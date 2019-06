Stiri pe aceeasi tema

- PRESSALERT.ro a dezvaluit azi modul in care casele copiilor primarului Timișoarei au fost construite dupa o serie de ilegalitați ale administrației Robu, iar edilul-șef a „contracarat” cu o intervenție in forța, astazi, a reprezentanților Primariei Timișoara, in zona Iosefin. Mai mulți muncitori, pregatiți…

- Vilele copiilor primarului Timișoarei au fost construite dupa o serie de ilegalitați comise de administrația condusa de Nicolae Robu. PRESSALERT.ro a pus cap la cap toate informațiile și documentele, rezultatele contrazicand declarația lui Robu de acum trei zile, dupa ce DNA s-a dus sa ridice documente…

- DNA investigheaza și autorizațiile de construire pe care Primaria Timișoara le-a emis pentru vilele pe care le ridica copiii lui Nicolae Robu. Va reamintim ca, ieri, au venit la primarie anchetatorii anticorupție pentru a cere mai multe autorizații de construire și certificate de urbanism. autorizațiile…

- Ediția cu numarul 123 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre problemele cu care se confrunta comunitatea LGBT in Romania,…

- Numele omului de afaceri Frank Timis apare intr-un scandal international de dare de mita. Potrivit unei anchete BBC, ar fi ajuns in posesia a doua zacaminte de gaz si petrol din largul Senegalului, dupa ce l-ar fi mituit pe fratele presedintelui tarii. In 2012, Frank Timis a infiintat o companie intitulata…

- A inceput a doua etapa de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2019 – 2020. Incepand de ieri, 02 aprilie 2019, parinții pot depune cereri pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare pe locurile ramase disponibile in urma primei etape de inscriere. Acestea pot fi completate, online…

- Daniela Știr, una dintre „jurnalistele” de la televiziunea Facebook a Primariei Timișoara, care a primit, recent, sarcina de a se ocupa de relația dintre municipalitate și operatorii de turism, a reușit sa vina cu o idee care a și fost pusa in practica. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței…

- Pe aproape 100 de strazi din Timișoara vor incepe lucrari ample, in perioada urmatoare. Nicolae Robu a anunțat ca este vorba de lucrari de reabilitare a rețelelor de apa și canalizare, care vor fi realizate in cadrul proiectului european caștigat de Aquatim, care are o valoare de 180 de milioane de…