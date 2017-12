Stiri pe aceeasi tema

- Cand nimeni nu se astepta, Gigi Becali a dat marea lovitura pe piata transferurilor! Latifndiarul din Pipera l-a adus la FCSB pe Olimpiu Morutan. Cum a fost posibil ca „Razboinicul Luminii” sa i-l sufle lui Dan Petrescu pe „Messi din Ardeal”?

- Ilie Dumitrescu a comentat afirmațiile lui Victor Pițurca, conform carora Gigi Becali s-ar fi pregatit in culise sa-l schimbe pe Nicolae Dica chiar cu Dumitrescu. "Vorbesc cu Gigi, dar niciodata nu s-a pus problema sa iau locul lui Dica. Eu ma simt foarte bine acum și nu caut vreun post de antrenor.…

- Ilie Dumitrescu a comentat afirmațiile lui Victor Pițurca, conform carora Gigi Becali ar fi vrut sa-l schimbe pe Nicolae Dica chiar cu Dumitrescu. "Vorbesc cu Gigi, dar niciodata nu s-a pus problema sa iau locul lui Dica. Eu ma simt foarte bine acum și nu caut vreun post de antrenor. Eu nu cred foarte…

- CEC Bank este singura banca de top ramasa in portofoliul statului și pana de curand a fost condusa de bancherul Radu Ghețea, care incasa lunar un salariu de 27.000 de euro brut. Acesta a fost insa inlocuit de Dan Sandu, decizie intens contestata de unii și de alții. In acest context, in care mai marii…

- Marius Sumudica a dezvaluit, luni seara, ca un transfer al lui Denis Alibec (26 de ani) la Kayserispor e foarte greu de realizat, in ciuda informatiilor prezentate de presa turca. Printre argumentele aduse de Sumi impotriva mutarii se numara filosofia sa, pretul mare cerut de…

- Gigi Becali il provoaca pe Victor Pițurca. Acuzat de Victor Pițurca de faptul ca nu se pricepe la fotbal și ca s-a implicat de multe ori in alcatuirea echipei pe care o patroneaza, finanțatorul Stelei i-a oferit un raspuns taios fostului selecționer al Romaniei. Gigi Becali l-a indemnat sa cumpere Dinamo.…

- L-a invins in ultimii ani, in instanta, pe Gigi Becali, iar finantatorul echipei de fotbal a pierdut sigla si numele Stelei. Parca imbatat de succesul avut, juristul CSA a vrut mai mult. Dar a pierdut, de aceasta data, in fata dusmanului din Pipera. Nu-i bai, pentru ca a facut destule pentru noua echipa,…

- Marius Sumudica a ramas surprins de dezvaluirile facute de Gigi Becali cu privire la Denis Alibec. Dupa ce finantatorul FCSB a afirmat ca Alibec i-ar fi spus lui Sumudica ca se da accidentat pentru ca nu mai vrea sa joace la FCSB, tehnicianul lui Kayserispor i-a dat replica latifundiarului din Pipera.

- CSA Steaua ii tranteste usa in nas lui Becali. Marius Lacatus, coordonatorul proiectului Armatei, sustine ca nu este normal ca FCSB sa joace in Ghencea, atunci cand stadionul va fi gata renovat, asa cum a sustinut Helmuth Duckadam, presedintele de onoare de la FCSB. Marius Lacatus…

- Helmuth Duckadam a anuntat ca exista sanse mari ca FCSB sa revina in Ghencea, chiar daca CSA Steaua si Gigi Becali nu vor ajunge la un acord. Acesta sustine ca echipa latifundiarului din Pipera va juca in Ghencea daca echipa coordonata de Marius Lacatus nu va reusi sa promoveze in Liga 1. Solutia…

- Castigator iUmor 2017: Sezonul patru al celei mai indragite emisiuni de umor din Romania are un nou castigator! Ana Maria Calita a cucerit duminica seara aplauzele si laudele juratilor, dar, mai ales, a strans cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, astfel ca este marea castigatoare ”iUmor”…

- Florin Talpan este omul care l-a ingenuncheat pe Gigi Becali, facandu-l pe latifundiar sa piarda marca Steaua, insa financiar nu sta chiar atat de bine. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini incredibile, in exclusivitate, cu blocul ANL in care sta Florin Talpan. Aflat in Drumul…

- Lucian Sanmartean, "Magicianul" lui Gigi Becali, vrea sa ii calce pe urme lui Gheorghe Hagi si isi va deschide, marti, o Academie de Fotbal, unde disciplina este prioritara. In noul proiect, care se anunta unul grandios, mijlocasul a investit o parte din banii pe care i-a castigat la arabi. CANCAN.RO,…

- Amintiri despre cazul Valiza. Gigi Becali vrea sa blocheze liderul CFR Cluj in fieful sau, pentru ca FCSB sa reduca diferența de cinci puncte care o desparte de formația lui Dan Petrescu. ”CFR Cluj nu bate niciodata la Voluntari. Acolo e spiritul meu. Pai, nu e Pandele finul meu? Finul meu e ultranaționalist,…

- Cateva sute de oameni au sosit cu autocarele in Capitala, vineri dimineata, adusi de mai multe organizatii PSD din tara, pentru a participa la ceremoniile care vor avea loc de Ziua Nationala la Arcul de Triumf.In jurul orei 8.30, in parcarea Romexpo erau deja aproximativ 20 de autocare, din…

- Un numar de 384 de societati care au actiuni la purtator functioneaza, in prezent, in Romania, cele mai multe fiind conectate la bani publici, potrivit reprezentantilor RoAction, organizatie ca...

- "Republica Moldova este, daca vorbim de Parteneriatul Estic, in centrul preocuparilor romanesti si exista semne bune, reformele merg inainte, sigur, mai este foarte mult de lucru, dar exista ameliorari care ne fac sa fim increzatori ca Republica Moldova chiar isi doreste sa accentueze si sa consolideze…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, a adoptat miercuri mai multe amendamente propuse de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania. Se introduce obligativitatea pentru magistrati de a depune anual declaratii pe propria raspundere ca nu sunt agenti acoperiti ai…

- Dayro Moreno a fost transferat la Steaua in 2008 si era prezentat ca o mare vedeta. Atacantul pe care Gigi Becali a platit 1.750.000 de euro a stat doua sezoane in Ghencea, insa nu s-a acomodat. Motiv pentru care latifundiarul din Pipera l-a vandut la Once Caldas. A

- Jucatorii de la FCSB, alaturi de un fan bolnav de cancer! Și-au donat tricourile pentru o licitație in scop caritabil. Peluza Roș-Albastra, noua galerie a celor de la FCSB, a decis sa se implice pentru susținerea morala și materiala a unui vechi combatant din randul suporterilor, care sufera de cancer…

- La o rata de colectare selectiva a deșeurilor de doar 5% in acest moment, este greu de crezut ca țara noastra va reuși sa atinga, pana in 2020, ținta de 50%. Aceasta este doar una din concluziile Forumului „Gestionarea Deșeurilor Municipale”, desfașurat luni la Palatul Parlamentului. Menționam ca anul…

- Pițurca l-a adus pe Gigi Becali la Steaua, dar acum a uitat: ”Exista o singura Steaua, cea care joaca in Liga 4”. Victor Pițurca și-a adus aminte de scandalul de la Steaua, dintre FCSB și CSA, și a mai spus inca o data ca echipa Armatei e „adevarata”, deși tocmai el a fost cel care l-a adus pe Gigi…

- Barbatul a reușit sa faca rost de dovada ca a muncit intr-o fabrica de tutun prin anii 50. El a cerut recalcularea pensiei și a primit bani in plus. Barbatul a fost nevoit sa restituie banii pe motiv ca a depus contestație prea tarziu. La cei 76 de ani și peste 36 de ani munciți in condiții…

- A insistat si a reusit transferul! Gigi Becali l-a convins pe Gica Hagi, e drept, cu o suma frumusica, doua milioane de euro, sa i-l cedeze pe Florinel Coman, cel poreclit Mbappe de Romania. Doar ca finantatorul FCSB a aflat apoi si de viciul atacantului, fumatul. I-a cerut sa renunte, iar Coman i-a…

- Gigi Becali se lauda din nou: ”O sa fim iar Steaua. Caștig toate procesele!”. Gigi Becali se lauda, periodic, ca va caștiga inapoi numele și emblema pierdute prin decizii irevocabile, invocand alte procese, deși singura cale ar fi sa se ințeleaga cu Armata. Gigi Becali a mai spus și in urma cu cateva…

- Ionut Negoita a anuntat oficial, azi, la Digisport, ca vrea sa vanda Dinamo si sa se retraga din fotbal. In urma cu cateva zile, la acelasi post, directorul sportiv al "cainilor", Ionel Danciulescu, dezvaluia pentru prima data intentiile patronului de la RIN. Negoita a dezvoltat subiectul…

- A plans cand s-a asezat pe banca, dupa ce a fost schimbat, dar colegii l-au incurajat. A facut-o apoi si publicul, la meciul cu Hapoel. Denis Alibec sufera, are probleme medicale, dar vrea sa treaca peste ele. Risca mult, pentru ca este incapatanat! Asta spun colegii. Ca vrea sa joace la nivelul la…

- Ministerul Cercetarii si Inovarii spune despre logo-ul “Conceput in Romania” ca este bazat pe o idee veche de 13 ani, una “revitalizata”. De altfel, potrivit unui raspuns oferit Vocea.biz , logo-ul s-a realizat in cadrul ministerului, fara a fi nevoie de un buget. Ministerul Cercetarii si Inovarii sustine,…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, ca Arena Nationala, cel mai mare stadion din Romania, este "National Steaua Arena" si apartine echipei sale, pentru ca fina lui, Gabriela Firea, este primarul Capitalei."Steaua e atat de puternica acum, incat atunci cand vii pe National Steaua…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, ca Arena Nationala, cel mai mare stadion din Romania, este "National Steaua Arena" si apartine echipei sale, pentru ca fina lui, Gabriela Firea, este primarul Capitalei.

- Gigi Becali s-a descatușat la finalul meciului de la Severin și a anunțat ca aceasta este cea mai buna echipa a Stelei din ultimii 25 de ani. Astfel, trupa lui Dica e mai buna decat cea a...

- Patronul FCSB s-a declarat incantat de jocul echipei sale și l-a comparat pe Florinel Coman cu starul lui PSG, Kyllian Mbappe. "E cea mai buna echipa pe care am patronat-o. Steaua nu a fost așa...

- In pauza meciului dintre CSU Craiova și FCSB, Ilie Dumitrescu, fostul mare jucator al Stelei, a ținut sa-l laude pe Gigi Becali pentru decizia de a-l transfera la inceputul acestui an pe Harlem Gnohere, atacant aflat intr-o forma de invidiat la gruparea roș-albastra. "Felicitari, Gigi! Jos palaria.…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cine l-a “turnat” pe Catalin Golofca la Gigi Becali. Dupa ce a intrat in posesia unei inregistrari, managerul sportiv al FCSB-ului i-a facut o “cheie” de zile mari atacantului, care i-a adus, pe langa excluderea temporara din lot, si o amenda de 25.000…

- In dimineata de 25 octombrie la ora 00.00 vine CEDO. Cu mascații? Nu. Cu portareii: sa ne execute silit. Prin Decizia-pilot Rezmiveș vs. Romania (Cauza REZMIVEȘ și alții c. ROMANIA - Cererile nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 și 68191/13) din 25 aprilie 2017 Curtea Europeana a decis sa blocheze toate…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, motivul pentru care Digisport nu transmite partidele jucate de CSA, asa cum a comunicat initial. Principalul "vinovat" este Gigi Becali, care ar fi pus mana pe telefon pentru un "blat" incredibil impotriva Stelei lui Marius Lacatus.…

- Gigi Becali, patronul FCSB, s-a declarat incantat de victoria obținuta de echipa lui in Israel și l-a laudat in special pe antrenorul Nicolae Dica, inspirat in privința schimbarilor. “Echipa ideala a fost a lui Dica. A fost genial. Toate schimbarile au fost geniale. La final, jos palaria. Sunt trei…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a hotarat, joi, sa sesizeze Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in cazul unei editii a emisiunii ”Breaking News” difuzate de Romania TV in luna aprilie, in care George Becali a insultat-o pe moderatoarea Violeta Romanescu.Citește…

- Vivi Rachita este de parere ca criza de forma prin care trece Denis Alibec, dar si iesirile sale sunt cauzate de felul in care Gigi Becali abordeaza lucrurile. Fostul fundas al Petrolului si Stelei este de parere ca Alibec nu este pus in valoare cum trebuie. Gigi Becali a platit o suma…

- Anamaria Prodan a fost extrem de categorica dupa ce s-a spus ca ar avea un ghimpe impotriva lui Nicolae Dica, antrenorul de la FCSB. Anamaria Prodan, care a facut senzație la nunta lui Adrian Mutu cu Sandra , a fost extrem de acida dupa ce a citit, pe internet, un articol in care se speculeaza ca are…

- Ultrasii echipei CSA Steaua au afisat o coregrafie cel putin ingenioasa in timpul derby-ului de sambata cu Academia Rapid, din Liga a IV-a, terminat 1-1. Mai exact, galeria Stelei l-a reprezentat pe latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, pe un scaun electric.

- Gigi Becali 'l-a distrus' pe Denis Alibec dupa 0-0 cu FC Voluntari. Becali s-a enervat rau pe omul de la care asteapta 10 milioane de euro in iarna! Alibec e principalul produs de export al Stelei pentru 2018.Citește și: Mihai Tudose a fost scos din sarite: ”Și-au batut joc de Romania, daca…

- Oficialii CSA Steaua Bucuresti au anuntat ca analizeaza modalitatile legale prin care vor putea actiona impotriva deciziei CNA de a nu sanctiona televiziunile ce folosesc denumirea Steaua Bucuresti pentru echipa finantata de George Becali. Clubul Sportiv al Armatei “Steaua Bucuresti” a luat act…

- Albota Law Firm, firma de avocatura specializata in constructii si real estate, a asistat dezvoltatorul imobiliar belgian Atenor in achizitia unui nou teren, de aproximativ 11.600 mp, situat in nord-vestul Bucurestiului, in zona Expozitiei/Piata Presei Libere, unde va fi construit un nou proiect…

- Victor Pițurca, fostul antrenor al Stelei, nu este impresionat de parcursul lui FCSB in actualul sezon, afirmand ca roș-albaștrii ar fi o echipa de duzina, daca ar activa intr-o liga inferioara din Italia! “Daca echipa asta, FCSB, ar fi in liga a doua din Italia, ati vedea ca ar sta pe 5-6, daca s-ar…

- ”Cei de la FCSB sunt slabi!”. Atacul care-l va scoate din sarite pe Gigi Becali. FCSB are doar 2 infrangeri in cele 19 partide susținute in acest sezon și e calificata in grupele Ligii Europa, dar și in lupta pentru titlu. Aflat in plin razboi cu Gigi Becali pe tema identitații Stelei (FCSB), cu toate…

- Asta nu s-a mai auzit pana acum. Atacata extrem de dur de catre politicieni, dar si de o parte din presa, Laura Codruta Kovesi e aparata de un milionar. Patronul Stelei, Gigi Becali, face dezvaluiri fara precedent despre sefa Directiei Nationale Anticoruptie. Gigi Becali i-a luat apararea sefei DNA,…