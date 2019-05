Stiri pe aceeasi tema

- O eleva din Alba Iulia și un elev din Sebeș au obținut premii speciale la secțiunea “Lectura ca abilitate de viața”, in cadrul Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura romana, etapa naționala, desfașurata in perioada 22-26 aprilie, la Bușteni. PER ASPERA AD ASTRA – „A citi inseamna a invața. E o…

- Etapa naționala a Olimpiadei de limbi romanice- limba franceza a avut loc in perioada 18-23 aprilie 2019, la Bistrița, județul Bistrița-Nasaud. Lotul olimpic al județului Teleorman a fost format din 12 elevi, care s-au intors cu premii și mențiuni. Elevii au fost insoțiți de Velcea Mirela Iuliana, profesor…

- Lista cu castigatorii este urmatoarea: Premiul I, limba si literatura romana clasa a VIII -a, LIVIA FRONA; Premiul I la Matematica la clasa a VIII -a, BULBOACA CIPRIAN; Mentiune la limba engleza, clasa a VIII -a, FUSA IOAN; Premiul I la limba si literatura romana, clasa a XII -a, BURSUC GABRIEL; Premiul…

- Astazi este Ziua Naționala a Greciei iar comunitatea elena din Iași a avut o serie de evenimente. Totodata in Iași sunt mulți olimpici la limba greaca iar astazi veți afla povestea unei eleve de 14 ani de la Liceul Teoretic V. Alecsandri. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/25-martie-Sens-unic-RDDiaconiuc.mp3…

- CONFERINȚA NAȚIONALA DE ASISTENȚA SOCIALA Penitenciara cu participare internaționala, Ediția – I- 2019. Evenimentul are loc intre 14-16 martie 2019, in cadrul Universitații „Al. I. Cuza” din Iași, Sala Aula Magna „Mihai Eminescu”. Materiale realizate de colega Raluca Daria Diaconiuc http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/14-martie-Sens-unic-RDDiaconiuc.mp3…

- Saptamina impreuna impotiva violenței in Iași! in ce consta seria evenimentelor veti afla din materialul realizat pentru astazi. Este o ampla manifestare in care sunt implicate unitați de invațamant preuniversitar din județul Iași. Un material realizat de colega Raluca Daria Diaconiuc http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/12-martie-Pulsul-zilei-RDDiaconiuc.mp3

- Cu sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi, impreuna cu Facultatea de Mecanica din cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi, organizeaza editia a IV-a a Concursului de Creativitate Tehnica Aplicata ”MECATRON”. Concursul de creativitate…