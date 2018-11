Stiri pe aceeasi tema

- 11 noiembrie, o data cu semnificații profunde și speranța unei paci definitive Anul 2018 reprezinta un moment unic pentru Europa, in care ii omagiem pe cei care in urma cu o suta de ani au luptat in Marele Razboi. Data de 11 noiembrie marcheaza un moment istoric esențial: la ora unsprezece, in a unsprezecea…

- In timp ce liderii mondiali se pregatesc sa marcheze centenarul sfarșitului Primului Razboi Mondial, care trebuia sa puna capat tuturor razboaielor, cresc tensiunile la marginea Europei de Est. Autoproclamatele „republici” din Donbasul ucrainean intenționeaza sa organizeze așa-numitele „alegeri” in…

- Iancu de Hunedoara a fost unul dintre cei mai renumiti razboinici ai Europei crestine in secolul al XV-lea. A fost cruciat, regent al Ungariei si voievod al Transilvaniei. Originea sa, ca in cazul multor personaje foarte cunoscute din Transilvania, este controversata. Exista specialisti care spun ca…

- FC Barcelona, Real Madrid si Bayern Munchen, trei din favoritele la castigarea Ligii Campionilor, trec printr-o criza profunda in aceasta perioada, toate avand mai multe meciuri la rand fara victorie in intrecerile interne. Astfel, pauza competitionala care a venit pentru a face...

- Premierul Viorica Dancila a fost apreciata de catre presa de stat rusa pentru interventia sa din Parlamentul European, acolo unde a criticat Mecanismul de Cooperare si Verificare si le-a precizat celor din sala ca ea nu a venit sa dea socoteala, ci din respect.

- Competitia “Next Image”, lansata de Huawei in tarile din centrul, estul si nordul Europei, si-a desemnat castigatorii. Printre cei care au impresionat juriul cu fotografii deosebite realizate cu ajutorul telefonului mobil se numara si un roman.

- Dorin Stanca, vicepresedinte al Organizatiei PNL Municipiul Arad, considera ca tendintele izolate care submineaza familia in aceasta perioada nu sunt in concordanta cu traditia, cultura si credinta crestina ca valori fundamentale ale poporului roman. „Sa nu uitam ca familia este mostenirea nationala…