- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , dezvaluie o mega-bomba din televiziune! Anca Lungu, una dintre super-vedetele Antenei 1, a anuntat ca demisioneaza, sursele noastre afirmand ca prezentatoarea TV doreste sa inceapa o noua viata cu un milionar grec. ( NU RATA, AICI: Niciodata n-ai mai vazut-o asa…

- Catrinel Sandu, despre cea mai grea perioada din viața ei. Vedeta a venit in Romania in urma cu cateva luni și a acordat un interviu, in care a vorbit despre soțul ei și plecarea in America, insa a ascuns divorțul de Gabi Trifu. Blonda a reușit sa para in fața tuturor, o femeie fericita, deși avea probleme…

- Impresara Anamaria Prodan a inceput anul 2018 cu dreptul. Aceasta a fost numita președinte onorific la o școala de fotbal. Anamaria Prodan, in varsta de 45 de ani , este cunoscuta și ca vedeta de televiziune, dar și ca impresara. Anamaria Prodan, care a petrecut Revelionul in Dubai , alaturi de soțul…

- Adriana Bahmuțeanu nu mai apare pe micile ecrane. Prezentatoarea și-a dat demisia de la postul de televiziune Antena Stars, unde a lucrat in ultimii ani. Veste neașteptata din lumea televiziunii. Adriana Bahmuțeanu, care a fost casatorita cu omul de afaceri Silviu Prigoana , nu mai apare pe micile…

- Vedeta de televiziune Catrinel Sandu are, in America, impreuna cu cel care ii este inca soț, Gabriel Trifu, o vila de aproape jumatate de milion de dolari. Catrinel Sandu a fost in centrul atenției in ultima perioada de timp dupa ce a anunțat public ca divorțeaza de fostul jucator de tenis gabriel Trifu,…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei, in numar foarte mare, o apreciaza si ii transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta le si raspunde. Cantareata le-a pregatit fanilor o surpriza, odata cu trecerea in anul 2018. Vedeta…

- Catrinel Sandu divorțeaza de tenismenul Gabriel Trifu. Vedeta a facut anunțul pe o rețea de socializare. „Fiecare sfarsit de an este o ocazie pentru a face un bilant. Pentru este mai mult de atat. Este incheierea unui capitol important din viata mea. Dupa separarea de mai bine de un an de zile, eu…

- Florin Salam nu are liniste de Sarbatori! Dupa ce a fost tradat de Roxana Dobre, celebrul manelist este tinut in joc de glezne de propria familie. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat detalii picante din casa artistului.

- „Era o suferința pe care o acceptam cu dragoste. De ce? Pentru ca Dumnezeu mi-a dat-o ca sa-mi dea palma, sa ma mantuiasca cu forța", a spus Gigi Becali. „Cand fata mea a facut un accident și știam ca eu sunt in pușcarie și nu pot sa-mi ajut copilul... Ce fel de tata eram eu? Eram inchis și…

- Emisiunea „Aici eu sunt vedeta“ de la Antena 1 va mai avea doua ediții in care apare Dan Bittman, urmand ca apoi acesta sa fie inlocuit. Noul prezentator va fi Cosmin Seleși. El va aparea in emisiune din sezonul al doilea, care incepe din ianuarie 2018. Contactat de paginademedia.ro , Dan Bittman a…

- „Da, intotdeauna m-as intoarce, pentru mine este o onoare ca am antrenat-o pe Steaua” a declarat Laurentiu Reghecampf, cel care a antrenat-o in 2 randuri pe Steaua reusind sa castige 2 titluri, o Supercupa a Romaniei si Cupa Ligii. Antrenor la Al Wahda in Emirate, Reghecampf a comentat si faptul ca…

- Expertiza suspectei in cazul crimei de la metrou Dristor va arata ca femeia avea probleme psihice, spun criminalistii. Psihologul criminalist Tudorel Butoi atrage atentia ca legea sanatatii mintale in Romania este o lege perimata.Citește și: Ipoteze șocante ale anchetatorilor privind crima…

- Cristi Chivu, alaturi de Adelina și de cele doua fiice ale lor, a venit pentru cateva zile, in Romania. Și, pare-se, a inceput deja sa se rasfețe cu bucuriile pe care le poate oferi Capitala.

- Alina Vidican este convinsa ca Sarbatorile de Iarna nu pot fi mai frumoase la Miami fața de cele petrecute in sanul familiei, la o masa pregatita de mama sa, bucurandu-se, alaturi de copiii ei, de toate bunatațurile tradiționale romanești. Nevestele lui Cristi Borcea, geloase pe Alina Vidican.…

- Ana Maria Donosa este actrița care i-a luat locul regretatei artiste Stela Popescu, in turneul pe care Teatrul Constantin Tanase il susține in Spania. Legendara actrița Stela Popescu urma sa plece in turneu in Spania, impreuna cu Alexandru Arșinel și cu colegii de la Teatrul Constantin Tanase din Capitala,…

- "In numele Guvernului Germaniei, condamn in termenii cei mai duri testul cu racheta intercontinentala" efectuat de regimul Kim Jong Un, a declarat Sigmar Gabriel. "Comportamentul lipsit de rationalitate al Coreei de Nord reprezinta un pericol enorm pentru securitatea internationala", a adaugat…

- Accidentul rutier s-a produs joi seara, pe drumul national 79, intre localitatea Simand si intersectia cu Santana, din judetul Arad. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Arad, Claudia Iuga, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca o masina in care se aflau patru…

- Potrivit ISU Sibiu, explozia s-a produs din cauza acumularilor de gaze, fara sa fie urmata de incendiu. Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite. Barbatul a fost transportat la spital inainte de a ajunge pompierii, avand arsuri, iar femeia a fost preluata de catre SMURD si transportata…

- Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza vantului puternic, toate porturile constantene, respectiv Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea, Midia si Mangalia, au fost inchise incepand cu ora 15.15. Judetul Constanta se afla sub avertizare cod galben de vant puternic pana la ora 17.00. …

- Oana Zavoranu are o mare problema cu divele din Romania care așteapta sa primeasca totul gratis de la trusturile de televiziune. Oana Zavoranu a vorbit in emisiunea „Xtra Night Show” despre „divele” din showbizul romanesc și susține ca foarte multe dintre acestea promoveaza fals anumite produse. In…

- Presedintele a fost excus din procesul de numire a magistratilor Parlamentarii din comisia speciala privind legile justitiei au adoptat abrogarea articolului care prevede ca presedintele poate refuza, o singura data, numirea judecatorilor si procurorilor care au promovat examenul de capacitate.…

- Comisia speciala parlamentara privind legile Justiției a decis joi ca președintele Romaniei sa nu mai poata refuza numirea judecatorilor și procurorilor. Astfel, membrii comisiei au abrogat articolul aflat în vigoare din Legea statutului judecatorilor și procurorilor, potrivit…

- Nicolae Guța, barbatul cu care Beyonce de Romania are o fetita, nu este deloc impresionat de drama femeii. Mai mult, mesajul pe care, prin interpuși, i l-a transmis lui Beyonce de Romania este unul extrem de dur, scrie SpyNews. Nicolae Guta, probleme grave de sanatate dupa ce si-a taiat din…

- "Bai, ti-am furat banii din buzunar?" "Infractorul asta, bai" "Untul s-a facut 10 lei. pe cine sustineti voi, oameni buni, romanilor?!" "Noi am facut tara asta, nu tu. La puscarie cu voi" Au fost doar cateva dintre replicile aruncate intre cele doua tabere care au…

- Purtatorul de cuvant al Ambulantei Prahova, George Duta, a declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, ca echipajul Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova, format din asistent si ambulantier, a fost solicitat sa acorde primul ajutor in Ploiesti, pe strada Negru Voda. Echipajul a ajuns la…

- Mai mult, senatorul de Timiș Alina Gorghiu crede ca nici Liviu Dragnea nu mai poate ramane in fruntea PSD și a Camerei Deputaților. „Dupa tot ceea ce am vazut dupa ședința PSD, acest partid nu mai poate ramane la guvernare. Riscam ca imaginea Romaniei sa aiba de suferit. Am ajuns intr-o…

- Viața vedetelor n-o sa mai para o lume inaccesibila, stralucitoare și plina de mister. Și asta pentru ca veți afla lucruri …chiar din interior, de la ”una de-a lor”! Povești neștiute ori nespuse pana acum, adevaruri din spatele unor vorbe meșteșugite, evenimente unde se afișeaza ținute elegante și zambete…

- Romania a retrogradat pentru prima data din 1993 in al treilea esalon din Cupa Davis. Tricolorii au fost invinsi cu 0-5 in Israel si vor juca urmatorul meci impotriva selectionatei din Luxemburg. Meciul se va disputa pe teren propriu, in turul I al Grupei a doua a zonei Europa/Africa a Cupei Davis.…

- Adelina Pestrițu este, cu siguranța, fericita. Iar dovada cea mai bune este adusa de imaginile pe care paparazzii Spynews.ro le-au obținut in urma cu cateva seri, focoasa bruneta fiind surprinsa in ipostaze mai mult decat explicite in compania iubitului ei.

- Monica Iacob Ridzi, fostul ministru al Tineretului si Sportului, a plâns li a cerut sa fie pusp în libertate dupa ce a executat 3 ani din pedeapsa primita. Avocatul Monicai Iacob Ridzi a spus ca fostul ministru a executat 3 din cei 5 ani și are doi copii…

- Draga Olteanu Matei este una dintre cele mai iubite actrite de comedie din Romania, insa putin cunosc drama prin care a trecut in urma cu ceva ani. Vedeta a fost nevoita sa se mute la Piatra Neamt, dupa ce a pierdut casa din Bucuresti.

- Judetele Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Arges, Prahova si Dambovita se afla sub avertizare cod galben de ceata pana la ora 10.00. In cele sapte judete, ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Totodata, potrivit Centrului Infotrafic,…

- Liderul american a declarat intr-un interviu pentru Fox Business Network ca problema nord-coreeana ar fi mai usor de rezolvat daca Statele Unite ar avea o relatie mai buna cu Rusia. "Cred ca am putea avea o relatie buna" cu Rusia, a afirmat Trump, adaugand: "Cred ca situatia nord-coreeana…

- Iulia Vantur vrea sa devina mama, insa nu se mai gandește la casatorie. Vedeta a povestit la tv ca și-ar dori sa aiba un copil, mai ales ca are 37 de ani și simte ca a sosit vremea. Iulia Vantur se afla in Romania unde va petrece timpul cu familia și prietenii apropiați. Aceasta a vorbit despre casatorie…

- Cea mai importanta persoana din viata luiA Catalin Radu Tanase este, fara indoiala, fiica sa, Carmina, pe care o adora si alaturi de care incearca sa petreaca tot mai mult timp. Desi este un barbat divortat de ceva vreme, reporterul Pro TV nu si-a refacut viata alaturi de nicio femeie. Cu toate acestea,…

- Britanicii de la The Guardian au dedicat un intreg material economiei Romaniei, care 'este acum in plina dezvoltare, dupa ce fosta țara comunista a intrat in Uniunea Europeana in 2007'.La un birou elegant situat in centrul Bucureștiului, co-fondatorul Fitbit și directorul executiv al companiei…