- Matteo Politi, italianul cu 8 clase care s-a dat medic de lux a oferit prima reacție, dupa ce s-a aflat totul despre viața sa. In exclusivitate pentru www.spynews.ro, „medicul cu 8 clase” a povestit ca funcționa „normal” și ca a dat bani grei pentru ca toate documentele sa-i fie recunoscute.

- Matteo Politi, italianul cu 8 clase care s-a dat drept medic specialist in București ducea o viața la care alții doar visau. Acesta posta pe rețelele de socializare numeroase fotografii din locații exclusiviste in care mergea și ii facea pe toți sa-l invidieze.

- Adriana Bahmuteanu a avut ocazia sa il cunoasca pe Matthew Mode, pe numele adevarat Matteo Politi, medicul cu opt clase care a profesat in Romania si a operat sute de persoane. In direct la Antena Stars, Adriana Bahmuteanu a povestit cum si-a dat seama ca este ceva in neregula atunci cand a participat…

- Spitalul Monza, una dintre clinicile la care italianul impostor ar fi operat, precizeaza ca falsul medic Matteo Politi a facut o singura interventie chirurgicala in incinta clinicii, una dintre cele patru clinici private cu care a colaborat, in cazul unei paciente pe care o consultase intr-o alta institutie…

- Un fals medic a operat la clinici private din Romania, sub numele de Matthew Mode, fara a avea studii medicale, desi conform CV-ului absolvise universitati prestigioase, scrie Libertatea, care precizeaza ca barbatul, pe numele real Matteo Politi si fost valet de parcare, nu avea nici avizul Colegiului…

- Medicul Octavian Istratoaie, șeful secției de Cardiologie a Spitalului din Craiova unde a fost operat Florin Busuioc, susține ca avea telefonul descarcat in momentul in care a fost contactat pentru ajutor. Seful sectiei Cardiologie de la Spitalul de Urgenta Craiova, Octavian Istratoaie, care avea telefonul…