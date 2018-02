Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Libertatea va arata cum se recicleaza deseurile din sticla, plastic si hartie in prezent si cati bani se pot castiga din aceasta industrie care transforma gunoiul in bogatie. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania si-a luat angajamentul sa recicleze mare parte din deseurile produse.…

- OLAF confirma investigatia de la Metrorex, fiind cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- Grupul financiar austriac Immofinanz, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din Romania, ar putea vinde in acest an cel mai mare teren pe care il detine in Romania, dupa ce a decis sa se concentreze doar pe proprietatile de retail si birouri.

- Desi Guvernul Tudose e de domeniul istoriei, efectele masurilor lui bantuie si acum administratiile locale, ciuntindu-le bugetele. „Noi pe 2018 – nu doar Primaria Resita, toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania – am fost faultati rau de tot de Guvern, se plangea primarul Ioan Popa,…

- Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, detinut de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat ca anul acesta intentioneaza sa inaugureze noi parcuri logistice, o tinta fiind vestul tarii, in contextul in care investitorul detine cel mai mare parc logistic din tara, langa…

- Danut Andrusca a precizat ca sunt trei autostrazi care se vor putea construi cu ajutorul finantarii provenite de la Fondul suveran de dezvoltare si investitii: Targu Mures - Iasi, Timisoara - Bucuresti si Iasi – Bucuresti. "Sunt trei autostrazi care se vor putea construi prin Fondul suveran de dezvoltare…

- ♦ Azomures a fost cea mai mare delistare a unei companii de la bursa din ultimii 10 ani ♦ Cand a iesit din ringul de tranzactionare, compania avea 247 mil. euro capitalizare ♦ Pe partea de listari, cea mai valoroasa companie in prezent este Romgaz, intrata in ringul bursei in 2013 ♦ Afacerile…

- Doi pensionari din Buzau au ramas fara borcanul cu 19.000 de euro pe care il ascundeau in pod dupa ce au primit in curte doi pretinși comercianți de vase din inox. Soții Ciurea, oameni de aproape 80 de ani, au fost mult prea naivi in fața unor falși vanzatori de tigai și oale care i-au deposedat de…

- O evaluare a activitatii de peste an a directorilor din Moldova a capatat valente de disputa conjugala in cazul unei institutii din Botosani. Seful acesteia este acuzat ca si-a luat iubita la Bucuresti pe banii unitatii.

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt si un sustinator al premierului desemnat, Viorica Dancila, a fost retinut de procurorii anticoruptie. Acestia il acuza de trafic de influenta si ca ar fi primit 100.000 de euro pentru a schimba o decizie a ANI. Potrivit unui comunicat…

- Fondul de investitii Reconstruction Capital II, controlat de omul de afaceri Ion Florescu, a anuntat ca vrea sa isi majoreze participatia in Policolor la 55,36% pentru a avea control asupra procesului de exit din acest activ si intentioneaza sa investeasca doar in imobiliare din Romania.

- Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, Ilan Laufer, așteapta saptamana viitoare un anunț oficial al London Stock Exchange Group in privința deciziei de a-și muta sediul din Londra in București, pe fondul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- „Incepand cu data de 15 ianuarie se vor putea plati impozitele la Barlad. In mare, au ramas aceleași de anul trecut, insa, in cazul impozitelor pe locuințe, au fost aduse mici modificari datorita zonarii. Mici modificari au fost aduse și la impozitele pentru autovehiculele cu o capacitate mai mare de…

- Deciziile adoptate de Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara, miercuri, 10 ianuarie Bucuresti, 10 ianuarie 2018 – In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate…

- Edilii Capitalei se intrec in investiții cand vine vorba despre bancuțe, flori, pomi. Primariile din București au cheltuit in perioada 2007-2016 aproape 600 milioane euro pentru intreținerea și amenajarea spațiilor verzi....

- Nici macar unul dintre creditorii Astra Asigurari, cu excepția celor îndreptațiți sa fie despagubiți de catre Fondul de Garantare a Asiguraților, nu a recuperat pâna acum macar un leu, deși se împlinesc doi ani de când

- Fondul de investitii Revetas Capital a anuntat ca centrul comercial Vitantis Shopping Center, preluat in 2014 de la UniCredit, va trece printr-o reconversie partiala. Investitorul a analizat inca din 2016 posibilitatea transformarii etajului centrului comercial intr-un spatiu dedicat birourilor, potrivit…

- Conducerea Campionatului de Minifotbal Dej, in colaborare cu Primaria Municipiului Dej și Asociația „Da o șansa vieții RMD”, organizeaza o noua ediție a Cupei „Calin Zanc”. Evenimentul caritabil se va desfașura in zilele de 13 și 14 ianuarie, incepand cu ora 09:00, in Sala Sporturilor din Dej. Banii…

- Sa faci un cadou memorabil unui barbat este o adevarata provocare, iar conceptul de "Gift Concierge" vine ca un colac de salvare in cele mai dificile momente. Elena Miu a sesizat aceasta nevoie majora pe piata romaneasca si nu a stat cu mainile in san. De profesie economist, ea a creat o galerie…

- * Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte, si Iulian Boghean, director la clubul Ceahlaul Piatra Neamt, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru trafic de influenta intr-un dosar privind sponsorizarea echipei de fotbal. Potrivit procurorilor, in…

- Guvernul Romaniei poarta discutii pentru o posibila relocare a bursei de la Londra la Bucuresti in contextul Brexit-ului, anunta ministrul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer.

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat, spune ca România ar putea fi locul unde se va muta bursa de la Londra, în contextul Brexit. “Am început negocierile cu ei de sase - opt luni de zile. Pot sa spun ca România a ajuns în…

- Banii acum, folosința peste zece ani. Transformarea unei cladiri a Poștei in școala se amana Condiții speciale pentru achiziția, de catre Primarie, a unei cladiri pentru o școala din Manaștur. La ședința de marți a Consiliului Local a venit și o reprezentanta a parinților de la școala gimnaziala…

- Ministerul Transporturilor solicita suplimentarea bugetului pentru 2017 cu 235.000 de lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. Banii sunt necesari pentru organizarea si decontarea cheltuielilor aferente funeraliilor regelui Mihai, potrivit unui proiect de hotarare publicat vineri…

- Executivul a aprobat alocarea suplimentara a sumei de 40 de milioane lei pentru finanțarea lucrarilor de investiții realizate pentru proiectele incluse in Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) etapa I. Banii provin din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului și au fost alocați printr-o…

- Romexpo intentioneaza sa vanda un teren intravilan de aproximativ 15.000 de metri patrati si in valoare de 4,7 milioane de euro plus TVA, situat in proximitatea Bulevardului Expozitiei, catre societatea Akcent Construction Projects, controlata de o anume Francisca Niculae, persoana implicata alaturi…

- Avem multe discuții in bloc, legate de orele de odihna, care sunt puse aiurea, seara și dimineața. Președintele spune ca așa i-a spus Poliția sa puna orele de liniște și odihna, pentru ca așa prevede Legea nr 61/1991. Este adevarat? (Costache Mihail, București) Raspunde Av Adrian Cuculis: Orele de odihna,…

- Guvernul a alocat trei milioane de lei pentru refacerea zonelor calamitate din judetul Timis printr-o hotarare publicata in Monitorul Oficial. Banii provin din fondul de rezerva al guvernului. Sumele merg in intregime pentru refacerea acoperisurilor cladirilor publice din judet, in majoritate…

- Instanța Suprema l-a condamnat, in urma cu puțin timp, la patru ani și opt luni de inchisoare pe deputatul Cristian Rizea pentru trafic de influența, spalare de bani și influențarea declarațiilor. Decizia nu este definitiva. Totodata, cei trei judecatori care au luat aceasta prima decizie au stabilit…

- Sentința in dosarul lui Cristian Rizea, pe 7 decembrie. Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție ar putea pronunța joi, 7 decembrie, sentința in prima instanța in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influența, spalare de bani și influențarea declarațiilor.…

- Executivul a decis, in ședința de miercuri, alocarea unei sume de 43.000 de lei Ministerului Afacerilor Externe (MAE) in vederea deschiderii salonului oficial de la Aeroportul Otopeni pentru șefii de stat și de guvern și membrii familiilor regale care vor veni la funeraliile regelui Mihai, au declarat…

- Guvernul Romaniei a alocat, astazi, peste 3 milioane de lei, pentru inlaturarea efectelor calamitaților naturale produse de furtuna, in luna septembrie a acestui an, in județul Timiș. Alocarea este prevazuta intr-o hotarare aprobata de guvern in ședința de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii…

- Fondul de investiții Vitruvian Partners, cu sediul in Marea Britanie, cumpara 30% din acțiunile producatorului roman de soluții de securitate Bitdefender, tranzacția evaluand compania la 600 de milioane de dolari. ”Bitdefender va fructifica noul parteneriat cu Vitruvian Partners pentru a-si intari pozitia…

- Finantarea pentru montarea instalatiilor de acces si a automatelor pentru vanzarea cartelelor in 41 de statii de metrou a fost aprobata miercuri de Ministerul Transporturilor. “Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat in data de 29.11.2017 cererea de…

- Cel mai ieftin apartament cu 6 camere de vanzare in București poate fi cumparat cu suma de 77.000 de euro, preț pe care l-ai plati pe un apartament nou cu 2 camere in zone precum Timpuri Noi sau Vacarești sau pe un apartament cu 3 camere in blocuri vechi din Crangași, Berceni sau Drumul Taberei. Acesta…

- Dupa ce sindicalistii din CFR au modernizat pe banii lor un vagon de clasa a II-a, compania de cai ferate nu a reusit sa il aduca la timp in gara. Vagonul botezat „#sepoate”, dupa hashtagul campaniei lansata de sindicalisti pentru a cere investitii in caile ferate, a fost modernizat din cotizatiile…

- Potrivit Primariei Capitalei, discutiile au vizat transferarea unor terenuri din proprietatea statului si din administrarea MApN in proprietatea municipiului Bucuresti, pentru a fi construite acolo locuinte sociale si pentru tineri, dar si pentru realizarea unor investitii care vizeaza sistematizarea…

- Salariile nete ale angajatilor Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) Bucuresti nu vor fi afectate de mutarea contributiilor de asigurari sociale (CAS) in sarcina acestora, in urma recentei modificari a Codului Fiscal prin OUG nr. 97/2017, desi societatea se afla in insolventa.

- Programul Prima Casa a dat tonul pe piața rezidențiala autohtona, susținand un volum semnificativ de achiziții de locuințe. Sunt și proprietați care nu se incadreaza in plaja de prețuri acoperita de acest program, locuințe mai scumpe, cu prețuri de peste 80.000-100.000 de euro, la care un credit co-garantat…

- E cea mai scumpa casa de vanzare in județul Giurgiu, dar ramai uimit sa vezi unde se afla. Costa aproape 300.000 de euro!! Cea mai scumpa casa de vanzare in Giurgiu poate fi achiziționata pentru suma de 295.000 de euro. Poate te-ai aștepta ca aceasta sa se afle in reședința de județ, dar proprietatea…

- Mai sunt cateva luni pana la momentul in care va intra in vigoare legea care face imposibila subventionarea generalizata a pretului energiei termice. Desi pentru Bucuresti, unde jumatate de milion de apartamente sunt racordate la RADET, asta inseamna dublarea pretului la caldura si apa calda, autoritatile…

- Sapte milioane de lei au fost alocati din Fondul de coeziune al Uniunii Europene pentru finalizarea unor investitii in ceea ce priveste retelele de distributie si colectare a apei. Banii vor fi folositi pentru continuarea lucrarilor demarate de...

- Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, ca parte a revolutiei fiscale implementate de Guvernul Tudose, va aduce pierderi de 440.025.000 de euro pentru Bucuresti, arata un calcul facut de consilierii generali ai PNL. Suma reprezinta pierderea cumulata a Primariei Capitalei plus cele sase primarii…

- Barbatul a mers cu un text bine pus la punct la magazinele de cartier din București. Purta in brațe un bax de brichete, cea mai buna marfa din țara. Parintele metodei de inșelaciune ”bricheta” pacalea angajații din magazine pe care reușea sa-i inșele. Tactica era urmatoarea: punea baxul de…