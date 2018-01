Stiri pe aceeasi tema

- Dat ca si transferat la Sparta Praga, Nicusor Stanciu (24 de ani) se afla tot in cantonamentul campioanei Belgiei, Anderlecht Bruxelles. Spynews.ro a aflat ce anume sta in calea trecerii internationalului roman la echipa din Cehia.

- Un fan al Denisei Raducu si-a demonstrat atasamentul fata de artista care a plecat dintre noi timpuriu, tatuandu-si pe brat chipul cantaretei. Acesta a publicat poza cu tatuajul respectiv pe Facebook,A iar prietenii sai l-au felicitat pentru gestul facut in memoria Denisei.

- Toți cei care au indragit-o pe Denisa Raducu nu pot trece peste pierderea ei. Fiecare dintre aceștia și-o amintesc așa cum ii incanta mereu: cu zambetul pe buze și cantand. Recent, un tanar a facut un gest extrem.

- Marian Vasile a devenit celebru in primavara anului trecut, cand a fost supranumit “vraciul” Denisa Raducu, dupa ce a incercat sa o salveze pe regretata artista cu tratamente naturiste. A

- SCANDAL IMENS in Baia Mare. POLITIST BATUT de elevul examinat. Ultraj asupra unui polițist dupa examinare practica pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule In data de 3 ianuarie a.c., cetațeanul B.V.S., domiciliat in Baia Mare, s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere…

- Emilian Raducu, tatal Denisei Raducu, a hotarat sa transforme mormantul fiicei sale intr-un muzeu. In urma luptei pierdute cu cancerul, tatal Denisei Raducu a decis sa transforme mormantul fetei intr-un muzeu. Dupa ce au trecut de noaptea dintre ani fara regretata cantareata, familia Denisei Raducu…

- Florin Salam nu stie ce vrea de la viata, dupa ce a fost tradat de Roxana Dobre, scrie spynews.ro. Marturie stau ultimele decizii pe care acesta le-a luat. Citeste si Florin Salam, gata sa stearga cu buretele faptul ca Roxana Dobre l-ar fi inselat. Manelistul a facut primul pas spre marea…

- Florin Salam nu are liniste de Sarbatori! Dupa ce a fost tradat de Roxana Dobre, celebrul manelist este tinut in joc de glezne de propria familie. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat detalii picante din casa artistului.

- Una dintre cele mai indragite artiste din industria muzicala romaneasca a facut marturisiri uluitoare. Nico a povestit reporterilor Spynews.ro cateva episoade din copilaria sa, atunci cand se certa cu surorile sale pe cadourile primite de la Moș Craciun.

- La aproape o luna de cand fratele Biancai Dragusanu si un prieten de-ai lui au fost snopiti de oamenii legii, din greseala, cel dintai are probleme serioase de sanatate. Bogdan Dragos este director la o firma din Timisoara si, potrivit unor prieteni din anturajul, el este si acum in grija medicilor.

- La patru luni de la moartea Denisei Raducu, scandalurile sunt mai aprinse ca niciodata! Malus, sotul Adelinei, are un cui impotriva lui Liviu Dovleac din cauza incasarilor pe care managerul le ia din difuzarile Denisei pe canalul de Youtube! “Malus nu il avea la suflet pe Dovleac inca din perioada in…

- Frumusetea nu tine cont de varsta! Chiar daca a ajuns la 39 de ani, Anca Neacsu, arata demential! Recent, fosta componenta a trupei A.S.I.A. a intors toate capetele barbatilor intr-un centru comercial din Capitala. Imaginile surprinse de reporterii Spynews.ro sunt senzationale!

- In urma cu doua zile, Denisa Raducu ar fi implinit varsta de 28 de ani. Din pacate, pe 23 iulie tanara artista s-a stins din viața, lasand in urma numai durere. De ziua ei, Geta Dovleac a facut un gest tulburator la cimitir. Geta Dovleac, mama Denisei Raducu, i-a așteptat pe fanii regretatei artiste…

- In urma cu doua zile, Denisa Raducu ar fi implinit varsta de 28 de ani. Din pacate, pe 23 iulie tanara artista s-a stins din viața, lasand in urma numai durere. De ziua ei, Geta Dovleac a facut un gest tulburator la cimitir.

- Zi extrem de trista pentru familia Denisei Raducu. Aceasta ar fi implinit, pe 13 decembrie, 28 de ani. Denisa Raducu, cunoscuta publicului larg sub numele de Denisa Manelista, a incetat din viața in data de 23 iulie anul acesta . Denisa Raducu a fost inmormantata in zi de mare sarbatoare . Tanara artista,…

- Ziua de astazi este, fara indoiala, una dintre cele mai dificile zile din acest an pentru familia Denisei Raducu. Iar asta pentru ca, azi, regretata artista ar fi implinit 28 de ani, moment care, din pacate, este incarcat de tristețe.

- O inregistrare cu un colind de Craciun a fost facuta de Denisa Raducu chiar inainte sa moara. Echipa care se ocupa de contul de Facebook al regretatei artiste le-a facut o surpriza admiratorilor Denisei Raducu și a dat publicitații inregistrarea pe care aceasta a facut-o inainte de a muri. Scandal…

- Lucrurile par sa fie departe de a se liniști in familia Denisei Raducu. Iar acum, pe langa problemele legate de moștenirea pe care regretata artista a lasat-o in urma, a mai inceput un scandal intre iubitul vedetei, pe de-o parte, și restul familiei acesteia, de cealalta parte.

- Un jucator cunoscut, din fosta echipa a lui Mircea Lucescu a avut parte de momente cumplite intr-o parcare. Acesta a fost batut cu bestialitate de doi barbati. Motivul pentru care s-a ajuns la violenta este greu de imaginat!

- Mai exact, spun sursele, intre moștenitorii de drept ai Denisei și casele de producție cu care aceasta a lucrat se desfașoara, de luni bune, un razboi surd și care, pare-se, poate fi soluționat doar de instante, scrie spynews.ro. Citeste si Mama Denisei Raducu a vrut sa se sinucida. A fost…

- Locul in care Denisa Raducu isi doarme somnul de veci a fost profanat. Rudele si apropiatii regretatei cantarete sunt furiosi de ceea ce s-a intamplat si se roaga pentru o minune. Maine se implinesc patru luni de cand artista cu chip de inger a fost rapusa de cancer, maladia cu care s-a luptat din martie.

- Gica Popescu si-a luat pe nepregatite prietenii si fanii, atunci cand a decis sa-si schimbe look-ul. Ajuns la 50 de ani, „Baciul” s-a ras in cap, iar primele imagini cu noua infatisare a fostului star al „Generatiei de Aur” au fost surprinse de paparazzii Spynews.ro.

- Cantarețul de muzica populara a vorbit despre cat de grea e viața de artist. Constantin Enceanu vrea sa stea mai mult cu nepoții sai, dar nu poate refuza ofertele primite, pentru a nu ieși din hora. Constantin Enceanu a pus punctul pe ”i” și a vorbit, fara ocolișuri, despre partea mai puțin frumoasa…

- Familia Deniei Raducu a decis sa scoata la iveala inregistrari de senzație cu artista cantand piese dedicate Sarbatorilor de Iarna si nu manele, asa cum o stia toata lumea. Scene sfasietoare la mormantul Denisei Raducu. Incredibil cine a venit sa o planga pe artista FOTO "Canta colinde…

- Primarul comunei Schela, din Judetul Gorj, Aristide Serbanescu, este acuzat de un localnic ca l-ar fi agresat chiar in sediul primariei. Presupusa victima a cerut in instanta de judecata un ordine de restrictie pentru ca nu mai iese din casa de frica edilului.

- A mai trecut o etapa și Pandurii nu a reușit sa aiba inca prima sa victorie pe terenul „propriu" de la Motru de cand evolueaza in Liga a II-a. Adversara in meciul de sambata i-a fost Ripensia Timișoara, echip...

- Mai exact, la prima ora a dimineții, liniștea din Ștefanești a fost intrerupta de plansetele catorva barbați in toata firea, scrie spynews.ro. Aceștia, veniți tocmai din Polonia, membri ai fan-clubului Denisei de acolo, și-au dorit sa vada locul in care a fost inmormantata talentata artista.…

- Și-a vazut fiica in sicriu, iar acum spune ca nu mai are pentru cine sa traiasca, scrie click.ro. Geta Dovleac, mama regretatei cantarețe Denisa Raducu (n.r – Manelista) ne-a marturisit ca vrea sa moara mai repede, pentru a fi alaturi de fiica sa, in Ceruri. Citeste si Cum vrea sora Denisei…

- „Aflat in patrulare intr-o padure de stat administrata de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, padurarul a observat un grup de mai multe persoane, cu doua atelaje, care taiasera ilegal 15 arbori din fondul forestier de stat. Prima caruța a parasit locul, iar barbatul a incercat sa opreasca a doua…

- În ultima vreme, tot mai multe lucruri încep sa iasa la iveala cu privire la moartea Denisei Raducu. Și, evident, se fac tot felul de speculații cu privire la boala de care a suferit și care, acum aproape patru luni, a rait-o din lumea celor vii. Mai exact, de ceva vreme,…

- Mai exact, de ceva vreme, tot circula in public informații ca, de fapt, Denisa nu ar fi avut cancer hepatic și ca problemele ei vin de mult mai multa vreme, de caxnd s-ar fi descoperit ca avea cancer ovarian care a metastazat, scrie spynews.ro. Iar acest lucru i-a revoltat pe cei din familia cantareței.…

- La patru luni de la moartea fulgeratoare a Denisei Raducu, au aparut noi detalii despre boala de care sufera artista. Se pare ca nu a fost vorba de aceeasi boala care a rapus-o si pe Ileana Ciuculete, asa cum se credea pana acum.Apropiatii manelistei au declarat de ce suferea, de fapt.

- Mai mult, se pare ca tanara a dus lupta mai bine de un an, nu doar cateva luni cum s-a vehiculat de la apariția informației in presa tabloida, scrie evz.ro. Citeste si Cum vrea sora Denisei Raducu, Adelina, sa o "readuca" pe solista in familie. Are nevoie de tot ajutorul DIVIN In timp…

- Agresiunea s-a petrecut vinerea trecuta intr-un magazin din comuna Belcești, județul Iași. Victima este Fabian Busuioc in varsta de 28 de ani si a fost urmarita cateva zeci de minute inainte de agresiune. Barbatul a fost pur și simplu calcat in picioare și lovit in mod repetat de doi indivizi…

- Daca inainte de a afla ca sora ei suferea de boala care, de altfel, a și rapit-o din lumea celor vii, Adelina nici nu concepea sa mai faca un copil, lucrurile pare ca s-au schimbat, scrie spynews.ro. Și, mai mult decat atat, spun surse apropiate familiei vedetei care s-a stins din viața in urma cu…

- Cazul Ilenei Ciuculete si cel al Denisei Raducu au fost indelung dezbatute in presa, dupa ce cele doua artiste au contactat un virus hepatic care a dus la sfarsitul lor fulgerator. Ipotezele imbolnavirii au fost diverse, insa in ambele situatii s-a vorbit despre constractrea virusului hepatic la salonul…

- Vasile Miriuta si-a atacat dur jucatorii dupa infrangerea drastica suferita in fata celor de la Viitorul, scor 0-4. "Incercm sa pregatim echipa, sa facem ceva. Din pacate unii au stricat in cateva zile tot ce am incercat sa cladim. Bineinteles, am informat conducerea in dimineata de dupa meciul din…

- Un elev de 13 ani a ajuns in coma la spital, dupa ce s-a batut cu un coleg pe holul scolii. Incidentul nefericit s-a petrecut la scoala din satul Croitori, comuna dam-boviteana Uliesti. Conflictul a izbucnit intre cei doi baieti in timpul pauzei. Baiatul de 13 ani a fost lovit de un alt baiat de […]

- Un scandal de amploare a izbucnit recent, dupa ce solistul Calin Geambasu (40 de ani) si-a acuzat parintii ca l-au maltratat si umilit din copilarie si pana la varsta adolescentei. Muzicianul Petre Geambasu (74 de ani) recunoaste ca „l-a altoit din cand in cand“, dar nu in maniera dura descrisa de fiul…

- Denisa Manelista a fost premiata pentru numarul de abonați pe care le-au avut videoclipurile ei pe platforma YouTube. Denisa Raducu, cunoscuta publicului larg pe numele de scena Denisa Manelista, a incetat din viața pe 23 iulie anul acesta . Denisa Manelista a fost inmormantata in localitatea ei natala,…

- Chiar daca Denisa Raducu nu mai este printre noi, muzica ei traiește veșnic, iar asta o demonstreaza premiul primit de artista dupa naștere. Cantareața a fost felicitata de șefii de la Youtube pentru numarul mare de fani pe care il are.

- Este vorba de o cantareața, care ce credeți, este tot blonda. Pare exact tiparul de femeie pe care il place Marcel Toader, insa relația lor se bazeaza doar pe prietenie și incredere. Surse din anturajul afaceristului au marturisit ca, de cand s-a desparțit de Maria Constantin, Marcel Toader a gasit…

- ”Sa va explic ce o sa fac cand se voteza in Parlament. In primul rand votez pentru, pentru ca Sorin Grindeanu a fost un ministru bun al Telecomunicațiilor, pana la precis. In al doilea rand, o sa citez din domnul Dragnea, care a spus așa: ca este securist, ca e vandut sistemului, ca a tradat. Și…

- Maine se implinesc trei luni de la moartea Denisei Raducu, dar rudele si fanii care au pretuit-o enorm nu pot sa se impace cu gandul ca ea a parasit aceasta lume. Iar unii dintre ei, chiar ii cer regretatei cantarete sa le dea semne de pe lumea cealalta. Si nu mica le-a fost mirarea cand le-au avut.…

- Dar, daca soarta cruda nu ar fi rapit-o pe cantareața, anul acesta, Denisa ar fi implinit 28 de ani și, ca in fiecare an, pe 13 decembrie, satul ei natal ar fi fost in sarbatoare, scrie spynews.ro. Acum insa, rudele ei se pregatesc pentru o pomana mai trista ca niciodata, la care sa ii invite pe…

- Politia si Protectia Copilului Vaslui fac ancheta in cazul unui minor in varsta de zece ani. Copilul a ajuns la spital cu numeroase echimoze pe corp dupa ce a fost batut de catre mama sa cu fierul de calcat.

- Familia lui Kate Middleton a fost facuta de rușine de catre Gary Goldsmith, fratele lui Carole Middleton. Potrivit presei britanice, barbatul și-a batut soția și a fost arestat, vineri dimineața, pentru violența domestica. Gary Goldsmith și soția sa, j=Julie-Ann Joi seara, Gary Goldsmith și soția sa,…

- Aradeanca Maria Avramut are 54 de ani si din anul 1980 are o meserie mai rara in randul femeilor si anume aceea de sudor. Aceasta spune ca ii place meseria foarte mult si nu ar schimba-o pentru nimic in lume.