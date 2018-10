Stiri pe aceeasi tema

- Aurel Ticleanu, fost jucator reprezentativ al celor de la U Craiova si antrenor, se teme ca derby-ul de diseara din Liga 1 Betano dintre elevii lui Mangia si FCSB sa nu fie influentat de brigada de arbitri.

- Alexandru Mitrita (23 de ani) a fost, in vara acestui an, la un pas de primul mare transfer al carierei. Actualul golgheter al Ligii 1 Betano (opt goluri, la egalitate cu George Tucudean) a fost propus de Gica Craioveanu (50 de ani) la Villarreal si, chiar daca impresia lasata...

- Pentru U Craiova urmeaza doua meciuri pe teren propriu in Liga 1 Betano, primul fiind sambata, de la ora 18:00, cu FC Hermannstadt, iar al doilea, derby-ul cu FCSB, programat dupa pauza competitionala provocata de meciurile

- Alexandru Mitrita, cel mai bun jucator al Craiovei, a ratat incredibil o lovitura de la 11 metri, in duelul cu CFR. Mingea trimisa de starul lui Mangia a trecut la metri buni peste transversala lui Arlauskis, iar partida dintre CFR Cluj si Universitatea Craiova s-a terminat asa cum a inceput, 0-0.

- Desi italianul Mirko Pigliacelli a avut evolutii excelente in acest debut de sezon, U Craiova il va transfera pe postul de portar si pe veteranul Eduard Stancioiu. In varsta de 37 de ani, fostul goalkeeper de la Sportul, CFR Cluj, ASA Targu Mures si FCBS va juca acum in Liga 1 Betano...

- Liviu Dragnea a numit in functii de control al institutiilor statului roman persoane cunoscute care provin din Teleorman, județ pe care l-a condus intre 2000 și 2012. Asa a ajuns presedintele Camerei Deputatilor sa controleze o mare parte din statul roman, avand oameni de incredere in institutii de…

- CFR, campioana Ligii 1 Betano, a reusit sa obtina primul succes in actualul sezon al competitiei interne. Ardelenii s-au impus cu 2-1 in fata celor de la Chiajna, iar presedintele clujenilor, Iuliu Muresan, l-a laudat pe actualul antrenor Conceicao, atacandu-l subtil pe fostul...

- Craiova a remizat pe teren propriu, scor 2-2, impotriva liderului Ligii 1 Betano, FC Botosani. Moldovenii au condus, echipa lui Mangia a intors rezultatul, dar Miron, cu un gol in minutul 54, a egalat iar tabela a ramas neclintita pana la finalul meciului. Antrenorul oaspetilor, Costel...