acord-cadru care va fi incheiat pe 4 ani si care are o valoare estimata…

- Agenția Naționala de Transport Auto ar fi ridicat placuțele cu numerele de inmatriculare de la autocarul Primariei satului Puhoi, a anunțat pe facebook primarul Petru Funze. «An nou dar cu provocari vechi. ANTA a ridicat placuțele cu numerile de inmatriculare de la autocarul Primariei satului Puhoi.…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca a inceput demersurile pentru simplificarea procedurii de alocare a sumelor destinate lucrarilor de cadastru general initiate de autoritatile locale. In 2018, primariile vor putea incheia contracte…

- În primele 11 luni ale anului 2017 au fost înregistrate, în toata tara, 571.828 de vânzari imobiliare, arata datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), ceea ce înseamna ca totalul anului se ridica la 580.000 de tranzactii.…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara ANCPI anunța ca, de la inceputul lunii ianuarie 2018, primariile vor putea incheia cu Oficiile județene de Cadastru și Publicitate Imobiliara contracte de finanțare a lucrarilor de cadastru a terenurilor și inscrierea acestora in sistemul integrat…

- Statistica furnizata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) arata ca in perioada ianuarie – noiembrie s-au vandut 571.828 de imobile, dintre care 229.534 au fost ipotecate.

- In primele 11 luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 571.828 de vanzari imobiliare si 229.534 de ipoteci, arata datele comunicate miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in perioada…

