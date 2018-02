Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FCSB, Valeriu Argaseala, a declarat, ieri, la finalul Adunarii Generale a LPF, ca Federatia Romana de Fotbal a refuzat cererea de a amana meciul cu FC Hermannstadt, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei si ca arbitrul va decide daca meciul se va juca sau nu. "Nu stiu daca o sa se…

- Președintele celor de la Hermannstadt, Teodor Birț, a vorbit despre partida dintre echipa sa și FCSB din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Oficialul sibienilor ii asigura pe cei de la FCSB ca gazonul se va prezenta in condiții bune de joc. "Terenul va fi curațat maine, in jurul orei 9, tocmai…

- Mihai Stoica, atac la FRF: ”Nu imi doresc nici o semifinala. Cupa Romaniei nu merita o echipa ca Steaua”. Decizia Federației Romane de Fotbal de a aproba meciul de miercuri dintre FC Hermannstadt și FCSB, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei i-a infuriat pe oficialii formației bucureștene. Cel…

- Italienii si-au facut temele inainte de partida decisiva din “dubla” 16-imilor Europa League dintre Lazio si FCSB si au amintit de transferul ratat in „Cizma” al lui Florin Tanase. De asemenea, jurnalistii au vorbit despre clauzele uriase puse fotbalistilor vicecampioanei Romaniei si au amintit…

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat in procesul in care organizatia nonguvernamentala "Asociația Cultural-Universala Mihai Eminescu" il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca nu formulat niciun raspuns la cererea ca Ministerului de Externe sa ii fie transmise propuneri pentru acordarea de "sprijin…

- Ludovic Orban caracterizeaza transferul cotribuțiilor drept un „hocus-pocus", o pacaleala. „Asta a fost un `hocus-pocus`, cu transferul contribuțiilor. A fost o șmecherie prin care PSD-ul a vrut sa-i pacaleasca pe oameni ca le maresc salariile, dar de fapt, prin transferul contribuțiilor,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta ca vrea sa faca un congres extraordinar al partidului. Nu pentru a-si depune mandatul, ci pentru ca sunt prea multe dezbateri publice pe masurile luate de guvern in planul economiei, fiscalitatii,...

- Alexandra Ianculescu (26 de ani), singura reprezentanta a Romaniei in proba de patinaj viteza la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, are in spate o poveste fascinanta. S-a nascut la Sibiu, pe 21 octombrie 1991, dar de 16 ani este stabilita in Canada, unde si-a cladit o cariera in patinajul…

- Presedintele FRF a declarat, vineri seara, ca politistii i-au adus la cunostinta de un dosar deschis in urma unor plangeri depuse de doi fosti angajati, care sustin ca nu au fost reintegrati, Razvan Burleanu precizand ca acuzatiile sunt false, ba chiar acestia au plecat si in concediu.

- Nemulțumit de modul in care au fost cheltuiți banii publici in 2017, președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a anunțat ca, in acest an, aceștia ... The post Mai puține reparații, mai multe investiții. Președintele CJT Calin Dobra nu mai vrea sa arunce banii pe lucrari de mantuiala appeared…

- „Jur ca nu sunt furios ca mi-a scazut salariul, dar sunt furios ca banii aceștia vor fi irosiți; peste 3 ani, peste 4 ani tot nu vor fi școli, spitale, șosele”, i-a spus angajatul jurnalistului. Aceste scaderi, care nu ii afecteaza doar pe salariații din sectorul public, au avut efecte in luna ianuarie…

- Doua milioane de romani vor avea salariile scazute dupa transferul contribuțiilor. Asta a declarat Florin Jianu, fost ministru delegat pentru IMM-uri. Președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Medii și Mici din Romania susține ca masurile fiscale adoptate de Guvern provoaca o „incertitudine…

- Mijlocasul Gabriel Torje a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca banii nu au contat nicio secunda si ca a renuntat usor la suma pe care o avea de incasat de la Karabukspor, pentru a putea realiza transferul la Dinamo. “Ma bucur sa fiu astazi aici dupa o lunga perioada de timp, in care…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Tiberiu Ivancea, sustine ca Sibiul este un oras sigur, cu cea mai mica infractionalitate, astfel ca poate organiza, in 2019, la o zi dupa Brexit,...

- Presedintele kosovar Hashim Thaci s-a declarat pregatit sa raspunda ''in orice moment'' in fata tribunalului international insarcinat cu anchetarea acuzatiilor privind crime comise de fosta rebeliune kosovara UCK, chiar daca el considera 'injusta' instanta creata la Haga,…

- Laurentiu-Teodor Mihai a cerut saptamana trecuta, in contextul schimbarii guvernului, eliberarea din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al CNAS, cu rang de secretar de stat, incepand cu data de 1 februarie. El fusese numit la sefia CNAS in data de 22 noiembrie 2017, printr-o…

- Yuto Nagatomo (31 de ani), fundașul naționalei Japoniei, a fost prezentat astazi oficial la Galatasaray. Fostul fundaș al celor de la Inter Milano a facut astazi vizita medicala la Galatasaray, urmand a se alatura imediat lotului antrenat de Fatih Terim. Nagatomo evolueaza pe același post cu fostul…

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), si-a incheiat, miercuri mandatul, anuntand ca sumele alocate in Legea bugetului pentru anul 2018 ajung doar pana in lunile septembrie — octombrie, fiind in mod clar insuficiente pentru acoperirea nevoilor medicale ale populației.…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, spune ca ii este greu sa justifice angajatilor institutiei reducerile salariale cauze de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, in contextul in care institutia pe care o conduce are rezultate bune, iar economia…

- Presedintele american Donald Trump spune ca este pregatit sa fie audiat sub juramant de procurorul special Robert Muller, in dosarul posibilei interferente a Rusiei in alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului 2016, relateaza presa internationala. Unii spun ca audierea ar putea fi sfarsitul anchetei.

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- "Procurorii DNA au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic, sub aspectul savarșirii…

- Politologul Andrei Țaranu a declarat, la ”Interviurile Libertatea Live”, ca președintele Klaus Iohannis se concentreaza pe caștigarea celui de-al doilea mandat, drept pentru care este permanent pregatit pentru coabitarea cu PSD. ”Depinde ce iși dorește președintele Iohannis. Sa fie un președinte-jucator,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni cu solicitarea de declansare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregatit sa isi asume...

- Consiliul Județean Suceava a aprobat in unanimitate, luni, imparțirea a aproximativ 18,7 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale. Banii provin din cotele defalcate din impozitul pe venit. Primariile sucevene solicitasera peste 300 de milioane de lei, din care mai bine de 22 de milioane…

- Nicolae Stanciu (24 de ani) iși dorește sa incheie coșmarul de la Anderlecht și s-a ințeles cu clubul Sparta Praga, insa cele doua formații n-au ajuns la un acord. Belgienii și-ar dori sa primeasca 5 milioane de euro plus alte 3,2 milioane de euro din bonusuri, insa cei de la Sparta pot plati in acest…

- Andrei Ivan spune ca nu are nici un motiv sa regrete ca nu a semnat cu FCSB si este convins ca Alex Baluta ii va urma exemplul. FCSB nu are priza la fotbalistii CSU Craiova. Andrei Ivan spune ca nu va semna niciodata cu rivala oltenilor si, in plus, nu il vede nici pe Alex […]

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang afirma ca Primaria Oradea nu a primit mai mult ajutor de la Guvern pentru plata in avans a gazului la CET doar din vina Primariei! „Guvernul a dat fiecarei primarii cat a cerut. Din cate am vazut, Primaria Oradea a cerut 4 milioane, asa ca a primit…

- A murit Mircea Sirbu, președintele AJF Hunedoara. A fost fotbalist, apoi antrenor. Trista veste a anunțat-o, pe contul sau de Facebook, Marcel Pușcaș, candidat la șefia Federației Romane de Fotbal, la alegerile din mai 2018. Iata postarea lui Marcel Pușcaș, pe Facebook: ”VESTE TRISTA ! A INCETAT DIN…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat, marti, sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze.

- Presedintele american Donald Trump a lasat de inteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, in prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat cu el"Statele Unit…

- Poli Iași a anuțat primul transfer al iernii, un fost fotbalist al Academiei Hagi. Este vorba de mijlocașul ofensiv Alex Taciuc (22 de ani), care a evoluat in ultimele doua sezoane in liga secunda, la Știința Miroslava. Taciuc a fost format la LPS Iași, iar apoi a fost legitimat timp de trei ani la…

- Primul jucator din afara Europei care a castigat Balonul de Aur, George Weah, a fost ales presedinte al Liberiei, dupa ce a castigat turul doi de scrutin in 12 dintre cele 15 regiuni ale tarii din vestul Africii, scrie digisport.ro.

- Nemultumiti ca nu si-au luat salariile la timp circa 100 de angajati ai societatii locale de transport in comun din Galati au protestat in fata Primariei Galati. Oamenii erau suparati ca, desi se apropie sarbatorile, nu se stie ce se intampla cu banii lor. Presedintele sindicatului a explicat de unde…

- Nemultumiti ca nu si-au luat salariile la timp circa 100 de angajati ai societatii locale de transport in comun din Galati au protestat in fata Primariei Galati. Oamenii erau suparati ca, desi se apropie sarbatorile, nu se stie ce se intampla cu banii lor. Presedintele sindicatului a explicat de unde…

- Compania Globalworth, fondata in Romania de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a anunțat ca va furniza un imprumut in valoare de 165 mil. euro companiei Griffin Premium, din care deține 67,9%, pentru ca aceasta sa cumpere trei proiecte de birouri in Polonia de la Echo Polska Properties, companie…

- USR Bucuresti va sesiza Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile municipale. De asemenea, va avertiza autoritatile din domeniul ahizitiilor publice pentru ca acestea sa fie mai atente la procedurile derulate in zilele urmatoare de catre companiile…

- Patronii celor de la FCSB și FC Botoșani au anunțat astazi ca s-au ințeles pentru transferul lui Olimpiu Moruțan din Moldova in București, ramanand doar ca jucatorul sa-și dea acceptul. Mijlocașul de 18 ani ii transmite lui Becali ca va fi pregatit sa suporte presiunea de la FCSB daca transferul se…

- FCSB s-a impus fara probleme in fața celor de la FC Botoșani, 3-0, intr-o partida disputata duminica seara. Becali a renunțat la obiceiul de a negocia pentru un jucator inainte de meciul direct, dar a facut o oferta imediat dupa partida de la Botoșani pentru Olimpiu Moruțan, mijlocașul de 18 ani al…

- Mijlocasul central cu dubla cetatenie, albaneza si norvegiana, a starnit interesul mai multor cluburi. Surse GSP sustin ca pe adresa clubului moldovean au sosit deja primele oferte oficiale. Braga (Portugalia) si Malmo FF (Suedia) au oferit 500.000 de euro pentru Qaka, oferte care nu sunt pe placul…

- Lucian Sanmartean a revenit in Liga 1, de data aceasta la FC Voluntari, iar dupa primul meci oficial pentru ilfoveni mijlocasul recunoaste ca se gandeste din nou la echipa nationala. Veteranul de 37 de ani si-a inaugurat recent o scoala de fotbal, iar la finalul evenimentului a spus ca daca va juca…

- Presedintele clubului Sanliurfaspor, Emin Yetim, a fost retinut de politie, miercuri seara, dupa ce un fotbalist s-a plans ca oficialul turc si alti reprezentanti ai gruparii l-au batut in urma cu o zi, relateaza sondakika.com. Jucatorul Mertcan Cam, imprumutat de Trabzonspor la Sanliurfaspor, a…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a acuzat duminica pe oamenii de afaceri turci care iși trimit averile in strainatate de "tradare" și a asigurat ca nu va autoriza astfel de demersuri, relateaza AFP.

- Guvernul lui Mihai Tudose investeste in orasul lui Klaus Iohannis, Sibiu. Dupa ce a reusit promovari succesive, AFC Hermanstadt este foarte aproape de a promova in Liga I. Desi e nou promovata in liga a doua, trupa din orasul presedintelui e prima in clasament cu mari sanse de a ajunge in esalonul…

- Olimpiu Moruțan are doar 18 ani, insa a intrat deja in vizorul celor mai importante echipe din Romania printre care și FCSB, care vrea sa-l transfere de la FC Botoșani. Tanarul mijlocaș a dat dovada de o personalitate puternica in momentul in care a fost intrebat daca e vreun fotbalist de la FCSB care…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a dezvaluit in premiera ca și l-a dorit in vara pe Andrei Miron, fundașul central de la FC Botoșani. Transferul a picat insa din cauza refuzului primit din partea cuplului Dica&MM. "M-am gandit la Miron, in aceasta vara, cand nu aveam fundaș central, dar nu…

- AFC Hermannstadt e lider in liga secunda și e principala favorita la promovarea in primul eșalon. Președintele sibienilor Teodor Birt a anunțat ca lucrarile la stadionul "Municipal" vor incepe in urmatoarea perioada pentru ca arena sa fie pregatita de Liga 1 in sezonul viitor. "Se vehiculeaza tot felul…