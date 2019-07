Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Suediei la București a reacționat pe Facebook, dupa ce faimosul dj suedez Salvatore Ganacci a mixat la Neversea maneaua „Așa trec zilele mele”, a lui Adrian Minune. "Așa sunt zilele mele,Una buna,Zece in care nu ii desconsider pe ceilalți in funcție de cine sunt...", se arata in mesaj.Citește…

- DJ Snake, G-Eazy, Sean Paul, Jessie J., Afrojack, Alesso, KSHMR, Lost Frequencies, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Vini Vici sunt doar o parte dintre artistii care vor concerta la cel mai mare festival de pe plaja din Europa, Neversea, care incepe joi si dureaza patru zile si patru nopti.