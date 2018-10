Stiri pe aceeasi tema

- Prea puține aplauze și recunoaștere a meritelor pentru cei care au servit țara in teatrele de razboi. Comparativ cu modelul american, militarii noștri nu beneficiaza de recunoștința deplina a statului atunci cand se intorc acasa raniți, invalizi sau cu Tulburarea de Stres PostTraumatic (TSPT). In același…

- Campulung Muscel, 20 sep /Agerpres/ - Ministrul Apararii, Mihai Fifor si ambasadorul SUA, Hans Klemm, au participat, joi, la ceremonia de repatriere din Afganistan a militarilor Batalionului 30 "Vulturii Carpatilor", desfasurata la sediul din Campulung Muscel al Batalionului 30 Vanatori de Munte…

- Ofiterii români din Fortele pentru Operatii Speciale care lupta de peste 15 ani în Afganistan sunt rasplatiti financiar cu solde multiplicate la care se adauga diverse sporuri pentru operare în zonele de conflict.

- Dresat sa detecteze orice tip de explozibil, Bita este al doilea caine-soldat al Armatei Romane care a fost in Afganistan. Crescut si antrenat la Centrul EOD „Panait Donici” din Ramnicu Valcea, Bita a ajuns in teatrul de operatii din Afganistan in urma cu șapte ani, fiind al doilea caine-soldat, dupa…

- Suspendarea președintelui Klaus Iohannis a devenit un subiect indelung dezbatut in ultima perioada. Deși un document neasumat arata ca Parlamentul ar pregati o astfel de acțiune, lideri ai PSD se pare ca au pareri cu privire la aceasta tema. Jurnalistul Sorin Roșca Stanescu susține ca exista doua…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, s a intalnit vineri, 27 iulie, in municipiul Bistrita, cu militarii Batalionului 812 Protectia Fortei "Soimii Carpatilor", cu ocazia transferului de autoritate a fortelor batalionului catre Comandamentul Fortelor Intrunite, inainte de plecarea intr o noua misiune…

- Noua lege prevede majorarea perioadei in care persoanele pot plati valoarea amenzilor la jumatate, de la 48 de ore la 15 zile. Normativul, promulgat joi de președintele Klaus Iohannis, iși propune eficientizarea și facilitarea procesului de achitare a contravențiilor.

- Vineri, 20 iulie, incepand cu ora 13.00, la sediul Centrului 48 Comunicatii si Informatica Strategice, din Sos Bucuresti-Ploiesti, km12,5, va avea loc ceremonia de repatriere a celor 16 militari din Modulul NATO de comunicatii si informatica dislocabil DCM „E”, care au participat la operatia „Resolute…