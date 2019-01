Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a vorbit dupa primul meci al sezonului 2019. "Nu aveam asteptari prea mari de la mine, stiu in ce forma ma aflu in acest moment, n-am jucat prea multe meciuri, dar de acum incolo trebuie sa am mai multa incredere in mine""

- Nicolae Dica a vorbit despre Mihai Stoica, dupa ce Gigi Becali a dezvaluit ieri, in urma infrangerii cu CFR Cluj, scor 0-2, ca MM i-a spus ca "echipa nu are antrenor". Dica susține ca nu crede spusele lui Becali referitoare la ce a zis Mihai Stoica. "In MM am avut incredere. Doar cu el am vorbit anumite…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat in aceasta seara ca il va transfera in iarna pe Andrei Cristea, atacantul de 34 de ani al lui Poli Iași. "Am vorbit cu Andrei Cristea, il luam. Am vorbit cu el, vrea sa vina, il luam mai mult pentru experiența lui", a declarat Gigi Becali in cursul…

- Președintele dinamovist Alexandru David a vorbit despre incidentul grav in care soția lui Sergiu Hanca a fost bruscata de suporteri ai "cainilor" dupa Astra - Dinamo 4-1. Mijlocașul e hotarat sa plece de la echipa (DETALII). "Am ințeles ca soția lui a fost agresata fizic. Nu am mai multe date, am vorbit…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la 29 de ani de la Revolutie, ca memoria martirilor este intinata de incercarile disperate ale unor infractori, in frunte cu Liviu Dragnea, de a impune amnistia si gratierea si ca Romania nu se va intoarce la epoca de neagra amintire a partidului-stat.

- A aparut prima reacție dupa ce s-a scris ca Maria Ciobanu a murit intr-un accident de mașina. Un site oarecare a postat o știre macabra conform careia Ionuț Dolanescu și mama sa, Maria Ciobanu, ar fi murit intr-un accident de mașina. Firește ca toți cunoscuții artiștilor au intrat in panica, numai ca,…

- Medicul Octavian Istratoaie a oferit explicatii legate de lipsa lui de reactie si a lamurit lucrurile. "Am vazut apelurile. Cand am sunat erau deja cu pacientul in sala. Avea o cheie, au aprobare, eu incurajez tot timpul pe cei tineri sa lucreze sa fac astfel de interventii, ma zbat sa luam bani…