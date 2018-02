Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au raspuns apelului Fundației Mereu Aproape și au adus pantofi roșii pe treptele Muzeului National de Istorie a Romaniei pentru a marca lupta impotriva violenței. Pentru mii de femei din Romania, Valentine's Day a fost inca o zi in care au fost abuzate fizic și psihic…

- George Veron Puia ramane in spatele gratiilor. Decizia este definitiva si a fost luata de Tribunalul Constanta.Iata solutia instantei: "Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de condamnatul PUIA GEORGE VERON ,detinut in Penitenciarul Poarta Alba,jud.Constanta,impotriva sentintei penale nr.2868…

- Joi, 8 februarie, in jurul orei 12:45, Secția 2 Poliție Rurala Apahida, Postul de Politie Comunal Mociu, a fost sesizat prin SNUAU 112 de catre un barbat de 25 ani, din comuna Mociu, județul Cluj, despre faptul ca in jurul orei 12:30, in timp ce se afla in statia de transport in comun din centrul comunei,…

- Nici nu s-a intors bine din Thailanda, unde a fost cu iubita lui, ca a parasit din nou Romania. De data asta, prezentatorul de la "Romanii au talent" a ajuns in Statele Unite. Recent, Smiley a iesit intr-un club, unde s-a intalnit cu o blonda celebra, alaturi de care s-a pozat in ipostaze apropiate.

- Fostul mogul media Sorin Ovidiu Vintu iese la atac din spatele gratiilor. Acesta ii critica pe actualii lideri politici, Iohannis, Dragnea și Orban, spunand ca sunt „uniți de singura constanta a existenței lor - micimea”. Mai mult, fostul mogul completeaza, spunand ca din cauza acestor lideri suntem…

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un tânar cercetat pentru comiterea mai multor furturi de pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 6 februarie a.c., polițiștii au reținut pentru 24 de ore un tânar, în vârsta de 19 ani, din Cluj-Napoca, cercetat…

- Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare pentru infractiunea de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoane. Cu toate acestea,el nu va ajuge in staele gratiilor, pentru ca instanta a ...

- Politistii de frontiera au depistat un barbat urmarit general, care avea de executat o pedeapsa de un an și o luna pentru savarsirea infractiunii de uz de fals. „In data de 05.02.2018, in jurul orei 18.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F. Timisoara s-a prezentat, pentru efectuarea…

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un tânar cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului.”În urma probatoriului administrat, la data de 3 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca…

- Cabral, care este cunoscut pentru ironiile sale, a comentat in stilul sau caracteristic despre soția sa. Cabral, care a fost parasit de tatal sau biologic cand era doar un copil , este unul dintre cei mai simpatici prezentatori de televiziune de la noi. Cabral este casatorit cu Andreea Ibacka , cea…

- De cand si-a dat demisia de la Digi 24, frumoasa ex-stirista Laura Teodoru (37 ani) este foarte fericita si ii merge extraordinar de bine, am putea spune. Conduce un bolid Porsche in valoare de 100.000 de euro, iar apartamentul din nordul Capitalei a fost inlocuit cu o frumoasa vila in Baneasa, intr-o…

- Unii cred ca unele femei nu prea merita sa devina mame, iar dupa ce veți vedea imaginea de mai jos, probabil le veți da dreptate. Tanara din imagine este in stare sa faca ceva de neinchipuit, in timp ce baiețelul ei se afla in aceeași incapere cu ea. „Mama” s-a pozat intr-o ipostaza demna de un film…

- Samuel David Parra a impuscat anul trecut in luna aprilie un barbat din Dolj in cap din gelozie. Cetateanul francez a fost arestat si trimis in judecata pentru omor si nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda.

- La un an de la adoptarea in miez de noapte a celebrei OUG 13, principalii actori sunt inca pe scena politica, chiar daca au provocat cel mai mare protest din Romania de dupa Revolutie. Dragnea l-a dat jos pe Grindeanu pentru nesupunere, dar tot Dragnea i-a oferit ulterior o sinecura. Fostul ministru…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu a fost condamnat definitiv la sase ani si patru luni de inchisoare. Este decizia definitiva a Curtii de Apel dupa ce a fopst judecat pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani, informeaza…

- O fotografie in care apare Liviu Dragnea, alaturi de Nutu Camataru si Florin Salam a devenit virala pe retelele de socializare. Cu scopul de a-l discredita pe Liviu Dragnea, presedintele PSD, imaginea a inceput sa circule in diferite grupuri de pe Facebook. Fotografia il arata pe Nutu Camataru care…

- Un deținut care a evadat este din nou în spatele gratiilor, dupa ce autoritațile l-au prins în timp ce se întorcea în închisoare cu o punga de alcool, mâncare gatita și tutun. Autoritațile americane au fost avertizate ca mai mulți deținuți au evadat din…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul CME ( VEZI AICI: PRO TV prin Tudor Chirila in spatele mobilizarii #REZIST. Ce interese are televiziunea nr.1 sa scoata romanii in strada si cine e “sforarul”…

- Are puțin peste 50 de ani, ochii efectiv ii rad chiar și cand e serios, are replica și raspuns pentru orice. Attila Ambrus – supranumit și Whisky Man – e o legenda vie. Un spargator de banci care a facut istorie din anii 80 și pana in octombrie 1999, un personaj iubit și urat deopotriva, care a ținut…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Eurodeputata Norica Nicolai anunța ca va face o interpelare scrisa pentru președintele CE, Jean Claude Juncker.Potrivit…

- Ajuns la 82 de ani, Viorel Paunescu este, fara indoiala, unul dintre cei mai cunoscuti milionari din Romania. Lipsit de grija zilei de maine, fostul patron al clubului Steaua duce o viata de huzur, iar uneori prefera sa-si petreaca timpul departe de Anisoara, sotia sa.

- Ecaterina Andronescu, senator PSD și vicepreședinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din București și din țara strica imaginea Romaniei in afara și acrediteaza ideea ca Romania este o țara instabila și neguvernabila. Andronescu denunța acțiunile unor primari care ar fi…

- A inceput perioada oficiala de reduceri in magazine, dar asta nu inseamna neaparat ca o sa va gasiti hainele visate la preturi de nimic. Şi asta pentru că la noi se fac mai mult lichidări de stoc, adică se vând hainele cu numere foarte mici sau foarte mari rămase pe rafturi.…

- Gardienii sunt din ce in ce mai mult ținta unor atacuri dure din partea deținuților. Mai mult, aceștia au devenit agresivi și chiar i-au amenințat cu moartea pe cei care au indraznit sa-i sancționeze, susțin cei de la Sindicatul Penitenciarelor.

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste, intr-un mesaj postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului pentru ca, ”daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani…

- Politistii din Cugir au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din Cugir, care, in noaptea dintre ani, a sustras doua autoturisme cu care, fara a poseda permis de conducere, a circulat pe strazile din oras. Pe unul dintre autoturisme, l-a avariat. La data de 4 ianuarie 2018, politistii…

- Deținuții din peniteciare incep sa devina din ce in ce mai agresivi cu cei care ii supravegheaza, gardienii. In ultima perioada și cu ocazia sarbatorilor cei aflați in spatele gratiilor au inceput sa faca mari probleme. Sindicatul gardienilor, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor…

- Recunoașteți vedeta deghizata in Micul Ponei? Ei bine, starurile care au luat parte la cel mai spectaculos spectacol de divertisment din noaptea dintre ani, prezentat de Dan Negru, la Antena 1, au ghicit-o.

- Postul de televiziune nu va lasa sa va dezlipiți de micul ecran in noaptea dintre ani. De ce? Pentru ca va aduce invitați unul și unul - de la miniștri, la jurnaliști care va vor canta și incanta cot la cot cu cei mai iubiți artiști. Mihai Traistariu ii va canta Cameliei Mitoșeru: "Ca sa mi…

- In 2008 o anumita piesa se auzea la toate radiourile; unii o adorau, altii o detestau, fiind ceva aparte pe piata romaneasca. La scurt timp "Hot" a Innei a devenit hit nu numai in Romania, ci si in afara tarii. Zece ani mai tarziu, la radio se aud nume precum Antonia, Carla’s Dreams,…

- Bianca Dragusanu a uimit pe toata lumea cand si-a facut aparitia in public cu o cagula pe fata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce ascunde prezentatoarea TV sub masca, dar si motivul care a determinat-o sa apeleze la un gest pe cat de indraznet, pe atat de inedit, pe care nicio alta vedeta…

- Criminala de la metrou recidiveaza si in spatele gratiilor. Aceasta a comis mai multe fapte inclusiv in spatele gratiilor. Individa care a ucis cu sange rece o tanara la metrou, impingand-o intentionat in fata trenului, a agresat doi agenti supraveghetori, in spatele gratiilor, conform observator.tv.Citește…

- "Criminala de la metrou" nu renunta la atitudinea recalcitranta si in permanenta ofensiva. Magdalena Serban ar fi amenintat doua asistente de la Spitalul Penitenciarului Jilava ca ar putea avea soarta fetei pe care a omorat-o.

- Romania este din nou imparțita intre cei care vor ca situația din justiție sa ramana neschimbata și cei care vor sa schimbe ceva. Nimic nou, am scris despre asta, parerea mea este ca asistam la o batalie in care o mana de oameni care au controlat/controleaza traseele in justiție este in spatele protestelor.…

- România poate avea economia cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, dar ascunde un indicator mai putin magulitor: privarea sociala, arata statisticile Eurostat, citate de Bloomberg.

- DUPA GRATII…Contestatia formulata de catre Radu Ionut Toma, tanarul de 17 ani zis “Briliantul”, capul retelei de hoti din Barlad, a fost respinsa de catre magistratii Tribunalului Vaslui. In urma deciziei instantei, adolescentul va ramane in arest preventiv pentru urmatoarele 30 de zile. Acesta a ajuns…

- Printre participantii la protestul de duminica seara, din Piata Victoriei, s-au remarcat liderii PNL, Ludovic Orban si Raluca Turcan, dar fosti ministri tehnocrati, precum Raluca Pruna si Vlad Voiculescu. In acest context, Paul Hitter, un apropiat al organizațiilor și persoanelor care organizeaza proteste…

- Intr-o noua postare, extrem de dura, a politicianului Gelu Visan, aflam ca protestele din Romania sunt identice cu cele din Ucraina. Mai mult, politicianul este convins ca incidentul de la Colectiv a fost provocat prin calcule politice duse la extrem: „Colectiv a fost provocat, pentru a da jos cu ajutorul…

- In urma cu doua saptamani s-a consumat un episod extrem de interesant in relația dintre Romania și SUA. Senatorii din Comisia de Aparare au lipsit de la ședința in care se vota achiziția rachetelor Patriot, ceea ce a nascut un scandal uriaș. Coincidența sau nu, in plin scandal legat absența senatorilor,…

- Beyonce de Romania nu si-a mai refacut viata dupa ce s-a despartit de Nicolae Guta, caruia i-a daruit o fetita, si profita din plin de libertate. Se pare ca unul dintre barbatii care o apreciaza foarte tare, ba chiar dezvoltand o slabiciune pentru blonda, este chiar Nutu Camataru.

- In cadrul emisiunii „Oana Punct Roman” pe care o are pe pagina de Facebook a revistei Viva, Oana Roman a facut dezvaluiri incredibile despre Codin Maticiuc. Despre Codin Maticiuc s-a spus ca este un baiat de bani gata, pus numai pe distracție. Insa, in spatele acestei imagini, acesta se ocupa de un…

- Viața in spatele gratiilor nu pare sa fie conform cererilor facute pe banda rulanta catre CEDO. Cel puțin asta reiese din imaginile video, tot mai multe la numar, surprinse din inchisorile romanești.

- Vasile Panaite este, cum ii place sa spuna, singurul primar din Romania care și-a dat demisia pentru a fi prefect. A renunțat la Primaria Dragomirești, dupa ce, timp de 13 ani, a fost edilul ales al comunitații pentru care a avut și timp, și fonduri bugetare sa faca ceva vizibil. Acum, in noua sa calitate…

- In spatele unei biserici din Timișoara au aparut niște marcaje ciudate pe o alee. Oamenii se intreaba acum care este rolul acestora, scrie realitatea.net.In spatele bisericii „Pogorarea Sfantului Duh” din cartierul Dacia au aparut doua sageți mari și late.

- Romania este acum a treia țara ca atractivitate pentru investitori, dupa Slovenia și Irlanda. Ceea ce ne recomanda este randamentul muncii, menținut atractiv de salariile inca mici comparativ cu alte...

- Liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, se arata convins ca plingerea lui Veaceslav Platon, depusa in Romania, este ghidata de serviciile speciale ale Federației Ruse. Intr-un interviu acordat in exclusivitate Ziarului NAȚIONAL, Vlad Plahotniuc afirma FSB ar fi suparat pe guvernarea…