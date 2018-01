Exclusiv Numarul posturilor ocupate in administratia locala a depasit 700.000. In cateva judete, angajarile in sectorul public au urcat cu peste 10%

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația publica locala va fi o reforma fundamentala. Declarația a fost facuta de catre prim-ministrul Pavel Filip in cadrul unui interviu pentru Publika.md. Oficialul a precizat ca schimbarile in administrația publica locala sint de fapt o continuitate a reformei Guvernului care a avut loc in…

- Cluj, vedeta imobiliara a anului 2017. Cele mai valoroase locuinte, cele mai multe vanzari, campion la scumpiri Numarul tranzactiilor a crescut in 2017, ajungand la aproximativ 580.000, in conditiile in care preturile caselor au avansat, pe medie, cu 10%, lucru care a plasat piata imobiliara printre…

- În primele 11 luni ale anului 2017 au fost înregistrate, în toata tara, 571.828 de vânzari imobiliare, arata datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), ceea ce înseamna ca totalul anului se ridica la 580.000 de tranzactii.…

- Peste 17.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava, Caras-Severin, Covasna, Giurgiu, Salaj, Suceava si Buzau sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru…

- Alina Gorghiu este avocata și se afla la al treilea mandat in Parlamentul Romaniei. Este prima femeie care a ajuns președinte al Partidului Național Liberal, intr-un moment delicat, dupa retragerea lui Vasile Blaga, și și-a dus mandatul in fruntea liberalilor pana dupa alegerile parlamentare din 2016,…

- In județul Alba au fost inregistrate, in primele 11 luni ale anului 2017, peste 8.800 de vanzari imobiliare și 3.100 de ipoteci, potrivit datelor publicate de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). In Romania, potrivit ANCPI, cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate,…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, pe mai multe artere rutiere, intre care Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, avertizeaza Centrul Infotrafic. Sase judete sunt sub avertizare cod galben de ceata emisa de meteorologi.

- Aproape 20.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, in timp ce in Caras-Severin, Bacau, Salaj, Suceava, Giurgiu si Buzau sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- La distanta considerabila de Bucuresti, Clujul conduce la vanzari imobiliare in provincie In primele unsprezece luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata țara, 571.828 de vanzari. In luna noiembrie 2017, numarul imobilelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel…

- In primele 11 luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 571.828 de vanzari imobiliare si 229.534 de ipoteci, arata datele comunicate miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in perioada…

- Sala de ședințe a Consilului Local Cugir a gazduit luni, 11 decembrie a.c, ședința publica in cadrul careia s-au supus dezbaterii propunerile administrației publdice locale cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2018, urmand inițierea unui proiect de hotarare, iar in ședința ordinara…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca astazi a inceput livrarea celor un milion de doze de vaccin gripal in teritoriu. ‘Astazi a inceput livrarea celor un milion de doze de vaccin gripal in teritoriu, conform anuntului furnizorului de vaccin catre Ministerul Sanatatii‘, releva un comunicat al MS. Contractul…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social pentru completarea venitului pana la nivelul minim garantat (prin alocația pentru susținerea familiei și ajutorul de incalzire) este destul de redus in Romania, 1% (circa 200.000) din populație beneficiind de acest sprijin, care in medie se situeaza la 275 de…

- Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor participa vineri, 1 Decembrie, incepand…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, impreuna cu politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat marti un numar de 16 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane banuite…

- Peste 500 de locuitori ai comunei Cumpana, alaturi de reprezentantii administratiei publice locale, primarul localitatii, ec. Mariana Gaju, viceprimarul Florin Neagu si consilieri locali, au participat, sambata, la campania de plantare a 4.600 de pomi in Parcul Verde din comuna. Toti si au unit fortele…

- Agenția Naționala a Funcționarilor Publici a organizat in 16 noiembrie, la București, cea de-a X-a ediție a conferinței internaționale Inovație și calitate in sectorul public. In cadrul evenimentului au fost prezentate și premiate cele mai bune exemple de buna practica inscrise in Competiția celor mai…

- In vremurile copilariei noastre, eram obișnuiți ca, in fiecare an de Craciun, sa simțim mirosul de brad, care ne aducea atata bucurie. Odata cu trecerea timpului, din pacate, statisticile ne arata ca fondul forestier se diminueaza, iar oamenii au inceput sa se gandeasca din ce in ce mai mult la salvarea…

- Soldații britanici și din Commonwealth care au murit in Primul și Al Doilea Razboi Mondial au fost comemorați duminica, 12 noiembrie, la cimitirul de la Tancabești, in cadrul unei ceremonii la care au participat membri ai corpului diplomatic acreditat la București, reprezentanți ai Casei Regale și ai…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, marti, 14 perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale situate in Bucuresti, Ilfov si Teleorman, in cadrul unei actiuni de destructurare a unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare…

- In primele 10 luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 512.935 de vanzari de proprietati, cele mai multe fiind consemnate in Bucuresti si Cluj, iar cele mai putine in Teleorman si Salaj, arata datele comunicate luni de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca o reforma administrativ-teritoriala nu mai poate fi amanata, aratand ca aceasta este singura soluție pentru diminuarea decalajelor de dezvoltare intre regiuni și pentru armonizarea economica și sociala intre acestea. „Acum, dupa zece ani de apartenența…

- În primele 10 luni ale anului 2017, în România, au fost înregistrate 512.935 de vânzari de proprietati, cele mai multe în Bucuresti si Cluj. ”Cele mai multe vânzari de imobile au fost înregistrate, în primele…

- „Cele mai multe vânzari de imobile au fost înregistrate, în primele zece luni ale anului 2017, în Bucuresti (65.963), Cluj (34.802) si Ilfov (30.022). Judetele cu cele mai putine imobile vândute în aceeasi perioada sunt Teleorman (3.756), Salaj (3.331) si…

- In primele 10 luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 512.935 de vanzari de proprietati, cele mai multe fiind consemnate in Bucuresti si Cluj, iar cele mai putine in Teleorman si Salaj, arata datele comunicate luni de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).…

- Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in primele zece luni ale anului 2017, in Bucuresti – 65.963, Cluj – 34.802 si Ilfov – 30.022. "Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioada sunt Teleorman – 3.756, Salaj – 3.331 si Caras-Severin – 3.014. In luna octombrie…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in Romania a ajuns la 512.935 de vanzari in primele zece luni ale acestui an, arata datele transmise luni de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in primele zece…

- Cele mai multe vânzari de imobile au fost înregistrate, în primele zece luni ale anului 2017, în București – 65.963. În primele zece luni ale anului 2017 au fost înregistrate, în toata țara, 512.935 de vânzari, conform datelor de la Agentia…

- Atentie, sofer! Cod galben de ceata la Cluj Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceața, valabile in 19 județe din Muntenia, Oltenia, Transilvania, Banat și Dobrogea, pe durata urmatoarelor ore. Potrivit meteorologilor, pâna la…

- Dezastrul din administrația publica locala ar putea avea drept cauza și absențele nemotivate ale consilierilor locali de la ședințele consiliilor locale in care au fost aleși prin votul cetațenilor. Prefectura Ialomița prezinta in detaliu situația localitaților unde chiulul a devenit sport de masa.…

- 9.728 de cazuri de rujeola s-au inregistrat in Romania, de la debutul epidemiei, in urma cu un an, pana vineri, 3 noiembrie 2017. 24 dintre acestea au fost confirmate in ultima saptamana, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Cele mai multe imbolnaviri…

- Peste 9.700 de cazuri de rujeola s-au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, in urma cu un an, 24 fiind confirmate in ultima saptamana, cele mai multe in Ialomița, relateaza News.ro, citat de HotNews.ro. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total…

- Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publica cetațenilor ca, in data de 7 noiembrie 2017, la ora 16:30, sala ”Gheorghe Maniu” din cadrul Centrului Cultural “Lucian Blaga” Sebeș, va avea loc dezbaterea publica a documentației tehnico-economice aferenta obiectivului de investiții: – Reabilitare cladire…

- Aproape 2.800 de straini au venit sa lucreze in Romania, in primele opt luni ale acestui an, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrari. Cei mai multi dintre muncitori privin din Vietnam. In topul județelor unde lucreaza muncitori din afara granitelor tarii se afla Tulcea (193),…

- Dan Barna si Vlad Alexandrescu candideaza sambata pentru functia de presedinte al USR. Favorit pleaca Dan Barna, care se bazeaza pe voturile din Transilvania, in timp ce Vlad Alexandrescu are sprijinul progresistilor din Bucuresti si din Ilfov, dupa ce Cristian Seidler, candidatul sustinut de Nicusor…

- In primele noua luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 451.072 de vanzari de proprietati imobiliare, cele mai multe tranzactii fiind inregistrate in Bucuresti – 57.116, Cluj – 30.533 si Ilfov – 26.582, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Judetele cu…

- Conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, județele in care au fost vandute cele mai multe terenuri agricole, in primele noua luni ale acestui an, sunt Timiș – 6.377, Dolj – 5.343 și Arad – 5.185. Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in primele…

- Mai mult de 181.000 de imobile au fost ipotecate in acest an, a informat ANCPI, precizand ca cele mai multe ipoteci au fost inregistrate, in luna septembrie, in Bucuresti, Bihor si Ilfov, iar cele mai putine in Caras-Severin, Salaj si Covasna. In 9 luni, la nivel national s-au vandut 451.072 de imobile.

- In schimb, cele mai multe tranzactii au fost inregistrate in Bucuresti – 57.116, Cluj – 30.533 si Ilfov – 26.582, iar un total arata ca in toata tara, s-au vandut in primele trei trimestre ale anului 451.072 de proprietati imobiliare. „Doar in luna septembrie 2017, numarul imobilelor care…

- In primele noua luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 451.072 de vanzari de proprietati imobiliare, cele mai multe tranzactii fiind inregistrate in Bucuresti – 57.116, Cluj – 30.533 si Ilfov – 26.582, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Judetele cu…

- Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioada sunt Salaj – 2.961, Gorj - 3.436 si Caras-Severin – 2.677. In luna septembrie 2017, numarul imobilelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, a fost de 57.778. Cele mai multe imobile au…

- In primele noua luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 451.072 de vanzari de proprietati imobiliare, cele mai multe tranzactii fiind inregistrate in Bucuresti – 57.116, Cluj – 30.533 si Ilfov – 26.582, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. …

- Clujul sta bine la vanzarea de locuinte. VEZI topul national In primele noua luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 451.072 de vanzari de proprietati imobiliare, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Cele mai multe tranzactii au fost înregistrate…

- Smart-Up Diaspora. Repatrierea romanilor din strainatate prin antreprenoriat la Cluj Un proiect intitulat ”Smart-Up Diaspora”, cu o finantare europeana de 3,7 milioane de euro, prin care se urmareste repatrierea romanilor care lucreaza in strainatate, prin antreprenoriat, a fost lansat marti. Romanii…

- Deputatul PNL de Alba Florin Roman transmite ca sustine in totalitate demersul administrației publice locale prin care au fost evacuate circa 60 de familii din Blocul G2 „Turturica” din Alba Iulia. De asemenea, precizeaza ca a depus o initiativa legislativa prin care exploatarea minorilor sau a copiilor…

- Peste 60 de familii de romi care locuiau ilegal intr-un bloc social din municipiul Alba Iulia au fost evacuate, marti, cu jandarmi si politisti comunitari de catre administratia locala care doreste sa demoleze imobilul si sa construiasca in locul lui o parcare.Viceprimarul municipiului Alba…

- Dupa ce nu a reusit nici macar sa varuiasca cladirile pe care le are in administrare, Primaria Resita, sub coordonarea primarului Popa, se apuca de afaceri imobiliare. Administratia locala a anuntat ca intentioneaza sa cheltuie sume importante pentru achizitia unor locuinte cu bani din bugetul si-asa…

- În aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din Parchetul de lânga Înalta Curte de Casație și Justiție, efectueaza 53 de percheziții în București și în 22 de județe, într-un…

- In aceasta dimineața, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor din Parchetul de langa Inalta Curte de Casație și Justiție, efectueaza 53 de percheziții in București și in 22 de județe, intr-un dosar de evaziune fiscala…