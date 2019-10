Exclusiv. Pensie specială record în Dolj: 30.713 lei brut Pensionarul de lux care are pensia speciala cea mai mare din judet este din Craiova. El a fost magistrat, potrivit datelor de la Casa Judeteana de Pensii Dolj. In Dolj sunt mii de persoane care traiesc cu pensia minima (indemnizatia minima) de 704 lei pe luna, asigurata prin lege. Conform datelor de la Casa Judeteana de Pensii Dolj, in județ exista aproximativ 39.000 de pensionari care incaseaza pensia minima. Aceasta a crescut la 704 lei de la 1 septembrie, odata cu cresterea punctului de pensie. Pana atunci a fost 640 de lei. 262 de persoane cu pensii speciale In timp ce 39.000 de oameni sunt… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

