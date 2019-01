Stiri pe aceeasi tema

- Andreas Calcan (24 de ani), intrat in ultimele 6 luni de contract cu Almere City, e la un pas de a ajunge la Viitorul lui Gica Hagi. Calcan ar urma sa joace la Viitorului alaturi de Eric in ofensiva, mai exact pe postul de mijlocaș ofensiv. Jucatorul și Viitorul s-au ințeles, iar azi ramane sa se ințeleaga…

- Gica Hagi anunta o noua lovitura pe piata transferurilor. Un mijlocas de doar 16 ani, Alexi Pitu, a fost ofertat de o echipa din strainatate, dar acesta va ramane in ”curtea” Viitorului:

- Patronul celor de la Viitorul, fosta campioana a Ligii 1 Betano, Gica Hagi, a vorbit despre o posibila colaborare cu Gica Popescu. Fostul mare international si totodata cumnatul "Regelui" ar putea ocupa o functie administrativa in cadrul clubului constantean.

- Fundașul central Costi Dima, 19 ani, a plecat in aceasta iarna de la VIitorul și a ajuns in cantonamentul Astrei. Clubul din Giurgiu a anunțat ca fundașul Costi Dima s-a alaturat lotului condus de Costel Enache, aflat in pregatire in Antalya. Jucatorul a plecat gratis de la Viitorul, unde ajunsese vara…

- Standard Liege și Sevilla sunt cluburile despre care presa din Romania au scris ca ar fi interesate de transferul lui Ianis Hagi. Dupa 3 infrangeri ale Viitorului in ultimele 3 meciuri din 2018, discuțiile din media s-au calmat, dar Gica Hagi spune ca fiul sau "iși dorește un transfer in strainatate,…

- Gica Hagi, antrenorul Viitorului, s-a declarat extrem de nemulțumit de prestația elevilor sai in meciul pierdut cu Hermannstadt, scor 0-1. "Bine ca a venit vacanța. Suntem nemulțumiți. N-am fost proaspeți, limpezi la minte. Cand domini in careu trebuie sa ai limpezime, sa vezi poarta, dar noi n-am facut…

- Dezvaluirile din CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, au ”incendiat” vestiarul Viitorului. Gica Hagi l-ar fi pedepsit crunt pe fotbalistul acuzat ca ar fi harțuit o tanara de 24 de ani, dupa partida FC Viitorul-Dinamo, scor 4-1. Conform unor surse bine informate, “Regele” ar fi decis sa-l lase pe drumuri…

- Gica Hagi, managerul Viitorului, a explicat de ce la fiecare meci are reacții nervoase pe marginea terenului, acest lucru fiind vizibil și la partida caștigata astazi cu Dunarea Calarași, scor 1-0. "Eram conștienți ca vom intalni un adversar bun. S-au acomodat foarte rapid in Liga 1. Am jucat mai direct,…