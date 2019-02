Stiri pe aceeasi tema

- „Ceea ce fac Liviu Dragnea și PSD este fara precedent in țara noastra. Niciodata in istoria Romaniei nu a existat un partid care sa promoveze in halul acesta mediocritatea, manipularea, impostura și eșecul profesional, așa cum face PSD de doi ani de zile. Avem de-a face, din pacate, cu o expansiune…

- "Securistii si-au facut doua partide. Unul pe stanga, unul pe dreapta. Pe stanga e partidul lui Maior si Coldea, Pro Romania, si pe dreapta partidul lui Ciolos. E simplu. Asta arata o foarte mare disperare. Faptul ca au inceput sa desfaca conservele arata o mare disperare, ceea ce e de bine", a declarat…

- Deputatul de Timiș Adrian Pau a anunțat, sâmbata, ca își va da demisia din PSD pentru a se înscrie în Pro România, deoarece „nu se mai regasește” în partidul condus de Liviu Dragnea.Adrian Pau, deputat PSD de Timiș, a declarat sâmbata, pentru…

- Mihai Tudose a demisionat din PSD, dupa 27 de ani. Fostul premier se va alatura partidului condus de Victor Ponta, Pro Romania. Daca președintele PSD, Liviu Dragnea, nu a avut nicio reacție pana in momentul...

- Senatorul Adrian Tutuianu a declarat, luni, într-o conferinta de presa la Târgoviste, ca va construi o alternativa la PSD, neprecizând însa daca își înființeaza o noua formațiune sau daca se va înscrie în vreun partid. El a mai spus ca are discutii cu…

- Succes nesperat al PSD. Doi deputați care saptamana trecuta iși anunțau demisia din partid pentru a se alatura formațiunii Pro Romania au decis sa revina in PSD. Anunțul a fost facut de liderul deputaților PSD Daniel Suciu. Conform acestuia, Mihai Mohaci și Mihai Popa au decis sa revina in PSD.Citește…

- Un calcul simplu arata ca presedintele, de fapt candidatul prezidential Klaus Iohannis are tot interesul sa-l aiba drept candidat pe Liviu Dragnea. O confruntare finala Iohannis-Dragnea ii asigura victoria actualului presedinte. Aceasta este calea cea mai simpla spre al doilea mandat. Asta ar explica…

- Vicepremierul Paul Stanescu a anunțat miercuri seara, dupa ce Liviu Dragnea a spus într-o conferința de presa ca CEX așteapta demisia de onoare a sa și a lui Lucian Șova, ca &"îmi voi face propria analiza si voi decide în