Stiri pe aceeasi tema

- Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, a suferit marti seara un infarct, la finalul unui spectacol in care jucase, in Craiova. Prezentatorul a fost resuscitat de urgenta si supus unei interventii. Andra a reacționat dupa ce a auzit vestea și a postat pe rețelele de socializare o fotografie, unde apare…

- Paparazii de la CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-au surprins pe Florin Busuioc in urma cu cateva luni inainte sa faca mai multe infarcte intr-o benzinarie aflata pe DN 7, in apropiere de Ramnicu Valcea. Prezentatorul de la Pro TV nu a trecut neobservat, iar inainte sa fie recunoscut, el și-a…

- Cazul lui Florin Busuioc scoate la iveala o serie de probleme grave din sistemul de sanatate. Medicul Vasi Radulescu a rabufnit pe pagina sa de Facebook si arata cat de subred este organizat sistemul public de sanatate din Romania. „Cine stie sa puna un stent? Avem nevoie la Craiova, e clinica noua…

- Au fost clipe dramatice marți seara (6 noiembrie), la spectacolul Central Park, in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova! Florin Busuioc s-a prabușit in timpul piesei, dupa ce a suferit un infarct. Medicii l-au resuscitat și l-au dus la Spitalul Județean de Urgența, unde a fost operat. Dupa primul…

