- Cel mai important angajator din Zimnicea, Teleorman, a anuntat ca va disponibiliza 250 de oameni pana in ianuarie 2019. O fabrica de confectii functioneaza in cel mai sudic oras al Romaniei de 15 ani, potrivit digi24.ro.

- ”A fost o victorie de pus in rama”! Poli Iasi a intors rezultatul in inferioritate numerica la Giurgiu si Flavius Stoican poate pregati in liniste duelul cu FCSB din Copou. Ambrosie: ”Este victoria care ne va descatusa”

- Reporter IS scrie ca patronul Horia Sabo si-a parasit sotia pentru o barmanita de la piscina pe care o frecventa! Tibor Selymes e acuzat de fapte mult mai grave! Fostul international ar fi provocat un accident grav, fapta ascunsa cu ajutorul politiei. Selymes si-ar fi pus fosta sotie sa declare…

- Eșecul suferit in fața lui FC Hermannstadt (0-2), dar mai ales evoluția modesta a lui Poli, a fost un șoc pentru finanțatorul clubului, Horia Sabo. "E un rezultat neașteptat. Inca sunt daramat, trebuie sa recunosc. Jucatorii mi s-au parut fara vlaga, fara inspirație, fara curaj. Au banii la zi, condiții…

- Gonzalo Higuain a fost imprumutat de Juventus la AC Milan in acest sezon, iar atacantul argentinian a dezvaluit ca venirea lui Cristiano Ronaldo in Serie A i-a determinat pe oficialii campioanei sa renunte la el.

- Finanțatorul moldavilor, Horia Sabo, nu crede ca Flavius Stoican i-a pedepsit pe Andrei Cristea și pe Ionuț Panțaru, scoțandu-i din lot tocmai inaintea meciului cu CFR, pentru ca și așa are șanse minime in Gruia. Poli Iași va aborda meciul cu CFR, de la Cluj, fara capitanul Andrei Cristea, golgeterul…

- Poli Iași a invins Dinamo, scor 1-0. Florin Bratu analizeaza posibilitatea ramanerii pe banca alb-roșilor și garanteaza ca nu vor rata play-off-ul in acest sezon. "In momentul de fața nu m-am gandit la demisie. Și eu fac greșeli, dar am ambiție. Nu renunț la visul meu. Voi vedea daca la Dinamo sau in…

- Clubul Politehnica Iasi a oficializat, astazi, transferul mijlocasului francez Daudet N'Dongala. Jucatorul in varsta de 23 de ani a semnat un contract pe doi ani cu gruparea ieseana si ar putea debuta pentru Poli chiar in meciul de luni