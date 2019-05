Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai periculosi interlop din clanul Corduneanu de la Iasi, Adrian – supranumit „Beleaua”, a fost eliberat conditionat de Tribunalul Cluj desi in urma cu mai putin o luna o alta instanta se impotrivea eliberarii sale.

- Judecatorul tribunalului din Lod a decis, luni, eliberarea din inchisoare a fundasului Gabriel Tamas, retinut in urma cu sase zile, dupa ce a fost suprins baut la volan, informeaza sport1.co.il.Tamas a fost plasat in arest la domiciliu, i s-a retinut permisul de conducere pana la finalizarea…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa condamne la cate patru ani si opt luni de inchisoare trei persoane din Carcea si Cosoveni, acuzate de comiterea infractiunii de evaziune fiscala. In acest dosar a fost inculpata si ...

- Revenit la vila de la Snagov, unde locuiește impreuna cu soția lui Claudia și micul Cezar, temutul Nuțu Camataru traiește o adevarata telenovela, fiind imparțit intre doua familii, scrie spynews.ro. Potrivit unor surse din anturajul liderului interlop, acesta ar avea unele necazuri legate…

- Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Camataru, va fi pus in libertate, marți, dupa ce magistrații Judecatoriei Gaești, județul Dambovița, au decis sa admita propunerea de eliberare condiționata formulata de Penitenciarul Gaești unde Catamaru era inchis pentru șantaj, conform MEDIAFAX. Potrivit…

- Nuțu Camataru a fost eliberat de judecatori și este așteptat acasa, in cursul zilei de astazi, de toți prietenii sai apropiați, dar in special de tanara lui soție, Claudia Brazilianca. In același timp, avocata care l-a scos din inchisoare, are de incasat o suma incredibila.

- Sambata, 23 februarie a.c., polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au identificat si depistat un barbat in varsta de 61 ani, banuit de savarșirea mai multor infracțiuni de viol și talharie calificata.El fusese recent eliberat condiționat din pușcarie dupa…