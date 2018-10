Stiri pe aceeasi tema

- Uniformele cu probleme ale Armatei Romane au fost facute de o firma din Galați. Societatea "Adina SRL" a caștigat contractul pentru cele peste 80.000 de uniforme de lupta, in valoare de aproape 3 milioane de euro. Armata a recunoscut ca primul lot a avut probleme serioase.

- O puternica firma de confectii din Galati, Adina SRL, este acuzata de Ministerul Apararii Nationale (MApN) ca a furnizat uniforme de tip combat de proasta calitate pentru militarii romani care lupta in Afganistan.

- Ministerul Apararii Nationale face precizari cu privire la noile uniforme combat ale Armatei Romaniei.Potrivit MApN, toate produsele de echipament din cadrul tinutei combat, intrata in echiparea militarilor romani, au fost achizitionate prin licitatie deschisa desfasurata in mod transparent pe platforma…

- Aproape jumatate din noile uniforme de lupta ale Armatei Romane au probleme: se decoloreaza la soare, intra la apa și se scamoșeaza. Potrivit Armatei, doar primul lot a avut probleme. Asta inseamna insa deja cateva zeci de mii de uniforme.

- Noua uniforma a Armatei Romane, invinsa de soarele din Afganistan! Abia intrate in dotare, uniformele infanteriștilor romani s-au decolorat dupa doar șase luni de misiune. Vestoanele și pantalonii au capatat o cu totul alta culoare din cauza expunerii la soare.

- Rudolph Giuliani a recunoscut, pentru site-ul politco.eu, faptul ca a primit bani pentru a-i trimite o scrisoare președintelui Romaniei, Klaus Iohannis!Giuliani a spus ca a primit onorariu de la firma Freeh Group International Solutions.

- Unul dintre cele 10 autobuze noi care vor circula, incepand din acest an, pe strazile Ploiestiului, a fost prezentat, ieri, de catre producator, in prezenta autoritatilor locale. Evenimentul a avut loc dupa ce, ieri dupa-amiaza, Adrian Dobre, primarul Ploieștiului, a semnat contractul subsecvent privind…

- Surpriza la Exatlon Romania 2018! E in echipa Razboinicilor si nimeni nu-l recunoaste.Vezi cine e in imagine Puteti ghici cine este in imagine? Va dam cateva indicii: a fost concurent in Echipa Razboinicilor in primul sezon si a ajuns pana in faza finala a competitiei. Este vorba despre nimeni altul…