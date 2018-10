Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (60 de ani) a ajuns in faza in care nu mai neaga ca se baga peste Nicolae Dica (38 de ani), iar acum merge si mai departe. In contextul in care se pregateste sa-si vanda antrenorul in Arabia Saudita pentru 500.000 de euro si planuieste sa-l "catapulteze" pe Ionut...

- Pe langa presiunea uriașa pe care o pune patronul, Nicolae Dica a mai primit o lovitura ieri dimineața! Staff-ul medical l-a anunțat pe tehnicianul de 38 de ani ca la meciul cu CSU Craiova de duminica seara nu se va putea baza pe serviciile lui Alexandru Stan, inca nerefacut! Fundașul stanga transferat…

- Becali nu mai are rabdare cu Nicolae Dica. Dezamagit de jocul echipei, șeful de la FCSB are deja un înlocuitor surpriza pentru tehnicianul care a ratat toate obiectivele în sezonul trecut.

- Nicolae Dica ar putea pleca de la FCSB daca in urmatoarele 5 meciuri echipa nu obține rezultate bune. Tehnicianul a primit ultimatum de la Gigi Becali, care a anunțat ca va lua o concluzie dupa ultima etapa a turului din sezonul regulat. Președintele de imagine al FCSB-ului, Helmuth Duckadam, nu crede…

- Gigi Becali a anunțat ca FCSB ar putea face noi transferuri in cazul in care se va califica in grupele Europa League. Formația lui Nicolae Dica a pierdut turul cu Rapid Viena, scor 1-3, iar joi va juca meciul retur, de la 21:30, in direct la ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. "Vineri discutam din nou despre…

- Fostul atacant de la Stuttgart si Schalke, Ciprian Marica, si-a ironizat ultima echipa din CV, FCSB. Plecat in 2016 fara niciun gol marcat, fostul international roman ironizeaza postura in care se afla actualul tehnician al vicecampioanei, Nicolae Dica.

- FCSB s-a calificat in playoff-ul Europa League dupa o victorie obtinuta in ultimele secunde ale returului cu Hajduk Split. Echipa antrenata de Nicolae Dica a inscris pentru 2-1 prin Harlem Gnohere, francezul finalizand o centrare excelenta trimisa de pe partea dreapta de Romario...

- FCSB a incheiat la egalitate, 0-0, meciul din deplasare cu Hajduk Split, din prima mansa a turului trei preliminar al Europa League. Dennis Man a fost inlocuit la pauza cu Jakolis, iar antrenorul Nicolae Dica a explicat decizia. Returul se va disputa joia viitoare, pe Arena Nationala, de...